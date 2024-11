Wenn Sie ein günstiges Notebook suchen, das schnell genug ist, um alltägliche Aufgaben und Büroarbeiten zu erledigen, sind Sie hier richtig. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, im Google-Ökosystem zu arbeiten, sollten Sie ein Chromebook in Betracht ziehen. Sie bieten zuverlässige Leistung und sind kinderleicht zu bedienen. Dank Cloud-Gaming haben auch Spieler Spaß mit Chromebook.

Die besten Chromebooks 2024:

Lenovo Flex 5i Chromebook Plus: Bestes Chromebook

Pro Großartige Verarbeitungsqualität Lebendiges Touchscreen-Display Leistungsfähig Gute Tastatur Kontra Eingabestift nicht enthalten Durchschnittliche Akkulaufzeit für ein Chromebook Schwerer als erwartet

Warum wir das Lenovo Flex 5i mögen

Das Lenovo Flex 5i Chromebook Plus bietet eine Menge, denn es hat alles, von einem konvertierbaren Design bis hin zu einem schönen Touchscreen. Das 2-in-1-Design, das den Vielseitigkeitsfaktor wirklich erhöht, ermöglicht es Ihnen, das Notebook wie ein Zelt aufzustellen oder den Bildschirm herumzuschwenken und es wie ein Tablet zu verwenden. Der 14-Zoll-Touchscreen hat eine Auflösung von 1.920 x 1.080 PIxel und eine Bildwiederholrate von 60 Hertz, was für den gelegentlichen Gebrauch völlig ausreichend ist.

Wer sollte das Lenovo Flex 5i kaufen?

Wenn Sie ein hochwertiges Chromebook für die Arbeit oder den privaten Gebrauch suchen, dann ist das Lenovo Flex 5i Chromebook Plus eine gute Wahl. Mit einem Preis liegt es zwar im oberen Segment der Chromebooks, aber wir sind der Meinung, dass die Ausstattung, die Verarbeitung und die Feuerkraft das zusätzliche Geld wert sind. Wir waren sehr beeindruckt von der flotten Leistung im Alltag und den blitzschnellen

Startzeiten.Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook: Bestes Budget-Modell

Pro Leichtes Design Solide Akkulaufzeit Attraktive Oberfläche 1080p-Display Kontra Nur 4 GB RAM Nicht das Schnellste 720p-Webcam ist enttäuschend

Warum wir das Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook mögen

Für weniger als 300 Euro bietet das Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook eine ordentliche Leistung, eine fantastische Akkulaufzeit und einen leichten Formfaktor. Im Inneren finden Sie eine MediaTek Kompanio 520 CPU, eine ARM Mali-G52 2EE MC2 GPU, 4 GB RAM und 64 GB eMMC-Speicher. Auf dem Papier sehen diese Spezifikationen vielleicht nicht besonders beeindruckend aus. In der Praxis jedoch ist die Leistung im Alltag absolut zuverlässig. Der 47-Wattstunden-Akku hielt mit einer einzigen Ladung 16 Stunden durch und wiegt nur knapp 1,3 Kilogramm, was es zu einem soliden Reisebegleiter macht. Nicht schlecht für den Preis, oder?

Wer sollte das Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook kaufen?

Jeder, der ein günstiges, brauchbares Chromebook sucht. Es ist nicht das innovativste Chromebook, das wir je gesehen haben, aber das muss es auch nicht sein. Es verfügt über ausreichend Leistung für den leichten Gebrauch und der Akku hält Sie auch noch lange nach dem Ende Ihres Arbeitstages oder Schultages in Schwung. Der 1080p-Touch-Display ist ebenfalls eine nette Sache, vor allem angesichts des niedrigen Preises des Geräts. Die 720p-Webcam ist enttäuschend und Sie erhalten nur 4 GB RAM, aber wenn Sie bereit sind, Ihre Erwartungen etwas zurückzuschrauben, dann ist dieses Gerät eine Überlegung wert.

