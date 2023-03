CRM-Software für Unternehmen gibt es von unterschiedlichen Herstellern. Da aber vor allem im Vertrieb und auch in anderen Geschäftsbereichen mit Kundenkontakt immer mehr Mitarbeiter remote oder mobil arbeiten, ist externer Zugriff auf Kundeninformationen notwendig.

Dabei reichen ein VPN-Zugang und der Zugriff über ein Notebook oder einen PC nicht immer aus. Auch auf Smartphones oder Tablets ist häufig Zugriff notwendig, um alle relevanten Informationen von Kunden schnell und effektiv jederzeit zur Verfügung zu haben. Damit Sie nicht erst ein Notebook aufbauen und eine VPN-Verbindung herstellen müssen. Wir zeigen in diesem Beitrag CRM-Lösungen, die auch Apps für Smartphones und Tablets anbieten. Damit ist der Zugriff auf Kundendaten möglich, ohne ein Notebook mit sich herumschleppen zu müssen.

Bitrix24 CRM (iOS, Android): Online-Arbeitsplatz mit CRM, dauerhaft gratis nutzbar

Bitrix24 ist eine umfassende Kollaborationslösung mit weltweit über 12 Millionen Nutzern. Bitrix24 umfasst viele CRM-Funktionen, die auch in den Bitrix24-Apps zur Verfügung stehen:

Kundenkontaktcenter (zur Verwaltung von Kontakten im CRM)

Berichte und Vertriebspipeline

Rechnungen innerhalb des CRM schreiben

Lead-Verfolgung und Web-Formulare

Multi-Channel-Kommunikation

Marketing-Automatisierung

Mit Regeln und Trigger lassen sich viele Arbeiten automatisieren. Sie können mit Bitrix24 online im Team zusammenarbeiten, haben Zugriff auf das Mitarbeiter-Verzeichnis und können auch Software zur Personalverwaltung (Human Resources) nutzen. Auch Online-Shops lassen sich einbinden. Somit können Mitarbeiter unterwegs auf nahezu alle Funktionen zugreifen, die für die tägliche Arbeit notwendig sind.

Neben verschiedenen, kostenpflichtigen Tarifen, lässt sich Bitrix24 im Tarif "Free" sogar dauerhaft kostenlos nutzen, auch mit vielen wichtigen CRM-Funktionen. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Angeboten sind auf der Preise-Übersicht von Bitrix24 zu finden.

Hubspot CRM (iOS, Android): Fokus auf CRM, gratis

Hubspot CRM ist eine weitere kostenlose App, die für kleine bis mittlere Unternehmen entwickelt wurde, um den Verkaufsprozess zu automatisieren und zu organisieren. Mit der App können Benutzer Kontakte verwalten, Deals erstellen und Aufgaben zuweisen. Die App bietet auch E-Mail-Integration und Berichterstellungsfunktionen.

Während Bitrix24 einen umfassenden Online-Arbeitsplatz bietet, fokussiert sich Hubspot vor allem auf CRM-Funktionen. Mobile Mitarbeiter könnten daher die eine oder andere Funktion vermissen, wenn sie mit Tablet oder Smartphone arbeiten. Hubspot bietet verschiedene Automatisierungsmöglichkeiten und hilft bei der Vereinfachung der Kundenverwaltung über ein CRM. Im Fokus von Hubspot steht vor allem der Vertrieb, andere Funktionen stellen keinen Schwerpunkt dar. Dennoch gehört diese Lösung, zusammen mit Bitrix24, zu den besten Produkten in dieser Liste.

Zoho CRM und Bigin (iOS, Android): Gratis testen

Zoho CRM ist eine CRM-Lösung für Unternehmen jeder Größe und daher auch für kleine und mittlere Unternehmen sinnvoll einsetzbar. Die mobile App bietet Funktionen zur Verwaltung von Kontakten, Vertriebsprozessen, Aufgaben und Ereignissen. Außerdem können Benutzer Leads erfassen und Verkaufsberichte erstellen. Die Standard-Funktionen für CRM sind daher dabei, allerdings fehlen Funktionen zur Online-Zusammenarbeit, wie es sie zum Beispiel bei Bitrix24 gibt.

