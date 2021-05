Die Fritzbox gehört zu den beliebtesten Routern unserer Leser und bietet schon von Haus aus viele Funktionen. Doch mit diesen Freeware-Programmen holen Sie noch mehr aus Ihrer Fritzbox raus!

Fritzbox-Tools zum Download:

In unserer Download-Galerie finden Sie aber nicht nur One-Click-Tools für die Fritzbox. Der jAnrufmonitor protokolliert alle eingehenden und ausgehenden Anrufe über ein mit der Fritzbox verbundenes Telefon. Wer mag, lässt sich Statistiken zum Telefonieverhalten anzeigen und analysiert so, ob der aktuelle Vertrag im Hinblick auf die Telefonie passend ist oder überdacht werden sollte. Ferner wartet das Programm mit einem Adressbuch und diversen Erweiterungen auf.

Die besten Gratis-Tools für Ihre Fritzbox

Firefox-Addon, Windows-Gadget, Anruf-Monitor - mit diesen kostenlosen Tools haben Fritzbox-User immer alles im Blick. Eines der Programme macht Surfen sicherer. FBEditor

Der FBEditor ist ein Programm, mit dem man die Konfiguration der FritzBox importieren, exportieren und editieren kann. Das Tool benötigt das aktuelle Java Runtime Environment. jAnrufmonitor

jAnrufmonitor für AVM Fritz!Box Fon kann mit allen AVM Fritz!Box Fon Geräten verwendet werden, die Telefonie (VoIP oder Festnetz) unterstützen Fritz Fernzugang

Das Tool baut eine VPN-Verbindung zur Fritzbox auf. Dafür importieren Sie die Konfigurationsdatei vpnuser.cfg („Datei, Import“). Fritz!Load

Sie besitzen eine Fritzbox und wollen Daten ohne Ihren Computer herunter- oder hochladen, dann helfen Ihnen das kostenlose Fritz!Load und ein USB-Stick. Fritzbox - Anrufliste - Open Source - kostenlos

Mit JFritz übertragen Sie sowohl Anruflisten als auch das Telefonbuch der Fritzbox auf Ihren PC. AVM Fritzbox Recovery Tool

Das kostenlose AVM Fritzbox Recovery Tool hilft Ihnen bei der Wiederherstellung, wenn Ihre Fritzbox nicht mehr richtig funktioniert oder falls das Gerät nicht mehr startet.

Fritzbox-Programm erhöht Surf-Sicherheit

Praktisch für unterwegs ist der Fritz-Fernzugang. Das Tool baut eine VPN-Verbindung zur Fritzbox daheim auf, so dass Sie vergleichsweise sicher etwa aus dem Hotelzimmer über die Fritzbox zuhause surfen können. Neugierige Lauscher in der Leitung werden so ausgesperrt.

Alle genannten Tools finden Sie in der Download-Galerie weiter oben.

