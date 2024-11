Wenn Sie ein PC-Spieler sind, wissen Sie, wie teuer das sein kann. Sie müssen nicht nur Ihre Lieblings-Games kaufen, Sie brauchen auch einen leistungsstarken Computer, auf dem sie laufen. Bei Gaming-Notebooks wird es noch komplizierter, denn sie benötigen ein ausgeklügeltes Kühlsystem, um die hitzeerzeugenden Komponenten im Inneren unter Kontrolle zu halten. Glücklicherweise gibt es einige kostengünstige Optionen. Bei einem Gaming-Notebook unter 1.200 Euro müssen Sie gar nicht so viele Abstriche machen, wie Sie vielleicht denken.

Wenn Sie sich bei der Suche nach einem passenden Modell völlig verloren fühlen, machen Sie sich keine Sorgen. Wir haben die Arbeit für Sie erledigt. Die unten aufgeführten Laptops wurden von uns persönlich getestet und bewertet. So können Sie sicher sein, dass Sie ein gutes Gerät erhalten. Beachten Sie jedoch, dass die Preise für Laptops schwanken können, so dass unsere Auswahl gelegentlich über 1.200 Euro liegen kann.

Warum Sie uns vertrauen sollten: Wir sind stolz auf unsere Laptop-Erfahrung und unser Fachwissen. Wir berichten seit 1983 über PCs und testen inzwischen jedes Jahr mehr als 70 Laptops. Alle hier vorgestellten Modelle wurden von unseren Experten persönlich getestet und geprüft, wobei nicht nur Leistungsmaßstäbe, sondern auch strenge Normen für die Benutzerfreundlichkeit angelegt wurden. Wir haben uns außerdem verpflichtet, PC-Notebooks in jeder Preisklasse zu testen, damit Sie ein Gerät finden, das Ihrem Budget entspricht.

Sie sind auf der Suche nach einem besonders leistungsstarkem Gaming-Notebook, dann informieren Sie sich in unserem Vergleichs-Test zu Gaming-Laptops. Für dezidierte Arbeitsgeräte haben wir ebenfalls einen spezialisierten Beitrag am Start: Die besten Business-Laptops im Vergleich. Und hier sind die besten Gaming-Laptops unter 1200 Euro:

Acer Nitro V 16: Das beste Gesamtpaket

Pro Solide Leistung Günstiger Preis Spezielle Taste für schnellen Wechsel in den Performance-Modus Schnelles 165-Hz-Display mit guten Farben Kontra Vollständig aus Kunststoff gefertigt Schwammige Tastatur Schwache Akkulaufzeit

Warum wir das Acer Nitro V 16 mögen

Das Acer Nitro V 16 kombiniert einen großen und schnellen IPS-Bildschirm und eine RTX 4060-Grafikkarte in einem Paket für rund 1200 Euro und ist damit die perfekte Option für preisbewusste Gamer. Laut unserem Test ist die GPU „in der Lage, jedes moderne Spiel zu spielen“. Tatsächlich erreichte das Nitro beim Ausführen des integrierten Shadow of the Tomb Raider Benchmarks einen respektablen Durchschnitt von 136 Bildern pro Sekunde. Dieses Ergebnis kann sich durchaus mit einigen Gaming-Notebooks mit RTX 4070 Grafik messen! Das 16-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1.920 × 1.200 Pixel ist zwar nicht das schärfste, aber eine Verbesserung gegenüber der herkömmlichen 1080p-Auflösung. Die Bildwiederholrate von 165 Hz sorgt für ein flüssiges Spielerlebnis.

Wer sollte das Acer Nitro V 16 kaufen?

Alle, die etwas Geld für ein zuverlässiges Gaming-Notebook sparen möchten. Der Bildschirm ist eine gute Wahl für actionreiche Spiele, da er groß und schnell ist, und die RTX 4060-GPU kann die meisten Spiele mit mittleren oder hohen Grafikvoreinstellungen ausführen. Die Akkulaufzeit ist erwartungsgemäß unterdurchschnittlich (etwa vier Stunden mit einer Akkuladung) und die Ästhetik des Notebooks ist etwas auffällig. Wenn man mit diesen Kompromissen leben kann, ist das Acer Nitro V 16 eine gute Wahl.

Alternative

Das Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition, das bis zur Einführung des Acer Nitro V 16 unser Favorit unter den günstigen Gaming-Notebooks war, ist immer noch eine gute Option. Für rund 1.000 Euro bekommt man eine zuverlässige Grafikleistung, eine geräumige Tastatur und eine lange Akkulaufzeit.

