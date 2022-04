ChannelPartner hat in Zusammenarbeit mit den Marktforschern von Context Systemhäuser, Managed Service Provider, Fachhändler und weitere Reseller zu ihren Erfahrungen mit den wichtigsten Herstellern und Distributoren im Channel befragt. Auf der Grundlage dieser Erhebung wurden Anfang 2022 die Channel Excellence Awards verliehen. Mit über 2.000 befragten Resellern gehört die Befragung zu den weltweit größten Erhebungen im Channel. Entsprechend groß ist das Renommee der Award-Vergabe.

Neben den 13 Herstellerkategorien wurden auch fünf Distributionskategorien prämiert. Bei den Distributoren setzen die Marktforscher etwas andere Kriterien als bei den Herstellern an: Die befragten Reseller bewerten die Warenverfügbarkeit und Logistik, die Preispolitik, die Partnerbetreuung sowie die Einfachheit der Geschäftsabwicklung.

Wechsel an der Spitze

In der Königsdisziplin der Broadline-Distributoren holt sich Also den Spitzenplatz von Tech Data zurück. Auf dem dritten Rang folgt Ingram Micro. Wie in den anderen Distributionskategorien wollen auch die Broadliner bei ihren Kunden mit Mehrwertdiensten punkten. Es zeigt sich aber, dass für die Reseller insbesondere in der Pandemiezeit der Faktor Warenverfügbarkeit ein wesentliches Kriterium ist.

Bei den Channel Excellence Awards im Vorjahr hatten die Reseller dies bei Also abgestraft. Offensichtlich hat man sich das in Soest und Straubing zu Herzen genommen, denn nun fährt Also bei den Broadlinern die beste Bewertung bei der Verfügbarkeit ein.

Broadline-Distribution

Channel Excellence Award 1. Also (2) Preferred Distributors 2. Tech Data (1) 3. Ingram Micro (3)

Distributoren mit einem vollumfänglichen Produktportfolio in Tiefe und Breite (Vorjahresplatzierung in Klammern)

