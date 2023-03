Spätestens seit dem spektakulären Release von ChatGPT ist Künstliche Intelligenz wieder in aller Munde. Mancher prophezeit schon das Ende von Google, wie wir es kennen. Ganz so weit würden wir zwar nicht gehen, denn Google ist nach wie vor der unbestrittene Branchenprimus.

Die Kalifornier arbeiten zudem längst am eigenen KI-Bot für menschliche Chats und bessere Websuchen. "Bard" nennt sich der Dienst, er basiert auf dem Sprachmodell LaMDA, welches in der Vergangenheit bereits für manchen Aufruhr sorgte.

Auch die neue Suchmaschine "Neeva" ist jüngst in Europa gestartet, sie will intelligente Suchen ohne Tracking oder Werbung ermöglichen. Solche smarten Suchmaschinen schießen derzeit aus dem Boden wie Unkraut. Kein Wunder: Sie versprechen spannende Treffer und schließen eine wichtige Lücke, an der das Wunderkind ChatGPT ja nach wie vor leidet.

Der intelligente Chatbot kann sich noch nicht mit dem Internet verbinden und Echtzeit-Suchen durchführen. Das KI-Modell bedient sich an einem großzügigen, aber im Kontext des Internets eigentlich schon veralteten Datenschatzes von rund 300 Milliarden Wörtern aus 570 GB Daten des Jahres 2021.

Heute setzt eine ganze Reihe von Unternehmen LLM-basierte Chatbots (Large Language Model) ein, um Suchmaschinen damit grundlegend aufzuwerten. Das hilft zum einen beim direkten Dialog mit dem Such-Bot, kann Treffer aber auch sinnvoll zusammenfassen, Quellen zitieren oder Referenzen herstellen.

Wir haben uns auf dem noch jungen Markt für smarte Suchmaschinen umgesehen und stellen Ihnen die aktuell vielversprechendsten Kandidaten vor. Und wer weiß, vielleicht ist der oft beschworene Google-Killer ja schon dabei.

Andi

Die kostenlose Suchmaschine Andi verbindet klassische Web-Recherchen mit dem Interface eines Chatbots. Dabei müssen wir uns weder registrieren noch Werbung dulden, der KI-Bot stellt seine Dienste unkompliziert zur Verfügung. In vertikaler Teilung können wir auf der linken Seite der Homepage mit dem Chatbot Andi sprechen, Web-Ergebnisse zeigen sich dann in einer parallelen Spalte.

Den Chat kann man auch umgehen, wenn man den Service einfach wie eine klassische Suchmaschine nutzen möchte. Kommt man gerade von einer Sitzung mit ChatGPT, das muss man Andi leider attestieren, dann wirken die Antworten - des eigentlich ganz charmanten Chat-Automaten - manchmal unpassend und wenig komplex.

Auch Aufträge wie das Verfassen von E-Mails, Gedichten oder Geschichten kann Andi nicht liefern, stattdessen bemüht er sich um Definitionen von Schlagwörtern und ergänzt alle Antworten mit Websuchen. Was uns aber richtig gut gefällt, sind die Quellenangaben zu allen Ergebnissen, die Andi auch im Chatfenster zuverlässig anheftet.

Dabei antwortet der Bot zwar immer in englischer Sprache, er versteht aber auch Suchanfragen auf Deutsch und produziert dann auch zuverlässig Treffer aus dem deutschsprachigen Internet.

Bing AI

Früher war Bing vor allem als Microsofts großes Sorgenkind bekannt. Was hat der Software-Konzern nicht alles versucht, um uns den Nachfolger seiner ebenfalls nicht besonders beliebten "Live Search" schmackhaft zu machen. Kooperationen mit Yahoo, Ecosia oder Baidu in China haben den großen Durchbruch aber ebenso wenig bewirkt, wie das aufdringliche Marketing für die mittelmäßige Websuche im eigenen Betriebssystem.

Zumindest eines muss man Microsoft aber lassen: Das Unternehmen gibt so schnell nicht auf. Erst kürzlich haben die Software-Tüftler aus Redmond bekannt gegeben, dass Bing mit eigener LLM-Technologie aufgewertet werden soll. Microsoft unterhält schon länger eine Partnerschaft mit OpenAI (dem Entwickler von ChatGPT) und hat das Unternehmen mit mehreren Milliarden Dollar unterstützt.

Womöglich bringt das nun endlich den gewünschten Durchbruch: Bing AI verfügt Dank GPT-3.5 über die Fähigkeit, Anfragen intelligent zusammenzufassen und die Interaktion mit Nutzern zu verbessern.

In den Bing-Apps für Android und für iOS ist die neue, KI-gestützte Suchfunktion bereits verfügbar. Auch auf eine Warteliste für das neue Bing kann man sich aktuell noch eintragen. Testweise steht die schlaue Suche auch auf der Homepage zur Verfügung, ist dort aber eingeschränkt.

Google Bard und neue Google Suche

Viel besprochen, wenig nutzbar und direkt zum Start ins Fettnäpfchen getappt: Googles neue Chat-KI "Bard" hat zuletzt ebenfalls für viel Presse gesorgt, wenn auch nicht unbedingt für positive.

Ausgerechnet bei der Vorstellung der neuen KI passierte Bard nämlich ein peinlicher Patzer: Dem neuen James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) schrieb das "intelligente" Tool da einen Meilenstein zu, den das milliardenschwere Auge im All gar nicht für sich verbuchen konnte: Nämlich, das erste Foto eines Exoplaneten geschossen zu haben. Das war schon 2004 geschehen, als das JWST noch in Einzelteilen in den Werkstätten von NASA, ESA und Co. herumlag.

Nun gut, Irren ist ja bekanntlich besonders menschlich und von ChatGPT sind wir auch manche fehlerhaften Antworten gewohnt. Googles Bard sollte man also nicht gleich wieder abschreiben. Die Entwickler haben den KI-Bot mit einem LLM-Modell auf Basis des hauseigenen LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) ausgerüstet, ähnliche Algorithmen sollen auf kurz oder lang auch in Googles Standard-Suche zum Einsatz kommen.

Aktuell ist Bard allerdings noch nicht öffentlich nutzbar, das wird sich Insidern zufolge aber schon bald ändern.

Insgesamt will Google dann eigentlich gleich Dreierlei veröffentlichen: Den neuen Chatbot namens "Bard", der ähnliche Dialoge wie ChatGPT ermöglichen soll, eine KI-gestützte Suchfunktionen für die normale Google-Suche (etwa mit Zusammenfassungen) und Programmierschnittstellen (API) für KI-Entwickler.