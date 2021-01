Die von ChannelPartner auf Grundlage der "ChannelWatch"-Studie des Marktforschungsunternehmens Context vergebenen Channel Excellence Awards sind eine wertvolle Bestandsaufnahme für die Channel-Akteure zum Jahresbeginn.

Die deutsche Distributionslandschaft ist vielfältig. Viele mittelständische Grossisten prägen das Bild. Dennoch spielen die global oder europäisch aufgestellten Distributionskonzerne mit ihren Umsätzen von mehreren Milliarden Euro auch hierzulande eine herausragende Rolle.

Im Corona-Jahr 2020 haben die Broadline-Distributoren durchaus von ihrer Größe und Marktmacht profitiert. "Generell war es ein gutes Jahr für Broadliner. Es gab immer wieder Nischen, die höhere Margen gebracht haben, insbesondere im Segment Zubehör. Es war aber auch ein Balanceakt zwischen Margen auszureizen und Kundenbeziehung erhalten, und deshalb die Notlage nicht einfach auszunutzen", erklärt Amanuel Dag, Country Director DACH Region bei Context.

Zusammen mit den Herstellern wurden kreative Lösungen gesucht, um die hohe Nachfrage nach bestimmten Produktgruppen zu befriedigen. Mit ihrem großen Personalstamm konnten die Grossisten intern auch Personal dort eingesetzt werden, wo es gerade benötigt wurde. "Das hat gut funktioniert, trotz der Umstellung auf Homeoffice vielerorts", stellt Dag fest.

Broadliner sind auch Value-Add-Distributoren

Allerdings wurden in der Broadline-Distribution auch an der einen oder anderen Stelle das Produktportfolio reduziert und angepasst, sowie die Lagerbestände reduziert. Dies stieß nicht immer auf Gegenliebe bei Händlern und Herstellern. Profitiert haben davon die etwas kleineren Vollsortiment-Distributoren, zu denen einige Umsätze abgewandert sind.

Mit den Veränderungen der IT-Branche ändert sich auch das Anforderungsprofil an die Broadliner. So wird dem Beratungs- und Dienstleistungsportfolio sowie dem Cloud-Geschäft immer mehr Raum gegeben. Jeder der drei großen Broadliner versteht sich auch als Value Add Distributor. Das schlägt sich übrigens auch in der Channel-Excellence-Award-Kategorie "Value-Add-Distribution" nieder, in der es alle drei ebenfalls ins Ranking geschafft haben. Allerdings mussten sie da den Spezialisten noch den Vortritt lassen.

Mit Tech Data gibt es einen neuen Sieger der Kategorie "Broadline-Distribution". Vorjahressieger Also wurde auf den zweiten Platz verdrängt. Ingram Micro belegt den dritten Platz.

Channel Excellence Award 1. Tech Data (2) Preferred Distributor 2. Also (1) 3. Ingram Micro (3)

Vorjahresplatzierung in Klammern

Üblicherweise werden die Preisträger der Channel Excellence Awards und der Qualitätssiegel "Preferred Distributor und "Preferred Vendor" in einer feierlichen Gala bekannt gegeben. Leider fällt auch diese Veranstaltung dem Coronavirus zum Opfer.

Stattdessen wird die ChannelPartner-Redaktion bis 21. Januar 2021 die Preisträger bekannt geben. Auch wenn Context, ChannelPartner und der gesamte Channel in diesem Jahr auf die großen Feierlichkeiten verzichten müssen, soll der informative Teil der Channel Excellence Awards nicht zu kurz kommen. Immerhin zählen die Ergebnisse der ChannelWatch-Studie von Context und die Award-Vergabe in insgesamt 13 Hersteller- und fünf Distributionskategorien mit über 2.300 befragten Resellern zu den weltweit größten Erhebungen im Channel. Sie sind damit eine wesentliche Standortbestimmung für Hersteller und Distributoren und eine wichtige Entscheidungshilfe für alle Systemhäuser und Fachhändler bei der Wahl ihrer bevorzugten Grossisten und Vendoren. Daher wird ChannelPartner in Zusammenarbeit mit Context am 21. Januar 2021 in der Online-Veranstaltung "Channel Excellence Deep Dive" die wichtigsten Erkenntnisse aus der ChannelWatch-Studie erläutern und einen exklusiven Einblick in die wichtigsten Trends der deutschen und internationalen ITK-Branche bieten. Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung finden Sie unter www.channelpartner.de/3338758.

In die Wertung kamen nur die Unternehmen, die von mindestens 50 Resellern beurteilt wurden. Zudem hat Context auch ein qualitatives Kriterium mit aufgenommen: "Wenn die Mehrheit der befragten Reseller die jeweiligen Hersteller und Distributoren mit 'schlecht' oder 'sehr schlecht' bewertet haben, dann kamen diese nicht ins Ranking", erklärt dazu Amanuel Dag. Wer diese Hürden gemeistert hat, wird mit dem Label "Preferred Distributor" bzw. "Preferred Vendor" ausgezeichnet. Der jeweilige Sieger einer Kategorie bekommt den "Channel Excellence Award".

Folgenden Kategorien wurden bereits veröffentlicht:

Die besten Zubehöranbieter im Channel

Die besten PC-Hersteller im Channel

Die besten Security-Hersteller im Channel

Die besten Notebook-Hersteller im Channel

Die besten Druckerhersteller im Channel

Die besten Software-Hersteller im Channel

Die besten Monitorhersteller im Channel

Die besten TK-Distributoren

Die besten VADs

Die besten Server- und HCI-Anbieter im Channel

Die besten Vollsortiment-Distributoren

Die besten Storage-Hersteller im Channel

Die besten Netzwerk-Anbieter im Channel

Die besten Cloud-Anbieter im Channel

Die besten Spezial-Distributoren

Die besten Power-Management-Anbieter im Channel

Die besten UCC/IP-Telefonie-Anbieter