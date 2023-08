ProNotebooks für den beruflichen Einsatz und für die private Nutzung sind nicht einfach zu unterscheiden. Zwar teilen die Hersteller ihre Produkte in Modellserien für Business- und Privatkunden ein. Dabei orientieren sie sich aber eher an unterschiedlichen Einkäufern als an verschiedene Zielgruppen: In den Business-Serien finden Sie vor allem Laptops für größere Unternehmen, bei denen sich eine IT-Abteilung um den Notebook-Kauf kümmert, während Consumer-Geräte nicht ausschließlich für Privatleute, sondern auch für Selbständige und kleine Firmen gedacht sind.

Diese groben Einordnungen helfen Ihnen deshalb bei der Auswahl des richtigen Business-Notebooks nicht weiter. Denn dafür gibt es nur eine Empfehlung: Das beste Business-Notebook ist das Notebook, mit dem Sie Ihre Arbeit am produktivsten erledigen. Das kann ein leichtes, kleines und flaches Ultrabook sein, weil Sie viel unterwegs sind.

Oder ein größeres Gerät für den Schreibtisch mit vielen Anschlüssen für Monitore, externe Festplatten und weitere Büro-Peripherie. Oder ein Hochleistungs-Laptop, weil Sie Ihr Geld mit Foto- und Videobearbeitung verdienen. Oder ein 2-in-1-Gerät, das Notebook und Tablet vereint, weil Ihre Produktivität von dieser Flexibilität profitiert.

In unserem Vergleichstest finden Sie die besten Business-Notebooks für jeden Einsatzzweck:

HP Elitebook 865 G9: Testsieger

Pro Ausstattung mit vielen Business-Funktionen

sehr gute Rechenleistung

Top-Akkulaufzeit

sehr heller Bildschirm

Tastatur und Touchpad hervorragend Kontra kleiner Display-Einblickwinkel

nur FHD-Auflösung

kein LAN-Anschluss, Kartenleser

Das HP Elitebook 865 G9 ist ein Business-Allrounder für höchste Ansprüche. Wer beim geschäftlichen Einsatz einen Laptop mit großem Display benötigt, findet derzeit kaum ein besseres Notebook. Denn neben dem sehr guten und großen 16-Zoll-Bildschirm überzeugt es dank seiner 8-Kern-CPU von AMD mit hoher Rechenleistung, einer langen Akkulaufzeit und herausragender Tastatur. Dazu kommt die umfangreiche Ausstattung - unter anderem Typ-C mit USB 4 - mit vielen Funktionen, die in großen Unternehmen gefragt sind, wie Blickschutz fürs Display, mechanische Kameraabdeckung, LTE-Mobilfunk und Smart-Card-Einschub.

Samsung Galaxy Book 2 Pro 13: Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

Pro wiegt unter 1 Kilogramm

Geschwindigkeit

lange Akkulaufzeit

sehr angenehme Tastatur Kontra kleine SSD

Das Samsung Galaxy Book 2 Pro 13 ist ein rundum überzeugender Arbeits-Laptop zum sehr empfehlenswerten Preis: Ob unterwegs oder am Schreibtisch, ob im Office- oder Multimediaeinsatz - das nur 880 Gramm leichte Notebook bietet mit der Alder-Lake-CPU Core i5-1240P immer genügend Leistung für die meisten Programme, einen herausragenden OLED-Bildschirm mit Full-HD-Auflösung, auf dem alle Anwendungen gut aussehen, eine üppige Laufzeit und eine sehr angenehme Tastatur. Lediglich die nur 256 GB große SSD sowie die vielen vorinstallierten Samsung-Tools stören den hervorragenden Gesamteindruck ein bisschen.

Lenovo ThinkBook 13s G2: Bestes Business-Notebook unter 1000 Euro

Pro ordentliche Rechenleistung

16:10-Display

Hervorragende Tastatur Kontra kleine SSD

RAM nicht erweiterba

Die Thinkbook-Serie soll Nutzer ansprechen, die ein hochwertiges und elegantes Business-Notebook suchen, aber keinen High-End-Preis bezahlen wollen. Dazu passt das graue Metallgehäuse das sehr ansehnlich ist, aber nicht besonders leicht oder flach. Die Rechenleistung geht in Ordnung, wenn das Notebook vor allem für Office-Aufgaben wie Texte, Tabellen und Präsentationen zum Einsatz kommt. Angesichts des günstigen Preises überzeugt außerdem die Bildqualität des 16:10-Displays mit 1920 x 1200 Pixel, vor allem bei Kontrast und Farbraumabdeckung - optimal für den beleuchteten Arbeitsplatz, für draußen mangelt es dem Bildschirm an Helligkeit. Die Akkulaufzeit geht mit 9,5 Stunden in Ordnung, auf der sehr stabilen Tastatur lässt sich angenehm schnell und fehlerfrei tippen. Der Preis schlägt sich vor allem in der mageren Ausstattung nieder: Die SSD bietet lediglich 256 GB Kapazität, die eingebauten 8 GB RAM lassen sich nicht erweitern. Zwar hat das Thinkbook einen Thunderbolt-4-Anschluss, der aber auch als Ladebuchse dienen muss. Für weitere Peripherie gibt es nur zweimal USB 3.0 und HDMI.

Pro hervorragender OLED-Bildschirm mit großartiger Farbdarstellung

lange Akkulaufzeit

leicht trotz großem Display

sehr gute Rechenleistung

Top-Tastatur und -Touchpad

120 Hz Wiederholrate Kontra SSD nur mit 512 GB

viel überflüssige Software vorinstalliert

Akzeptieren müssen Sie dafür aber die verhältnismäßig kleine SSD und die mit zahllosen Samsung-Tools aufgeblähte Vorinstallation.

HP Elite Dragonfly G3: Beste Notebook für die Arbeit unterwegs

Pro leicht und lange Akkulaufzeit

Verizon

viele Anschlüsse

Hervorragende Tastatur Kontra geringe Blickwinkelstabilität

Das kleine und nicht mal 1,2 Kilogramm schwere HP Elite Dragonfly G3 bringt alles zusammen, was mobile Profi-Nutzer schätzen: Starke Akkulaufzeit, ordentliche Rechenleistung, Top-Tastatur, zahlreiche Anschlüsse und ein - bis auf den eingeschränkten Blickwinkel - sehr gutes Display. Mit Sure View und 5G-Modem bietet die getestete Ausstattungsvariante zudem spezielle Merkmale, die sich besonders für vielreisende Profi-Anwender lohnen.

Microsoft Surface Laptop Studio: Bestes Notebook für Kreative

Pro cleverer Convertible-Mechanismus

hohe Rechenleistung

sehr gutes Touchscreen-Display

lange Akkulaufzeit Kontra wenig Anschlüsse

hoher Preis

Das Microsoft Surface Laptop Studio ist flexibel, leistungsstark und ausdauernd. Wer Rechenpower fürs Business braucht, wird hier optimal bedient: Der Core i7-11370H und die Geforce RTX 3050 Ti sorgen vor allem im Multimediaeinsatz für hohe Leistung. Doch das ist nicht alles: Das Laptop Studio ist ein Convertible-Laptop und verwandelt sich über einen cleveren Mechanismus schnell vom Notebook zum Tablet -dann dient es als Abspielstation für Filme oder mit dem optionalen Eingabestift als digitaler Zeichenblock. Displayqualität und Akkulaufzeit sind außerdem hervorragend.

Lenovo Thinkpad Z13: Bestes Design

Pro herausragende Tastatur

leiser Lüfter

ordentliche Akkulaufzeit

Touchpad mit Haptik-Feedback Kontra sehr wenige Anschlüsse

Bei der Z-Serie setzt Lenovo bei Gehäuse, Netzteil und Verpackung teilweise auf nachhaltige Materialien: Beim Testmodell kommt veganes Leder aus recyceltem PET (Polyethylenterephthalat) zum Einsatz - der Lederbezug sitzt auf der Oberseite des Displaydeckels. Die Notebook-Verpackung besteht komplett aus schnell nachwachsenden und kompostierbaren Bambus- und Zuckerrohr-Fasern. Das leichte Notebook mit 13-Zoll-Display überzeugt dank seines 8-Kern-Prozessors von AMD außerdem mit sehr guter Leistung und im Akkubetrieb mit hoher Recheneffizienz . Für das Thinkpad sprechen außerdem die hervorragenden Bedienelemente sowie die dreijährige Garantie. Displayqualität und Ausstattung gehen in Ordnung, rechtfertigen allerdings nicht den hohen Preis, den Sie vor allem für das auffällige Design und die nachhaltigen Materialien bezahlen.

Acer Swift 3 (SF314-71-751E): OLED-Schnäppchen

Pro OLED-Bildschirm mit hoher Helligkeit und herausragender Farbwiedergabe

hohe Auflösung

sehr gute Rechenleistung

zahlreiche Anschlüsse leicht Kontra Akkulaufzeit könnte etwas besser sein

kein Speicherkartenleser

Das Acer Swift 3 ist eine eindeutige Empfehlung, wenn Sie privat oder beruflich kreativ mit Multimedia-Inhalten arbeiten. Denn es bringt alles mit, was dafür wichtig ist: Einen absolut herausragenden OLED-Bildschirm und eine überdurchschnittliche Rechenleistung. Zusammen mit der guten Ausstattung würde das schon für eine Bestnote reichen. Doch das Swift 3 ist mit rund 1300 Euro auch noch richtig günstig.

Kritik gibt es nur bei Details - zum Beispiel bei der Akkulaufzeit, die besser sein könnte, dem fehlenden Kartenleser oder der nicht besonders hochwertigen Tastatur.

Lenovo Thinkpad X1 Carbon G10: Optimal für die Arbeit mit Texten und Tabellen

Pro leicht

viele Anschlüsse

herausragende Tastatur

leiser Lüfter

Touchpad und Trackpoint Kontra teuer

nur FHD-Auflösung

Das Lenovo Thinkpad X1 Carbon G10 eignet sich als Office-Notebook gleichermaßen für unterwegs wie für den Schreibtisch. Die Balance zwischen hoher Mobilität, ordentlicher Rechenleistung, umfangreicher Ausstattung, guter Displayqualität und überzeugender Bedienung bekommt kein Business-Laptop so gut hin. Deshalb ist es aber auch verhältnismäßig teuer.