Gettoworkout (Android, iOS): Diese Fitness App stellt quasi eine abgespeckte Version von Freeletics dar - vor allem in der kostenlosen Basisversion. Denn nach dem 14-tägigen freien Zugriff auf alle Premiuminhalte erhält der nicht zahlendende Nutzer nur noch Zugriff auf wenige Inhalte und eingeschränkte Pläne. Für das Training zu Hause nach dem Job kann das trotzdem genügen, denn einige Übungen, die den Kreislauf nach einem langen Arbeitstag ankurbeln, kann man auch in dieser Version absolvieren.

Loox (nur iOS): Falls Sie nicht nur zu Hause, sondern auch im Fitnessstudio trainieren, könnte Loox etwas für Sie sein. Mit der App können Sie das Krafttraining an der Hantelbank oder anderen Geräten im Studio strukturieren und optimieren. Ferner ist ein individueller Trainingsplan erstellbar, um so die Ziele Stück für Stück nach oben zu schrauben. In der Basisversion ist die App kostenlos. Nutzer, die ein umfangreicheres Angebot benötigen, sollten auf das kostenpflichtige LooxPlus umsteigen.

Zwift (Android, iOS): Nichts dabei? Dann suchen Sie vielleicht nach einer umfangreicheren App für Ihr Training in den eigenen vier Wänden. Ein Fitnessstudio im Onlineformat für zu Hause könnte dann das Richtige für Sie sein, etwa Zwift. Mit der App können Sie Indoor-Radfahren oder -Laufen betreiben. Das heißt jedoch auch, dass Sie das passende Equipment für Ihre sportlichen Aktivitäten brauchen und in der Wohnung oder im Haus aufstellen müssen. Für einen monatlichen Beitrag können Nutzer auf strukturierte Trainingspläne zugreifen und virtuell in New York, im Wald oder futuristischen Umgebungen trainieren. Die Grafik erinnert dabei an Videospiele und könnte so den ein oder anderen Nutzer zusätzlich motivieren.