Sind Sie bereit, sich von Windows und macOS zu verabschieden? Wenn ja, dann sind Chromebooks für die meisten Nutzer eine gute Alternative. Diese Geräte eignen sich perfekt für alltägliche Aufgaben wie die Arbeit an Dokumenten und Tabellenkalkulationen, das Surfen im Internet, E-Mails und so weiter.

Außerdem haben sie in der Regel eine gute Akkulaufzeit und eine robuste Bauweise. Obendrein können Sie die meisten Dateien direkt in der Cloud speichern. Egal, ob Sie ein Gerät mit einer guten Akkulaufzeit, einem leichten Formfaktor oder einem günstigen Preis suchen, wir haben verschiedene Chromebook-Modelle getestet.

Hinweis: Der frühere Testsieger Google Pixelbook Go ist nicht mehr im Handel verfügbar. Daher haben wir das Gerät aus dem Test herausgenommen.

Acer Chromebook 516 GE

Pro Ausgezeichnete Leistung

Schönes, großes Display

Großartiges Spielerlebnis Kontra Mäßige Audio-Leistung

Durchschnittliche Akkulaufzeit

Erfordert ein Abo bei einem Spiele-Streaming-Dienst für Premium-AAA-Spiele

Gaming auf einem Chromebook schien bis jetzt ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Sofern man das Acer Chromebook 516 GE mit einem Streaming-Dienst wie Nvidia's GeForce Now kombiniert, ist auch das Spielen in ansprechender Qualität möglich. Bei diesem Acer-Modell handelt sich um ein wirklich leistungsstarkes Chromebook, das den Beginn einer neuen Ära markiert.

Chromebooks sind oft recht einfach ausgestattet, da ChromeOS nicht viele lokale Anwendungen ausführt und sich eher auf webbasierte Aufgaben konzentriert. Acer hält sich beim 516 GE jedoch nicht zurück, denn es wird von einem Intel Core i5-1240p-Prozessor der 12. Generation (Alder Lake) mit 12 Kernen angetrieben. Dieser wird von einer integrierten Intel Iris Xe GPU, 8 GB LPDDR4X RAM und einer 256 GB SSD begleitet. Das sorgt für eine exzellente Spielleistung.

Das Display ist groß, scharf und farbenfroh, die Tastatur ist auch über längere Zeiträume hinweg komfortabel und verfügt über eine RGB-Hintergrundbeleuchtung. Die Leistung ist in allen Situationen so gut wie bei jedem Chromebook zu diesem Preis.

Acer Chromebook Spin 713 CP713-3W-57R0

Pro Starke Leistung

Gute Verarbeitung

Viele Anschlüsse

Solide Akkulaufzeit Kontra Keine Abdeckung an der Webcam

Langweiliges Design

Lüftergeräusch ist etwas laut

Sofern Sie auf der Suche nach einem großartigen Convertible-Laptop sind, ist das Acer Chromebook Spin 713 genau das Richtige für Sie. Sie können es entweder wie ein Zelt aufstellen oder den Bildschirm umdrehen und es wie ein Tablet verwenden. Wir waren auch beeindruckt von seinem brillanten Display, der langen Akkulaufzeit und der vielfältigen Auswahl an Anschlüssen. Das Design ist ein wenig utilitaristisch, aber dies ist die Art von Gerät, bei dem die Funktion über die Ästhetik gestellt wird. Die Verarbeitung ist robust und die Tastaturablage lässt sich kaum biegen. Es gibt ein paar Nachteile wie das laute Lüftergeräusch und das Fehlen einer physischen Sichtschutzblende für die Webcam, aber diese Probleme sind relativ gering. Insgesamt ist das Spin 713 ein solides Convertible-Notebook mit guter Leistung.

Lenovo IdeaPad 5i Gaming Chromebook

Pro Großes, helles Display

Ideale Konnektivität

Starke Lautsprecher

Solide Leistung Kontra Langweiliges Design

Mittelmäßige Tastatur und Touchpad

Schwache Webcam

Dem IdeaPad 5i Gaming Chromebook sieht man nicht an, dass es für Spiele konzipiert ist. Das Gerät kommt in einem schlichten grauen Kunststoffgehäuse, das durch einen kontrastierenden, matten Streifen aufgelockert wird. Lenovo hätte dieses Gerät ohne Weiteres als Standard-Notebook für die Schule oder das Business auf den Markt bringen können, ohne das Design zu verändern.

Das IdeaPad 5i Gaming Chromebook ist ein beeindruckendes Chromebook, das sich sowohl für die tägliche Produktivität als auch für Spiele in der Cloud eignet. Das helle, scharfe Display, die gute Leistung, die großartigen Anschlussmöglichkeiten und die hervorragende Akkulaufzeit sind nur einige der vielen Pluspunkte.

Lenovo hat allerdings einige Abstriche beim Design gemacht. Zudem sind die Tastatur und die Webcam nicht die besten Komponenten.

Asus Chromebook Flip CX5 (CX5601)

Pro Großes Display

Gute Akkulaufzeit

Schnelle Leistung Kontra Unscharfes Display

Raue Kanten an der Frontplatte

Enges Nummernfeld

Das Asus Flip CX5 Chromebook hinterlässt einen gemischten Eindruck. Sein Intel-Prozessor sorgt dafür, dass die meisten Aktivitäten schnell und reibungslos ablaufen, obwohl ich bei einigen Spielen seltsame Probleme hatte. Die Akkulaufzeit ist mit rund zehn Stunden mit einer Ladung ebenfalls gut, und der große Bildschirm hat eine angenehme Größe für die Arbeit an Dokumenten, Tabellenkalkulationen und die Nutzung von Streaming-Inhalten.

Allerdings ist der Bildschirm zu dunkel, um ihn an einem hellen Tag im Freien zu verwenden. Die reflektierende Beschaffenheit des Touchscreens kann in dieser Umgebung ebenfalls Probleme verursachen. Die Tastatur ist zwar anständig, aber die kleinen Tasten auf dem Ziffernblock machen sie zu kompromisslos, um nützlich zu sein. Das gilt vor allem, sobald Sie das Chromebook schräg stellen. Sofern Sie Leistung und einen großen Bildschirm wollen, dann bietet das Flip CX5 alles, was Sie benötigen.

Asus Chromebook CM34 Flip

Pro Spektakuläre Akkulaufzeit

Geräumiges Touchpad

1080p-Webcam

Schönes Display Kontra Schwerer als erwartet

Das Display spiegelt zu stark in Außenbereichen

Mittlere Leistung

Mit seinem lebendigen Touchscreen, dem 2-in-1-Formfaktor und der fantastischen Akkulaufzeit hat das Flip eine Menge zu bieten. Es ist eine gute Wahl für Studenten oder diejenigen, die einfach ein Alltagsgerät brauchen. Das Touchpad ist schön groß und die 1080p-Webcam nimmt klare, farbenfrohe Videos auf. Das Flip ist allerdings schwerer als die meisten Convertible-Laptops. Das könnte ein Hindernis darstellen. Aber wenn Sie das Gewicht nicht stört, ist es ein wirklich guter Kauf.

Das Flip ist eines der ersten Geräte, die AMDs neue Reihe von Chromebook-spezifischen CPUs bieten. Die AMD-CPU Ryzen 3 7320C besitzt vier Kerne mit acht Threads. So lassen sich mehrere Aufgaben und Anwendungen gleichzeitig verarbeiten. Beim Surfen und Wechseln der Registerkarte im Chrome-Browser wurde das System nicht spürbar langsamer. Allerdings ist das Flip nicht das leistungsstärkste Gerät auf dem Markt.