Acer Chromebook Plus Spin 714: Bestes High-End-Modell

Pro Tolle Tastatur Solide Akkulaufzeit und Leistung Schönes Display Kontra Blecherne Lautsprecher Stift nur separat erhältlicher Teurer als das durchschnittliche Chromebook

Warum wir das Acer Chromebook Plus Spin 714 mögen

Das Acer Chromebook Plus Spin 714 bietet einen konvertierbaren Formfaktor, eine flotte Leistung im Alltag und eine Tastatur mit viel Spielraum. Das 14-Zoll-IPS-Touch-Display hat eine Auflösung von 1.920 × 1.200 Pixel, ein Seitenverhältnis von 16:10 und eine Helligkeit von 340 nits. Es ist ein großartiger Bildschirm für Media-Streaming, aber er ist etwas dunkler und die glänzende Oberfläche macht es schwierig, ihn an einem sonnigen Tag zu benutzen. Der Multitouch-Touchscreen funktioniert jedoch gut. Leistung und Akkulaufzeit des Plus Spin 714 sind besser als man für ein gutes Chromebook-Erlebnis braucht. Einige Dinge – etwa die Lautsprecher – enttäuschen allerdings.

Wer sollte das Acer Chromebook Plus Spin 714 kaufen?

Jeder, der ein hochwertiges Chromebook sucht! Der 2-in-1-Formfaktor ermöglicht es Ihnen, den Bildschirm um 360 Grad zu drehen und ihn wie ein Tablet zu verwenden, was für diejenigen, die gerne Notizen machen oder kritzeln, ideal ist. Außerdem sind viele Android-Apps für die Verwendung auf Tablets optimiert, so dass die Verwendung dieses Chromebooks im Tablet-Modus einfach sein sollte. Der Preis mag einige Leute abschrecken, aber wenn Ihr Budget keine Grenzen kennt, dann ist das Acer Chromebook Plus Spin 714 eine fantastische Wahl.

Acer Chromebook Plus 515: Bester Sound

Pro Gute Audioqualität Flotte Leistung 1080p-Webcam Schönes Tipperlebnis Kontra Durchschnittliche Akkulaufzeit für ein Chromebook Fragwürdiges Design Die Ränder sind dick(er)

Warum wir das Acer Chromebook Plus 515 mögen

Auf den ersten Blick mag die Ausstattung dieses Gerätes nicht besonders beeindruckend erscheinen. Schließlich ist der Intel Core i3 Prozessor in der Regel für browserbasierte Aufgaben ausgelegt und für nicht viel mehr. Für ein Gerät, das nur gelegentlich genutzt wird, ist das Acer Chromebook Plus 515 jedoch ein echter Profi. Wenn Sie auf der Suche nach einem schnellen Gerät für den täglichen Gebrauch sind, ist das Acer Chromebook Plus 515 definitiv Ihre Zeit und Aufmerksamkeit wert. Von der zuverlässigen Leistung bis hin zum angenehmen Tippgefühl hat das Acer Chromebook Plus 515 viel für den täglichen Gebrauch zu bieten. Auch der Ton ist dank der nach oben gerichteten Lautsprecher klar und deutlich. Auch wenn das Design etwas zu wünschen übrig lässt und die Displayränder dicker sind, als ich es mir wünsche, überwiegen die Vorteile, vor allem angesichts des günstigen Preises.

Wer sollte das Acer Chromebook Plus 515 kaufen?

Das Acer Chromebook Plus 515 ist eine gute Wahl für den Gelegenheitsnutzer, insbesondere wenn Sie gerne Filme ansehen oder Musik hören. Die Audiowiedergabe ist beeindruckend und die Leistung reicht für alltägliche Aktivitäten aus. Auch das 15,6-Zoll-Display ist dank der 1080p-Auflösung recht gut.