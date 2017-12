G Cloud Backup

Kostenlose Rundumlösung: Mit "G Cloud Backup" sichern Sie wichtige Daten und finden verlorene Geräte wieder.

"G Cloud Backup" erstellt Sicherungen von Kurznachrichten, Bildern, Videos und Adressbüchern sowie von Anruflisten und Ihrer Musik. Die Daten wandern in einen kostenlosen Cloudspeicher mit 10 GB Kapazität. Wenn mal ein Gerät verloren geht oder Sie zu einem neuen Smartphone oder Tablet wechseln, dann genügen die Installation der App auf dem Zweitgerät sowie wenige Wischgesten - schon ziehen Ihre Datensätze ins neue Zuhause um. Dabei hebt sich das Tool mit cleveren Extras von der Konkurrenz ab: Wer das Smartphone verliert, kann es per GPS auf einer Karte wiederfinden, und Fotos dürfen Sie sich im Cloudspeicher übersichtlich auf einer Art Timeline anschauen. Die App lässt sich per Zahlencode schützen. Im Cloudspeicher werden Daten laut Anbieter per AES- 256-Bit verschlüsselt und auf Amazon-Servern abgespeichert - das verspricht ausreichende Sicherheit. Für wenige Euro im Monat gibt es die Premiumversion mit extra viel Cloudspeicher, ohne Werbung und besserem Support.

Fazit: Neben der umfangreichen Datensicherung punktet diese App auch mit kostenlosem Cloudspeicher und einfacher Handhabung.

Vorteile: Smartphone-Tracking per GPS, umfangreiches Backup

Nachteile: Nur Cloud-Backup

Sonstiges: Deutschsprachig, kostenlos

CM Backup - Wiederherstellen

Mit der kostenlosen Android-App "CM Backup - Wiederherstellen" verfrachten Sie Termine, Nachrichten, Lesezeichen und mehr zuverlässig in die Cloud.

Ob Fotos, Kalendereinträge, das Adressbuch oder Ihre Alarmeinstellungen: Die kostenlose Sicherungs-App "CM Backup - Wiederherstellen" bringt sensible Daten in der Cloud in Sicherheit, kann aber auch nur das: Lokale Backups sind damit nicht möglich. Dafür kommt das Tool mit einem eigenen 5-GB-Cloud-Konto daher. Wem das nicht reicht, der verbringt eindeutig zu viel Zeit mit seinem Smartphone. Problematisch ist das aber nicht: Wer mehr Platz braucht, kann Datenkontingente von 20 GB bis zu 1000 GB erwerben - allerdings nur im Abo. Der Cloudzwang ist zwar sicherer als lokales Abspeichern, birgt aber einen Nachteil: Je nach Datenmenge und Uploadgeschwindigkeit kann das Backup viel Zeit in Anspruch nehmen. Bevor Sie also alle verfügbaren Fotoalben sichern, sollten Sie eine kurze Inventur vornehmen. Ihre Daten wandern (laut Entwickler) verschlüsselt auf Amazon-Servern. Schön: Auch automatische Backups werden unterstützt; einmal pro Tag synchronisiert das Tool dann Ihre Daten.

Fazit: Umfangreiche Sicherungen im kostenlosen Cloudspeicher werden mit dieser App zum Kinderspiel. 5 GB gibt's gratis - wer mehr braucht, muss zahlen.

Vorteile: Verschlüsselter Upload

Nachteile: Nur Cloudexport

Sonstiges: Deutschsprachig, kostenlos

Sichere dein Handy - Backup

"Sichere dein Handy - Backup" macht von so ziemlich allem eine Sicherungskopie, was Nutzer mit der Zeit auf ihrem Android-Gerät so ansammeln.

"Sichere dein Handy - Backup" sichert Kurznachrichten und MMS, Systemeinstellungen und Anruferlisten, WLAN-Passwörter, Wörterbücher und Kalendertermine. Auch Apps, Lesezeichen und den Browserverlauf verschaffen Sie damit digitale Unsterblichkeit. Damit Sie sich nicht immer wieder aufs Neue durch die App arbeiten müssen, sind automatische Backups möglich, und Sicherungen lassen sich lokal auf der SD-Karte oder im eigenen Cloudspeicher bei Dropbox oder Google Drive hinterlegen. Ein Gerätewechsel wird mit der App zum Kinderspiel: Gesichertes können Sie per App flott wieder importieren. Das klappt auch, wenn Sie den App-Ordner einfach per Hand kopieren. Doch Vorsicht: Systemeinstellungen sollten Sie nicht auf ungleiche Geräte übertragen. Außerdem ist die Funktion, ebenso wie die Extraktion der WLAN-Passwörter, nur auf gerooteten Geräten verfügbar. Gut: Sicherungen lassen sich auch verschlüsselt speichern; das müssen Sie in den Einstellungen aber extra aktivieren.

Fazit: Umfangreiche Sicherungen in der Cloud oder im lokalen Speicher gehen mit dieser App schnell und einfach von der Hand.

Vorteile: Kopiert viele Datensätze

Nachteile: Keine

Sonstiges: Deutschsprachig, kostenlos

Easy Backup & Restore

"Easy Backup & Restore" ist ein kostenloses Sicherungstool für fast alle persönlichen Dateien, MMS inklusive.

Kontakte, Anruflisten, Apps, Kurznachrichten und sogar MMS retten Sie mit dem Tool vor dem Daten-GAU. Auch Termine, Ihre Lesezeichen und sogar Wörterbücher bringt der digitale Rettungsdienst "Easy Backup & Restore" in Sicherheit. Die App backt Sicherungen in einer Datei standardmäßig auf die SD-Karte. Manchmal greift das Tool hier auch zum internen Speicher; da müssen Sie mit einem Dateimanager dann notfalls etwas nachhelfen. Wer keine SD-Karte hat, weil etwa der Slot fehlt, der kann Sicherungen auch per Google Drive, Dropbox oder Onedrive in die Cloud schicken. Wer ein Gerät mit Root betreibt, darf auch App-Daten (Einstellungen, Punkterekorde bei Spielen) speichern und wiederherstellen. Auch automatische Sicherungen unterstützt das Programm: Stunden-, tage- oder minutenweise lassen sich so Backups erzeugen. Achtung: Standardmäßig sichert die App keine Bilder und Videos - vermutlich aus Platzgründen. Das lässt sich in den Einstellungen aber jederzeit korrigieren.

Fazit: Selbst der biblische Backup-Meister Noah würde zu dieser App greifen! Das Tool sichert praktisch alle relevanten Daten zuverlässig und lässt sich einfach bedienen.

Vorteile: Nimmt ganze Ordner mit auf, Auto-Backup

Nachteile: Schwache Übersetzung

Sonstiges: Deutschsprachig, kostenlos