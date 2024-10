Gaming-In-Ear-Kopfhörer sind eine attraktive Alternative zu traditionellen Over-Ear-Headsets, die speziell für den mobilen oder unauffälligen Einsatz konzipiert sind. Beim Kauf solcher Kopfhörer sollten Sie auf Tragekomfort und Design, Latenz, virtuellen Raumklang, Akkulaufzeit und Ladezeit sowie Handhabung und Komfort achten. Unsere ausführliche Kaufberatung finden Sie im Anschluss.

In unserem neuen Vergleichs-Test treten folgende Modelle gegeneinander an:

Razer Hammerhead Pro Hyperspeed

Asus ROG Cetra True Wireless Speednova

HyperX Cloud Mix Buds

Logitech G Fits

Sony PlayStation Pulse Explore

Test-Fazit: Gaming-In-Ears im direkten Vergleich

Beim Kauf von Gaming-In-Ear-Kopfhörern sollten Sie überlegen, welche Aspekte Ihnen am wichtigsten sind wie Latenz, Klangqualität oder Akkulaufzeit. Für Nutzer, die Wert auf Langlebigkeit und ausgezeichneten Klang legen, könnten die Asus ROG Cetra True Wireless Speednova die beste Wahl sein, während die Logitech G Fits für jene ideal sind, die Komfort und personalisierte Passform aufgrund der thermoplastische Gel-Spitzen priorisieren. In Sachen Design können in diesem Vergleich die Sony Playstation Pulse Explore punkten. Und wer aufs Geld schauen muss, der findet in den HyperX Cloud Mix Buds eine empfehlenswerte Option.

Test-Sieger: Asus ROG Cetra True Wireless Speednova

Pro niedrige Latenz dank Speednova Wireless hochauflösendes Audio mit 24-Bit/96 kHz adaptives ANC mit Auto-Modus lange Akkulaufzeit von bis zu 46 Stunden (Bluetooth) vielseitige Konnektivität durch „Hybrid Multipoint“ wasserbeständig nach IPX4 Kontra hoher Preis Touch-Steuerung erfordert Eingewöhnung und kann unpräzise sein ANC nicht auf dem Niveau der besten Marktkonkurrenten

Die Asus ROG Cetra True Wireless Speednova sind mehr als nur Gaming-Kopfhörer. Sie bieten eine hohe Klangqualität, die durch fortschrittliche Techniken wie die "Dirac Opteo"-Verbesserung und die KI-gestützten Mikrofone mit Knochenschalltechnik unterstützt wird. Die vielfältigen Verbindungsoptionen und die personalisierbaren Einstellungen machen die In-Ears zu einem idealen Begleiter sowohl für den Gaming-Bereich als auch für den Alltag.

Obwohl der hohe Preis von aktuell rund 215 Euro zunächst abschreckend wirken mag, rechtfertigen die gebotene Technik und Flexibilität diese Investition für Nutzer, die auf der Suche nach top ausgestatteten In-Ears sind. Da sind die etwas fummelige Touch-Steuerung und das gute, aber nicht überragende ANC absolut verschmerzbar.

Innovative Technik: Logitech G Fits

Pro personalisierte Anpassung durch Lightform-Technik gute Klangqualität & detailreiche Wiedergabe effektive Geräuschunterdrückung dank Beamforming flexible Konnektivitätsoptionen Kontra hoher Preis begrenzte Akkulaufzeit

Die Logitech G Fits punkten mit ihrer Passform und der exzellenten Klangqualität. Die personalisierte Anpassung durch die Lightform-Technik sorgt dafür, dass die Kopfhörer auch bei langem Tragen angenehm bleiben. Ihre flexible und solide Konnektivität sowie die klare Mikrofonqualität machen sie zu einem verlässlichen Begleiter für Gamer, die kein großes Headset aufsetzen oder kabelgebunden zocken möchten.

Nur ist die Akkulaufzeit im Vergleich zur Konkurrenz etwas kürzer. Da ist der Preis von aktuell 165 Euro schon recht hoch angesetzt.

Top Design: Sony Playstation Pulse Explore

Die Playstation Pulse Explore von Sony machen keinen Hehl daraus, dass sie zur Playstation-Familie gehören. Sowohl das Design als auch die Funktionen sind an die Konsole angepasst. Während die Kopfhörer an der Gaming-Front eine gute Figur machen, leisten sie auch bei Musik und Anrufen über das Handy oder den PC einen ordentlichen Job. Relativ schwache Bässe, eine unerwartet niedrige Akkulaufzeit und der geringe Funktionsumfang verhindern jedoch eine bessere Bewertung.

Attraktiver Preis: HyperX Cloud Mix Buds

Pro leichtes Design Dual-Wireless-Konnektivität (2,4 GHz & Bluetooth 5.2) lange Akkulaufzeit anpassbare Touch-Bedienelemente & EQ-Einstellungen Multiplattform-Kompatibilität IPX4-Zertifizierung inklusive halbe Silikonschutzhülle für das Ladecase Kontra teils unzuverlässige Bluetooth-Verbindung In-Ear-Erkennung funktioniert nicht immer korrekt mittelmäßige Passform & eher lockerer Sitz App speichert Einstellungen nicht dauerhaft lockerer Gehäusedeckel

Die HyperX Cloud Mix Buds sind ein ambitioniertes Produkt mit dem Ziel, sowohl fürs Gaming als auch für den alltäglichen Musikgenuss zu dienen. Sie bieten eine solide Leistung in Bezug auf die Akkulaufzeit, die Konnektivität und die Anpassungsfähigkeit. Allerdings sind sie aufgrund einiger Schwächen in der Bluetooth-Verbindung, der Passform und der App-Funktionalität möglicherweise nicht für jeden Nutzer ideal. Für den Preis von 116 Euro sind sie vor allem für Nutzer attraktiv, die leichte, vielseitige Earbuds mit Fokus auf Gaming suchen, sofern sie die genannten Negativ-Punkte verschmerzen können.

Razer Hammerhead Pro Hyperspeed

Pro niedrige Latenz dank Hyperspeed-Verbindung guter Klang mit kräftigem Bass Dual-Konnektivität mit Bluetooth 5.3 & Hyperspeed leicht & komfortabel zu tragen kabelgebundene oder kabellose Aufladung Kontra Mitten könnten klarer sein Mikrofonqualität lässt bei Hintergrundgeräuschen etwas nach durchschnittliche Akkulaufzeit

Die Razer Hammerhead Pro Hyperspeed sind eine empfehlenswerte Wahl für Gamer, die eine kabellose Alternative zu herkömmlichen Gaming-Headsets suchen. Sie bieten eine gute Klangqualität, insbesondere in den Bässen und Höhen, und die niedrige Latenz über die HyperSpeed-Verbindung ist ein klarer Vorteil für kompetitive Spiele. Allerdings schwächeln sie etwas in den mittleren Frequenzen und bei der Mikrofonqualität, doch vor allem Letzteres ist ein Umstand, den sich die meisten Earbuds teilen. Für einen Preis von etwa 199,99 Euro bieten sie jedoch eine solide Leistung und sind eine gute Wahl für mobile Gamer oder diejenigen, die zwischen mehreren Geräten wechseln möchten.