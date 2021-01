Vom verstaubten Klassiker bis hin zum neuesten All-In-One-Player: In unserer Topliste ist für jeden etwas dabei. Wir stellen Ihnen Gratis-Media Player vor, mit denen Sie blitzschnell Internet-Video-Dateien, DVDs und Musik-MP3s abspielen, ohne an nötige Codecs zu denken.

Die Freeware AIMP Classic ist beispielsweise das russische Gegenstück zu Winamp und kann alle gängigen Audioformate wiedergeben. Der kostenlose AIMP-Player ermöglicht es Playlisten automatisch umzubenennen, eine schnelle Suche anzuwenden und das Hauptfenster transparent zu gestalten. aTunes verwaltet Ihre Musiksammlung, rippt für Sie Ihre Audio-CDs und spielt auf Wunsch Ihre Musikstücke und auch Radio-Streams aus dem Internet ab.Das Java-basierte Programm spielt unter anderem die Audioformate FLAC, MP3, OGG, WMA, WAV und MP4 ab und kann auch mit Internet-Radio-Streams umgehen. Die Musikverwaltung beinhaltet einen Tag-Editor, der MP3, OGG und WMA-Tags lesen und schreiben kann und auch eingebettete Bilder in ID3v2 Tags anzeigt.

Alle Media Player sind garantiert kostenlos. Jedes Programm hat seine eigenen Vorzüge: So gibt es beispielsweise gratis Media Player-Software, die Sie nicht einmal installieren müssen. Zudem haben wir extrem ressourcensparende Media Player entdeckt. Mit den Tools sortieren Sie beispielsweise mit wenigen Klicks eine riesige MP3-Sammlung oder holen sich TV-Sender aus aller Welt auf Ihren Desktop. Diese Gratis-Media Player nehmen es mit dem Windows Media Player auf.

Einige der in unserer Riesen-Download-Galerie enthaltenen Media-Player sind unter Umständen nicht mehr beim Hersteller/Entwickler erhältlich. Falls Sie also beispielsweise einen Rechner neu aufsetzen müssen und darauf ihr gewohntes, lieb gewonnenes Tool installieren wollen, so werden Sie vielleicht in unserer Galerie sogar dann noch fündig, wenn es den Media-Player auf der Herstellerseite gar nicht mehr gibt.

(PC-Welt)