Die Software und die App lassen sich 15 Tage testen, stehen danach aber nicht länger kostenlos zur Verfügung, um sich einen umfassenden Überblick verschaffen zu können, bevor ein kostenpflichtiger Plan gekauft wird. Für bis zu drei Benutzer kann Zoho eingeschränkt längere Zeit genutzt werden.

Außerdem bietet Zoho mit Bigin ein weiteres CRM-Tool für kleine Unternehmen an. Das kann etwas verwirren, da interessierte Unternehmen vor allem an Zoho interessiert sind, Bigin aber vor allem für kleine Unternehmen zu einem günstigeren Preis angeboten wird. Für Bigin gibt es ebenfalls Apps, die mobil viele Funktionen bieten. Wer sich für Zoho interessiert, sollte sich daher auch Bigin näher anschauen. Beide Lösungen konzentrieren sich aber vor allem auf CRM. Funktionen zur Zusammenarbeit von Vertriebsteams fehlen.

Salesforce (iOS, Android): Der teure Gigant

Salesforce ist eine der führenden CRM-Plattformen, die auch eine mobile App anbietet. Die App bietet Benutzern Zugriff auf Kontakte, Leads, Verkaufschancen und Aufgaben. Außerdem können Benutzer Verkaufsergebnisse und Analyseberichte anzeigen.

Für kleine Unternehmen ist Salesforce aber oft zu kompliziert und auch zu teuer. Es gibt zudem keine kostenlose Version, sondern Salesforce kann nur 30 Tage lang kostenlos getestet werden. Das reicht oft nicht aus, um sich einen umfassenden Überblick zu verschaffen.

Im Fokus von Salesforce steht vor allem der Vertrieb, es gibt ansonsten keine zusätzlichen Funktionen, die kleinen Unternehmen die Arbeit erleichtern, wie zum Beispiel Teamwork oder Aufgabenverwaltungen. Dennoch gehört Salesforce zu den Marktführern in diesem Bereich, aber vor allem bei mittelständischen und größeren Unternehmen.

Pipedrive (iOS, Android): Gratis testen

Pipedrive ist eine CRM-App, die auf den Verkaufsprozess ausgerichtet ist. Die mobile App bietet Benutzern eine einfache Möglichkeit, Deals zu verwalten, Aktivitäten zu planen und Verkaufsergebnisse zu analysieren. Außerdem können Benutzer E-Mails integrieren und Berichte erstellen. Es fehlen Funktionen für die Online-Zusammenarbeit von Teams und die CRM-Funktionen der Apps sind ebenfalls eingeschränkt im Vergleich zu den anderen Apps in diesem Beitrag. Pipedrive kann 14 Tage kostenlos getestet werden, danach steht keine kostenlose Version zur Verfügung.

Wer eine einfache CRM-Lösung ohne viel zusätzliche Funktionen sucht, ist mit Pipedrive gut beraten. Dennoch fehlen Funktionen, die zum Beispiel Bitrix24 bietet. Die einfachen CRM-Funktionen von Pipedrive sind auch in Hubspot CRM und Bitrix24 verfügbar, dafür bietet Bitrix24 aber einen vollständigen Online-Arbeitsplatz, der auch die Kommunikation zwischen Mitarbeitern ermöglicht.

Insightly (iOS, Android): English only

Insightly ist eine CRM-App, die für kleine bis mittlere Unternehmen entwickelt wurde. Die mobile App bietet Funktionen zur Verwaltung von Kontakten, Aufgaben und Verkaufschancen. Außerdem können Benutzer E-Mails integrieren und Verkaufsberichte erstellen.

Die App richtet sich vor allem an international tätige Unternehmen. Daher sind die Preise der Software in US-Dollar gehalten und die Oberfläche ist in englischer Sprache. Insightly ist vor allem dann interessant, wenn kleine Unternehmen Geschäfte in den USA abwickeln und daher für englischsprachige Mitarbeiter eine CRM-Lösung suchen, die für den US-amerikanischen Markt entwickelt wurde. Allerdings fehlen auch hier Funktionen des Online-Arbeitsplatzes. Insightly konzentriert sich bei den Apps vor allem auf CRM-Funktionen.

Agile CRM (iOS, Android): Gratis für bis zu 10 Mitarbeiter

Agile CRM ist eine umfassende CRM-Lösung, die ebenfalls eine mobile App anbietet. Mit der App können Benutzer Kontakte verwalten, Verkaufschancen verfolgen, E-Mails automatisch senden und Empfänger-Verhalten verfolgen. Zudem bietet die App Funktionen zur Terminplanung und zum Erstellen von Aufgaben.

Generell richtet sich Agile CRM eher an mittelständische und größere Unternehmen, weniger an KMU. Dafür kann die Software für bis zu 10 Mitarbeiter dauerhaft kostenlos eingesetzt werden. Wie Insightly steht die Software in englischer Sprache zur Verfügung und richtet sich vor allem an mittelständische Unternehmen, die Kunden aus den USA verwalten.

Freshsales CRM (iOS, Android): Dauerhaft gratis nutzbar

Freshsales CRM ist eine Vertriebs-CRM-App, die auf kleine und mittelständische Unternehmen zugeschnitten ist. Mit der App können Benutzer Kontakte, Verkaufschancen und Aufgaben verwalten, E-Mails automatisch senden und empfangene E-Mails verfolgen. Die App bietet auch Funktionen zur Telefonie-Integration und Analyseberichte.

Gut an dieser Software ist, dass auch sie dauerhaft kostenlos genutzt werden kann. Nur so sind umfassende Tests möglich. Fehlen Funktionen, die den kostenpflichtigen Versionen vorbehalten sind, können Unternehmen unkompliziert zu einem anderen Plan wechseln. Die Oberfläche ist auf Deutsch verfügbar.

Freshsales bietet CRM-Erweiterungen mit Plugins an. So lassen sich zum Beispiel Bots hinzubuchen oder Preis-Quoten definieren. Die Lösung bietet alles, was ein CRM- und Marketing-Tool braucht. Allerdings fehlen Funktionen für die Zusammenarbeit von Vertriebsteams, wie sie zum Beispiel bei Bitrix24 zur Verfügung stehen.

Copper CRM (iOS, Android): Für Google Workspace

Copper CRM ist eine CRM-App, die speziell für Google Workspace (ehemals G Suite) entwickelt wurde. Die App bietet eine nahtlose Integration mit Google Mail, Kalender und Kontakten. Mit der App können Benutzer Kontakte, Verkaufschancen und Aufgaben verwalten und E-Mails automatisch senden. Die App bietet auch Funktionen zur Berichterstellung und zum Aktivitäts-Stream. Im Vergleich zu anderen Lösungen ist Copper etwas teurer, lockt dafür aber mit einer engen Integration in Google Workspace.

SugarCRM (iOS, Android): Umfassende CRM-Lösung

SugarCRM ist eine umfassende CRM-Lösung, die auch eine mobile App anbietet. Mit der App können Benutzer Kontakte, Verkaufschancen und Aufgaben verwalten, E-Mails automatisch senden und empfangene E-Mails verfolgen. Die App bietet auch Funktionen zur Berichterstellung und Analyse sowie zur Integration mit Drittanbieter-Apps.

Das CRM-System gehört neben Bitrix24 zu den bekannteren Lösungen am Markt, konzentriert sich aber ebenfalls vor allem auf CRM-Funktionen. Andere Dienste zum Teamwork von Vertriebsteams fehlen weitgehend. Dafür lässt sich die Lösung komplett in der Cloud betreiben, aber auch über eine Installation im eigenen Unternehmen.

(PC-Welt)