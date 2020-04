Fitnesstrainer helfen, täglich Ihre Aktivitäten zu messen und zu protokollieren, von der einfachen Schrittzählung bis hin zum Gerätetraining, Schwimmen und mehr. Unsere englischen Kollegen haben eine ganze Reihe von Fitness-Trackern getestet. Hier sind zehn der besten Modelle, mit denen sich - insgesamt - jede Art von Training kontrollieren und dokumentieren lässt. Die verschiedenen Tracker haben ihren Schwerpunkt auf unterschiedlichen Funktionen - die Reihenfolge der vorgestellten Modelle stellt daher keine Wertung dar.

Fitbit Charge 3

Für Erstkäufer gibt es keinen Aktivitäts-Tracker mit besserer Ausstattung und einem so guten Preis. Fitbit Charge 3 zeichnet Schritte, Entfernung, Kalorienverbrauch, aktive Minuten, Stockwerke, Herzfrequenz und Schlafphasen auf und kann sich mit dem GPS Ihres Smartphones verbinden, wenn Sie Ihre Laufrouten zuordnen möchten.

Sie erhalten Benachrichtigungen aufs Display wie Anrufer-ID, Texte, Kalender, Whatsapp und andere. Der Charge 3 hat außerdem eine eigene Wetter-App. Seine Akkulaufzeit wird mit 7 Tagen angegeben, und der Fitness-Tracker soll vollständig wasserdicht sein.

... und bei Amazon

Fitbit Versa Lite Edition

Die Smartwatch Versa Lite ist physisch identisch mit der Fitbit Versa 2, außer dass sie keine zwei Tasten am rechten Rand hat. Ein paar Funktionen fehlen: Wi-Fi, Höhenmesser, Fitbit Coach On-Screen-Trainings und die Möglichkeit, Musik zu speichern.

Wir haben keine dieser Funktionen vermisst. Die Lite-Version ist billiger als die Fitbit Versa. Sie hält vier oder fünf Tage mit einer einzigen Ladung, sieht toll aus und es gibt eine Menge kompatibler Bänder und Accessoires.

... und bei Amazon

Fitbit Versa

Obwohl das eingebaute GPS fehlt, ist die Fitbit Versa in ihren Funktionen identisch mit der Ionic , aber kleiner und leichter am Handgelenk. Und sie kann mit dem GPS auf dem Smartphone verbunden werden. Sie können eine wachsende Anzahl von Apps (Wetter, Starbucks, Runkeeper, Strava und mehr) sowie On-Wrist Fitbit Pay, Musikspeicherung und -steuerung sowie Benachrichtigungen wie Anrufer-ID und Texte nutzen.

Fitbit Coach bietet animierte Trainings auf dem Bildschirm. Und es gibt für die Versa mehr Designer-Accessoires als für die Ionic. Die Versa soll sich zwar vorwiegend an Frauen richten, hat aber ein Unisex-Design.

... und bei Amazon

Xiaomi Mi Band 4

Xiaomis Mi Band 4 bietet Aktivitäts-, Gesundheits- und Schlaf-Tracking für lediglich knapp 35 Euro. Allein das farbige Amoled-Panel lohnt das Upgrade von älteren Modellen, obwohl es nicht ganz eine Smartwatch oder ein Smartphone für Benachrichtigungen ersetzen wird. Sie können jetzt auch Ihre Schwimmleistungen messen, das Fitness-Band ist wasserdicht. Schön wäre es, wenn Xiaomi noch eine Lösung für das Laden findet, bei der man den Tracker nicht vom Band nehmen muss.

... und bei Amazon

Withings Move

Die Move ist ein eleganter Fitness-Tracker für Aktivitäts- und Schlaf-Tracking, der aber keine Herzfrequenz aufzeichnet.

Die Akkulaufzeit wird mit 18 Monaten angegeben und es gibt viele Anpassungsmöglichkeiten: Vom Armband über das Zifferblatt bis hin zur Farbe des Trackerzifferblatts kann alles optimiert werden.

Ein Herzfrequenzsensor wäre noch eine schöne Funktion, aber die gibt es nicht für den Preis von knapp 55 Euro. Die Move ist wasserdicht und bietet eine gute App-Unterstützung.

