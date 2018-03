Ghost Snap AR Horror Survival Horror im eigenen Haus: Mit diesem Gratis-Spiel werden die eigenen vier Wände zum Gruselkabinett. Es gibt wohl kaum ein Spiele-Genre, das für die Vorzüge der erweiterten Realität besser geeignet ist, als Horror-Titel. Bei Ghost Snap AR Horror Survival werden Sie zum Protagonisten in einem gruseligen Überlebenskampf, der sich hautnah auf dem Echtzeitbild Ihrer Smartphone-Kamera abspielt. Wer das Abenteuer mit Kopfhörern startet, kann dabei besonders schnell in dem Spektakel versinken. Weil sich die Horror-Story stets rund um den Spieler herum abspielt, mit der Geräte-Kamera aber immer nur ein kleines Sichtfeld „aufgedeckt“ werden kann, besteht bei dem Spiel von Anfang an eine bedrückende Atmosphäre. Während wir uns auf die Suche nach einer Reihe von Markierungen machen, die dann abfotografiert werden müssen, nähert sich ein unsichtbares Monster, das Spieler zwar hören, aber erst im letzten Moment sehen können - nichts für schwache Nerven! Freigegeben ab 16 Jahren Am meisten Spaß macht Ghost Snap in der Dunkelheit, der Kamera-Blitz wird dabei als Taschenlampe genutzt. Auch am hellen Tag lässt sich aber schnell erkennen, warum das Spiel erst ab 16 Jahren freigegeben ist: Gruselige Kamerafilter, verstörende Effekte und das regelrecht erschreckende Game Over versprechen hier eine selten dichte Atmosphäre. Fazit zum Test der Android-App Ghost Snap AR Horror Survival Ein spannendes Horror-Spiel mit erweiterter Realität und packender Atmosphäre aber leider auch mit recht kurzer Spieldauer. Englischsprachig, kostenlos