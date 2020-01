Fast 1.000 Systemhausvertreter und Fachhändler aus Deutschland haben ihre bevorzugten Hersteller und Distributoren bewertet. Die besten von ihnen wurden nun in einer feierlichen Gala in München mit den Channel Excellence Awards ausgezeichnet.

Die Grundlage der von ChannelPartner vergebenen Awards bildet die vom Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Context unter IT-Resellern durchgeführten Umfrage "ChannelWatch".

In die Wertung kamen nur die Unternehmen, die von mindestens 20 Resellern beurteilt wurden. Die Firmen, die diese Hürde genommen haben, bekamen die Auszeichnung "Preferred Distributor" beziehungsweise "Preferred Vendor". Die Sieger der insgesamt fünf Distributions- und 13 Herstellerkategorien haben wir mit den begehrten "Channel Excellence Awards" 2020 ausgezeichnet.

Die Befragung erfolgte in einer Mischung von ungestütztem und gestütztem Umfragedesign. So hatten die Befragten die Möglichkeit, die von ihnen bevorzugten Unternehmen - sofern noch nicht vorgegeben - auch in ein Freifeld einzutragen. So floss in die diesjährige Bewertung auch die Einschätzung der Befragten mit ein, die den einen oder anderen Distributor oder Hersteller auch in anderen Kategorien als vorgegeben gesehen haben. Auch hier galt jeweils eine Fallzahl von 20 Nennungen.

Da für die Umfrage die jeweiligen Marken und nicht der dahinterstehende Konzern abgefragt wurde, konnte es aber auch dazu führen, dass die einzelnen Marken nicht die erforderliche Fallzahl erreicht haben. Ein Beispiel dafür ist der Monitorhersteller MMD mit seinen Marken AOC und Philips.

Auf den folgenden Seiten finden Sie nun die vom Channel ausgezeichnete Distributoren und Hersteller sowie Preisträger der Channel Excellence Awards 2020.