.. und bei Amazon

Huawei Band 4

Huawei Band 4 bietet mit Farb-Display, Batterielaufzeit von einer Woche und clever integriertem USB-Ladestick ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit dem Tracker können Schritte, Distanz, Kalorien, Schlaf und Herzfrequenz messen und dokumentieren. Er ist wasserdicht bis 50 Meter. Ärgerlich nur, dass er keine Schwimmtracking-Funktion hat, die die preisgleichen Honor Band 5 und Xiaomi Mi Band 4 haben. Trotzdem ist er ein vollwertigerer Tracker als das entsprechende Fitbit, und das zu fast einem Drittel des Preises.

.. bei Amazon

Fitbit Inspire HR

Die Funktionen des Fitbit Inspire HR decken Grundlegendes sehr gut ab - Schritte, Kalorienverbrauch, aktive Minuten, zurückgelegte Wegstrecke, Herzfrequenz, erweiterte Schlafphasenmessung, Schwimmleistung, geführte Entspannungsatmung, die Möglichkeit, Trainings mit angemessener Genauigkeit automatisch zu erkennen, und Benachrichtigungen.

Inspire HR lässt sich mit dem GPS Ihres Handys verbinden. Ein Höhenmesser fehlt zwar (also werden die Stockwerke, die Sie gehen, nicht gezählt), aber ansonsten ist der Tracker genauso leistungsfähig wie der teurere Charge 3.

Der Herzfrequenzmonitor vertieft die Trainingsanalyse des Gerätes und macht die Schlafverfolgung wesentlich ausgefeilter - eine Verbesserung gegenüber dem einfachen Inspire sind die rund 25 Euro wert.

Einen ausführlichen PC-WELT-Test zum Inspire HR lesen Sie hier.

... und bei Amazon

Honor Band 5

Obwohl Honor Band 5 gegenüber Version 4 nur geringfügig verbessert wurde, kann man ihn als Volltreffer bezeichnen. Mit einem Preis von 34 Euro gehört er zu den günstigsten Fitness-Trackern auf dem Markt. Doch dank der umfassenden Trainingsoptionen, einer intelligenten Schlafüberwachung und der Kontrolle der Sauerstoffsättigung im Blut kann er auch mit teuren Geräten konkurrieren

... und bei Amazon

Samsung Gear Fit2 Pro

Der Samsung Gear Fit2 Pro ist eine gute Wahl, wenn Sie einen schlanken GPS-Fitness-Tracker wollen, der gut unter Android oder iOS funktioniert. Er hat mehr Funktionen und einen wesentlich besseres Display als das ähnlich gebaute Fitbit Charge 2, aber etwas teurer.

Samsung hat damit einen Fitness-Tracker entwickelt, der günstiger ist als seine Smartwatches und trotzdem fast die gleichen Funktionen hat.

Nachteil ist, dass auf dem Display - das dafür aber nicht passt - zu viele Smartwatch-Funktionen angeboten werden. Wenn Ihnen aber das Design gefällt, kaufen Sie den Gear Fit2 Pro.

... und bei Amazon

Huawei Band 2 Pro

Der Huawei Band 2 Pro ist im Hinblick auf Preis, Ausstattung, Design und Leistung eine Empfehlung für alle, die gesund bleiben wollen. Der Tracker ist vollgepackt mit vielen Funktionen wie GPS-Fitness-Tracking, Herz- und Sauerstoffdaten, Nachrichten und Anrufe, Entspannungshilfe und Schlaf-Tracking. Er ist zudem wasserdicht und kann daher auch zum Aufzeichnen der Schwimmaktivitäten verwendet werden. Alle Daten werden in der Huawei-App gespeichert, dargestellt und erklärt. Das Huawei Band 2 Pro kostet rund 45 Euro und verfolgt mit seinen Funktionen einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz, bei dem sowohl das geistige als auch das körperliche Wohlbefinden berücksichtigt werden.

... und bei Amazon

Worauf Sie beim Kauf eines Fitness-Trackers achten sollten...

Die größte Herausforderung: Die Auswahl des Geräts, das am besten Ihren Bedürfnissen entspricht. Nicht alle bieten die gleichen Funktionen und nicht alle die gleiche gute Qualität.

Marken wie Fitbit dominieren, aber es gibt viele andere Modelle, die in einigen Bereichen doch mehr überzeugen können. Es kommt nicht nur auf Design und Preis an, sondern vor allem darauf, was Sie wollen.

Wollen Sie Ihre Strecken mit integriertem GPS aufzeichnen können oder reicht ein Tethered GPS (das die Standortdaten von Ihrem Telefon abruft)? Brauchen Sie eine Herzfrequenzüberwachung? Muss Ihr Tracker wasserfest sein? Ist die Integration mit anderen Fitnessdiensten unerlässlich?

(PC-Welt)