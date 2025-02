Den ersten ernstzunehmenden Cloud-Marktplatz eröffnete Arrow 2012. Bis 2015 war "ArrowSphere" das Maß aller Dinge, was Cloud-Marktplätze betraf. Doch dann traten die Broadlliner, weitere VADs und Spezialdistributoren auf den Plan. Und so konnte ChannelPartner 2015 einen ersten Vergleich der Cloud-Marktplätze in der Distribution ziehen.

Doch es kamen immer mehr Cloud-Marktplätze dazu, und sie wurden ständig um neue Lösungen und Funktionen erweitert. So wurde es immer schwieriger, die Cloud-Marktplätze der Distributoren fair miteinander zu vergleichen. Zu unterschiedlich war die Vorgehensweise bei der Bereitstellung und Abrechnung der Cloud-Services. Und auch die Wünsche der Reseller varriierten von Distributor zu Distributor. Daher konnten wir die unterschiedlichen Cloud-Marktplätze in der Distribution in der Folge nur noch unter einzelnen Aspekten betrachten.

Als fairste Methode, die Funktionsfähigkeit dieser Marktplätze zu beurteilen, erwies sich daher eine Umfrage unter Resellern. Diese Befragung hat für ChannelPartner das Marktforschungsunternehmen Context 2024 zum ersten Mal durchgeführt. Auch die Auswertung überließen wir Context. Anfang 2025 erfuhren wir endlich, welche Cloud-Marktplätze Reseller am liebsten nutzen. Das sind die Ergebnisse:

Channel Excellence Award 1. Also Preferred Distributor 2. ADN 3. Ingram Micro 4. TD Synnex 5. Arrow 6. Fokus MSP

Was Portfoliobreite und Verfügbarkeit der unterschiedlichen Lösungen betrifft - da wurde der Cloud-Marktplatz von ADN am besten bewertet, hier erhielt das Cloud-Portal von Also nur das zweitbeste Urteil. Bei der Qualität der Partnerbetreuung schnitt Also aber besser ab als ADN, was schlussendlich den Ausschlag für den knappen Sieg gab. Der vormalige Cloud-Marktplatz-Vorreiter Arrow hat den Anschluss an die Spitzengruppe verloren.

Weitere Informationen dazu, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind sowie eine Übersicht über alle Distributions- und Herstellerkategorien der Channel Excellence Awards findet Ihr unter www.channelpartner.de/3619288. Die schönsten Fotos der Gala im GOP Varieté-Theater in München sowie ein Video mit den Highlights haben wir unter www.channelpartner.de/3619323 bereitgestellt. Die Ergebnisse des Vorjahrs zum Vergleich gibt es unter www.channelpartner.de/3617554.