MSI Thin GF63 (2023): Das kompakteste Modell

Pro Angemessener Preis Anständige Spiele-Leistung in 1080p Gut verarbeitet Beleuchtete Tastatur Kontra Enttäuschender Bildschirm Nicht die stärkste Leistung Schlechte Akkulaufzeit

Warum wir das MSI Thin GF63 mögen

Das MSI Thin GF63 wiegt etwas mehr als 1,9 Kilogramm, was für ein Gaming-Notebook sehr leicht ist. Zum Vergleich: Die meisten Gaming-Laptops wiegen mehr als 2,5 oder drei Kilogramm. Das MSI Thin GF63 ist nicht nur tragbar, sondern hat auch eine Menge Power. Mit der Intel Core i5-12450H CPU und der Nvidia GeForce RTX 4050 GPU sollten Sie in der Lage sein, die meisten Spiele mit der Grafikvoreinstellung Mittel oder Hoch zu spielen. Das 1080p-Display ist mit 15,6 Zoll und einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz ebenfalls ansprechend.

Wer sollte das MSI Thin GF63 kaufen?

Das MSI GF63 Slim ist ein preisgünstiges Gaming-Notebook, das auch in ein paar Jahren noch für Spiele taugen wird, auch wenn es nicht unbedingt die neuesten Spiele mit höchsten Einstellungen sein werden. Es eignet sich gut als Allzweck-Notebook, wenn Sie das brauchen, obwohl der Bildschirm enttäuschend ist und die Lautsprecher sowohl am oberen als auch am unteren Ende flach und unzureichend klingen.

Acer Nitro V 15: Beste Konnektivität

Pro Solide Verarbeitung Jede Menge Anschlussmöglichkeiten Gute Gaming-Leistung Kontra Mittelmäßiges Display Unterdimensionierter Arbeitsspeicher

Warum wir das Acer Nitro V 15 mögen

Das Acer Nitro V 15 ist ein Gaming-Notebook mit einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, die für diejenigen interessant sein könnten, die lieber einen externen Monitor oder eine Maus anschließen möchten. Die meisten Anschlüsse befinden sich auf der linken Seite des Notebooks: Gigabit-Ethernet, HDMI 2.0, 2 × USB-A 3.2 Gen 2 und 1 × USB-C 3.2 Gen 2. Das Acer Nitro V 15 ist mit einer Intel Core i5-13420H CPU und einer Nvidia RTX 4050 6GB GPU ausgestattet, was mehr als genug Grafikleistung ist. Im Shadow of the Tomb Raider-Benchmark erreichte dieses Gerät durchschnittlich 105 Bilder pro Sekunde, was eine deutliche Verbesserung gegenüber Laptops mit RTX 3050 und 3050 Ti Grafik darstellt. Die einzigen Mankos sind der begrenzte Arbeitsspeicher und das mittelmäßige Display.

Wer sollte das Acer Nitro V 15 kaufen?

Alle, die ein gutes Maß an Konnektivität benötigen. Alles in allem bietet der Acer Nitro V 15 eine respektable Gaming-Leistung zu einem fairen Preis. Darüber hinaus ist es mit einer Vielzahl von Anschlüssen ausgestattet, was eine gute Nachricht für alle ist, die eine kabelgebundene Verbindung wünschen oder einen Monitor anschließen möchten. Der Arbeitsspeicher ist mit 8 GB etwas knapp bemessen und das Display ist nur okay, aber wenn man mit diesen kleinen Mängeln leben kann, ist der Acer Nitro V 15 eine fantastische Option.

Dell Inspiron 16 Plus: Immer noch eine gute Option

Pro Metallgehäuse Lange Akkulaufzeit Respektable Grafikleistung Kontra Wenig Anschlüsse Wird bei hoher Arbeitsbelastung laut

Warum wir das Dell Inspiron Plus 16 7630 mögen

Das Dell Inspiron Plus 16 7630 ist aufgrund seiner leistungsstarken internen Komponenten und des hochauflösenden Displays ein Geheimtipp. Im Inneren sorgen ein Intel Core i7 Prozessor und eine Nvidia GeForce RTX 4060 Grafikkarte für eine solide Spieleleistung. Der Tester konnte Cyberpunk 2077 in der Auflösung 1080p und aktiviertem Ray Tracing mit respektablen 30 Ultra Preset. Zu der guten Leistung gesellt sich ein hochwertiges Metallgehäuse und eine gute Akkulaufzeit. Wir haben das Modell mit dem Prozessor Intel Core i7-13700H getestet, im Preisvergleich ist das Modell mit dem Intel Core i7-13620H gelistet. Die beiden CPUs liegen in der Praxis-Leistung nahezu gleich auf und unterscheiden sich kaum.

Wer sollte das Dell Inspiron Plus 16 7630 kaufen?

Wenn man sein Budget etwas aufstocken kann, ist das Dell Inspiron Plus 16 7630 unserer Meinung nach eine gute Option für Studenten und Außendienstmitarbeiter. Es eignet sich sowohl für Multimedia-Anwendungen und die tägliche Produktivität als auch für einige Spiele. Die Auswahl an Anschlüssen ist etwas dürftig und unter hoher Last kann es laut werden, aber das sind insgesamt nur kleine Kritikpunkte. Beachten Sie aber, dass das Dell Inspiron Plus 16 7630 schwer zu bekommen ist.