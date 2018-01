Der Wechsel an der Führungsspitze in der Dornacher Niederlassung des Broadliners Ingram Micro hat auch einschlägige Branchenkenner überrascht. Ernesto Schmutter wird seinen Platz für Alexander Maier räumen und das Unternehmen zum Jahresende verlassen. Schmutter war immerhin 23 Jahre lang in Ingram-Diensten.

Wir haben dies zum Anlass genommen und tief in unserem Archiv gekramt. Dabei haben wir einige Fotoschätzchen aus der langen Wirkungszeit des beliebten Top-Managers gefunden. Doch sehen Sie selbst in unserer Bildergalerie: