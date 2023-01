Sie suchen ein leistungsfähiges Smartphone, das dem Business-Alltag gewachsen ist? Dann sind Sie hier richtig: Wir haben den Markt durchkämmt und die neuesten Geräte auf die Probe gestellt. Dabei zeigt sich, dass ein gutes Business-Smartphone längst nicht nur mit kostspieligen Spezifikationen punktet. Damit mobile Geräte dem Arbeitsalltag gewachsen sind, kommt es auch auf robustes Design, eine solide Sicherheitsarchitektur und einen zuverlässigen Akku an.

Erst wenn sich ein Smartphone auch in diesen Disziplinen beweisen kann, eignet es sich für die hohen Ansprüche der modernen Arbeitswelt. Denn die Geräte müssen viel leisten, wenn sie das Büro in die Jackentasche bringen sollen: Mail-Management, Mitarbeiterführung, Buchhaltung und Projektverwaltung - um nur einige Aufgaben zu nennen.

Wer beim Datenschutz keine Abstriche in Kauf nehmen möchte, ist mit Smartphones von Apple oder Samsung gut beraten. Im Apple Ökosystem, und das müssen auch Android-Fans zugeben, kursiert wesentlich weniger Malware, denn iOS zeigt sich dank seiner geschlossenen Architektur gegenüber böswilligen Akteuren besonders resistent. Auch Apps werden hier strikter kontrolliert.

Samsung setzt zwar auf Android, stattet ausgewählte Modellreihen aber mit der hauseigenen Sicherheitslösung "Samsung Knox" aus (eine Anlehnung an den Militärstützpunkt Fort Knox, in dem die USA gewaltige Goldreserven lagern). Auf solchen Smartphones sind Sicherheitsfunktionen implementiert, um geschäftliche und private Inhalte isoliert voneinander abzulegen. So stehen quasi zwei Arbeitsbereiche zur Verfügung, zwischen denen per Authentifizierung jederzeit gewechselt werden kann. Sicherheitslücken von Android will Samsung damit explizit ausschließen.

Aufgrund dieser erweiterten Gerätesicherheit und dank erstklassiger Hardware sind Samsung-Smartphones für Business-Anwendungen sehr gut geeignet. In unserer Testreihe haben sowohl das Galaxy S22 Ultra als auch das Galaxy Fold 4 aktuelle Versionen von Samsung Knox an Bord. Beim Fold 4 handelt es sich dabei um ein besonders raffiniertes Smartphone, das sich aufklappen und in ein Mini-Tablet verwandeln lässt. Die damit verdoppelte Displayfläche eignet sich auch hervorragend für Videokonferenzen "on the go".

Aber jetzt genug der Hintergründe: Hier finden Sie die besten Smartphones für Business und Karriere in alphabetischer Reihenfolge.

Google Pixel 7 Pro

Mit dem Pixel 7 Pro knüpft Google geschickt an den Erfolg der vorherigen Serie an. Das Gerät ist mit einem besonders kräftigen Akku (5,800 mAh) für alle Überstunden gewappnet und hält bis zu drei Tage durch. Dabei weiß das Smartphone auch dem Auge zu gefallen, das verschlankte Design tut der Optik hier viel Gutes. Auch bei der Kamera legen die Kalifornier noch einmal eins drauf: Neue Technologien wie der Magic-Eraser und ein exklusiver Super-Resolution-Zoom fangen tolle Bilder ein. Der integrierte Übersetzer ermöglicht Echtzeit-Konversationen in 48 verschiedenen Sprachen und wird auf Geschäftsreisen im Ausland schnell zum unverzichtbaren Begleiter. Ein VPN ist auf dem Gerät bereits integriert und erweist sich als echter Bonus für den Datenschutz. Per Live-Anzeige haben Nutzer wichtige Informationen wie Termine und Benachrichtigungen mit dem Gerät unmittelbar vor Augen.

Spezikationen

Google Pixel 7 Pro

CPU: Google Tensor G2, 8 Kerne

RAM: 12 GB

Akku: 5.800 mAh

Display: 6,7 Zoll QHD+ Smooth Display, 120 Hz

Hauptkamera: 48 MP

Gewicht: 212 g

Preis: 855 Euro (128 GB)



Honor 70

Günstig, aber auch gehobenen Ansprüchen gewachsen, zeigt sich das Honor 70 am unteren Ende der Preisskala. Es verfügt dennoch über einen ausdauernden Akku und ein sehr schönes 6,7 Zoll-Display mit 120 Hz. Im Vergleich mit anderen Top-Modellen kann der verbaute Prozessor hier zwar nicht ganz mithalten, er bringt aber immer noch etwas mehr Leistung mit, als etwa das Pixel 6 Pro aus dem vergangenen Jahr. Das Honor 70 spielt damit in der gehobenen Mittelklasse, das zeigt sich auch an der wertigen Verarbeitung und seinem eleganten Look. Praktisch: ­­­­ Etwas gewöhnungsbedürftig sind hier die abgerundeten Bildschirmränder, in denen sich das Umgebungslicht manchmal auffällig spiegelt. Auch beim Schutz vor Staub und Wasser müssen Nutzer hier Abstriche in Kauf nehmen.

Spezifikationen

Honor 70

CPU: Qualcomm Snapdragon 778G Plus, 8 Kerne

RAM: 8 GB

Akku: 4.800 mAh

Display: 6,7 Zoll OLED, 120 Hz

Hauptkamera: 54 MP

Gewicht: 178 g

Preis: 549 Euro (256 GB)



iPhone 14 Pro

Vom aktuellen iPhone gibt es derzeit vier Modelle. Jene der Reihe Pro und Pro Max sind fürs Business dabei am besten geeignet, sie verfügen auch über die stärkste Ausstattung. Während das iPhone 14 Pro zwar das günstigere und etwas kleinere der beiden Modelle darstellt, bringt es doch alle Eigenschaften mit, auf die man sich im Arbeitsalltag verlassen möchte. Das neue und nützliche Benachrichtigungssystem "Dynamic Island" ist an Bord, dazu kommt ein praktisches Always-On-Display und der blitzschnelle Apple A16 Bionic-Chip, der im 4nm-Verfahren gefertigt wird. Allein die CPU steckt damit so ziemlich alles in die Tasche, was sich auf dem Smartphone-Markt derzeit als Konkurrenz erhebt. Dazu kommt ein überzeugendes und sehr helles 120 Hz-Display und ein neuer "Action-Mode" der Kamera, der sich Videos mit geschmeidigen 60 Bildern pro Sekunde aufnimmt. Das Design ist sehr wertig, aber in seiner unveränderten Form mittlerweile auch etwa altbacken.

Spezifikationen

iPhone 14 Pro

CPU: A16 Bionic, 6 Kerne

RAM: 6 GB

Akku: 3.200mAh

Display: 6,1 Zoll, Super Retina XDR Display, 120 Hz

Hauptkamera: 48 MP

Gewicht: 206 g

Preis: 1.299 Euro (128 GB)



Samsung Galaxy S22 Ultra

Das neue Flaggschiff aus Korea darf in dieser Liste natürlich nicht fehlen. Für die Business-Welt bringt das Highend-Gerät von Samsung so ziemlich alles mit, was man sich wünschen kann. Das Smartphone hat den praktischen S Pen an Bord, mit dem Handschrift auf dem Display direkt in Text umgewandelt werden kann. Der Stift dient auch als Fernauslöser für Fotos und eignet sich hervorragend um Wischgesten noch präziser und schneller einzugeben. Aufgeladen wird das Gadget direkt im Smartphone, in das es sich nahtlos einschieben lässt. Kein Wunder, dass man dem S22 in diesem Zusammenhang ein großes und sehr schönes Display mit 6,8 Zoll spendiert hat. Mit dieser Größe ist auch endlich das Arbeiten am geteilten Bildschirm effizient möglich. Der Nachteil dieser Ausstattung: Das Gerät liegt wuchtig in der Tasche und ist für ein Android-Smartphone nicht gerade günstig. Dank Samsung Knox lassen sich sensible Daten damit aber besonders gut schützen.

Spezifikationen

Samsung Galaxy S22 Ultra

CPU: Exynos 2000, 8 Kerne

RAM: 8 GB

Akku: 5.000 mAh

Display: 6.8 Zoll AMOLED HDR 10+, 120 H

Hauptkamera: 108 M

Gewicht: 228 g

Preis: 1.239 Euro (128GB

Warum man auf das Galaxy S23 warten sollte ....

Samsung Galaxy Z Fold4

Das Samsung Galaxy Z Fold 4 ist weder ein Leichtgewicht, noch ist es ein Schnäppchen: Auf immerhin 263 g bringt es das Smartphone - und auf einen stattlichen Preis von derzeit 1.799 Euro. Das kann man aber beides verschmerzen, denn das Foldable lässt sich mit einem Handgriff in ein 7,6 Zoll großes Mini-Tablet verwandeln. Selbst im Dauereinsatz hält das Hybrid-Smartphone rund 10 Stunden durch. Die geometrische Flexibilität kann im Arbeitsalltag besonders dann punkten, wenn man viel mit Dokumenten, Grafiken oder Tabellen arbeitet. Auch für Videokonferenzen ist es konkurrenzlos gut geeignet. Wie beim S22 Ultra ist auch hier der praktische S Pen integriert, der Zeichnen, Wischgesten und Schreiben auf dem großen Display besonders komfortabel macht. Dabei ist das Galaxy Fold 4 insgesamt ein hervorragendes Smartphone: Die CPU ist rasend schnell, das Gehäuse wasserdicht und die Kamera rundum überzeugend. Mit Samsung Knox sind Daten auf dem Foldable gut geschützt.

Spezifikationen

Samsung Galaxy Z Fold4

CPU: Snapdragon 8+ Gen 1, 8 Kerne

RAM: 12 GB

Akku: 4.400 mAh

Display: 6,2 Zoll (7,6 Zoll aufgeklappt) Dynamic AMOLED, 120 Hz

Hauptkamera: 50 MP

Gewicht: 263 g

Preis: 1.799 Euro (128GB)



Sony Xperia 5 IV

Wer es gerne etwas kompakter hat, aber auf moderne Ausstattung und satte Leistung nicht verzichten möchte, der wird vom Sony Xperia 5 IV gut bedient. Das Modell liegt deutlich leichter und platzsparender in der Tasche, als die deutlich größeren Modelle von Samsung oder Apple in dieser Klasse. Das bringt einen großen Vorteil mit sich: Das Smartphone von Sony lässt sich komfortabel und zügig mit nur einer Hand bedienen, ohne sich dabei die Finger zu verrenken. Das brillante Display der Japaner muss sich hier nicht hinter der Konkurrenz verstecken, der Akku bringt einiges an Ausdauer mit und die Kamera schießt trotz ihrer vergleichsweise niedrigen Auflösung richtig gute Bilder. Dabei wird softwaremäßig aber nicht so stark nachpoliert, wie etwa bei Google oder Apple. Das elegante Gerät im Aluminiumrahmen kann sich dank "Gorilla Glass Victus" besonders vielen Kratzern widersetzen.

Spezifikationen

Sony Xperia 5 IV

CPU: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1, 8 Kerne

RAM: 8 GB

Akku: 5.000 mAh

Display: 6,1 Zoll OLED, 120 Hz

Hauptkamera: 12 MP

Gewicht: 172 g

Preis: 1.049 Euro (128GB)



Xiaomi 12 Pro

Auch das Xiaomi 12 Pro ist mit der neuesten Generation der Qualcomm Prozessoren pfeilschnell unterwegs. Auf dem stattlichen 6,7 Zoll-Display ist dabei viel Platz für Dokumente, Grafiken oder Videokonferenzen. Das Gerät ist für den Dauereinsatz konzipiert, denn obwohl der Akku nicht so lange durchhält, wie bei den anderen Kandidaten in unserer Liste (unter 10 Stunden), lässt er sich per 120-Watt-Schnellladefunktionen in nur 30 Minuten wieder komplett aufladen. So schnell klappt das derzeit bei keinem anderen Gerät. Die Ausstattung kann ebenfalls überzeugen: Sowohl Bluetooth 5.2, WiFi 6, 5G sowie ein helles und scharfes Display haben die Chinesen ihrem Flaggschiff spendiert. Beim Schutz vor Staub und Wasser wurde aber gespart: Hier fehlt jede Zertifizierung - ein klares Manko. Auch der USB-Anschluss schwächelt, es kommt noch der veraltete 2.0-Standard zum Einsatz. Das Xiaomi 12 Pro ist damit zwar immer noch ein solides Business-Smartphone, es steht aber nicht nur aus alphabetischen Gründen am Ende unserer Liste.

Spezifikationen

Xiaomi 12 Pro

CPU: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1, 8 Kerne

RAM: 8 GB

Akku: 4.600 mAh

Display: 6,7 Zoll AMOLED DotDisplay, 120 Hz

Hauptkamera: 50 MP

Gewicht: 205 g

Preis: 869 Euro (256GB)



