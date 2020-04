Seit 2012 ermittelt das Great Place to Work Institute die besten Arbeitgeber in der ITK. In Kooperation mit dem Bitkom, der COMPUTERWOCHE und Channel Partner wurden in diesem Jahr zum dritten Mal die besten Arbeitgeber unter den Systemhäusern in einer Sonderkategorie ausgezeichnet. Basis ist eine anonyme Mitarbeiterbefragung zu Vertrauen, Teamgeist, beruflicher Entwicklung und Work-Life-Balance.

Zudem werden HR-Leiter zur Personalarbeit befragt, die nach Kriterien wie nachhaltige Führung, Chancengleichheit und Kompetenzermittlung evaluiert wird. Zwei Drittel der Gesamtnote eines Unternehmens beruhen auf den Ergebnissen der Befragung der Mitarbeiter, ein Drittel auf dem "Kultur-Audit" - der Bewertung der Personalarbeit. Dieses Mal konnten sich 76 Unternehmen als beste Arbeitgeber in fünf Größenklassen platzieren, sieben Teilnehmer wurden zusätzlich in der Kategorie "Systemhäuser" ausgezeichnet. PDF jetzt kostenlos herunterladen