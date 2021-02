Der Datenmüll macht auch vor Android-Geräten keinen Halt. Längst vergessene Installationen, alte Werbevideos, ein aufgeblasener App-Cache oder vergessene APK-Dateien machen Speicherplatz auch auf modernen Geräten schnell zur Mangelware. Und dann fehlt vielen Nutzern schnell mal Speicherplatz für neue Fotos, WhatsApp-Medien oder für ein wichtiges System-Upgrade.

Wenn das bei Ihnen bereits der Fall ist, oder wenn Sie es erst gar nicht so weit kommen lassen möchten, dann finden Sie hier die Abhilfe: Wir haben die besten Cleaner-Apps aus dem Play Store getestet, mit denen Sie unnötig belegten Speicherplatz flott wieder frei machen - mit den Tools in unserer Auswahl schaffen das auch Laien mit nur einem Tastendruck . Neben den aktuellen Tests finden Sie weitere Putzteufel, die ihr Handwerk ebenfalls vorbildlich verstehen, in unserer Bildergalerie:

Mit der passenden App machen Sie etwa duplizierte Bilder aus, finden und löschen Apps, die sowieso keiner braucht, oder lassen den virtuellen Putzteufel einfach mal selbst machen: Je nach Nutzungsverhalten können Cleaner-Apps auch in Eigenregie bis zu mehrere Gigabyte nutzlosen Datenmüll finden und beseitigen.

Der virtuelle Hausputz beschert dann in der Regel nicht nur mehr Platz für neue Bits und Bytes, auch der Betriebsgeschwindigkeit kann die Reinigung zugutekommen. Oft bieten integrierte App-Manager zudem erweiterte Funktionen etwa für die Anzeige von Berechtigungen oder für das flotte Stapellöschen gleich mehrerer installierter Apps.

Ein weiterer Pluspunkt beim Hausputz am Android-Gerät: Das Löschen von App-Cache, vergessener Junk-Dateien und Co. beseitigt auch jede Menge digitaler Fingerabdrücke von Smartphone und Tablets.

Alle von uns getesteten Cleaner-Apps stehen kostenlos zur Verfügung, mitunter müssen Gratis-Nutzer aber mit Werbung leben oder auf Sekundärfunktionen verzichten.

Fancy Cleaner 2021 - Antivirus, Booster, Reiniger

Cleaner und Smartphone-Manager in einem: Mit dieser App verschlanken wir Android-Geräte, verwalten installierte Apps und spüren vermisste Dateien im Speicher auf.

Ob Datenmüll, verstopfte Caches oder Schadprogramme: Der Fancy Cleaner 2021 wirft unerwünschte Bits und Bytes auf Tastendruck vom Android-Gerät. Damit fangen die Funktionen des Cleaners aber erst an: Mit einem Duplikate-Finder beseitigen wir doppelt abgelegte Bilder in der Gallerie und eine Netzwerkanalyse nimmt Apps unter die Lupe, die sich besonders dreist an der Internetverbindung bedienen. Auch energiehungrige Anwendungen schicken wir mit dem Cleaner auf die Ruhebank, aufdringliche Benachrichtigungen lassen sich entfernen und wer sensible Apps besser schützen möchte, kann diese mit dem Tool per PIN oder Wischmuster vor neugierigen Blicken schützen. Auch ein Spiele-Booster ist an Bord und die wichtigsten Cleaner-Funktionen sind bei der App jederzeit über ein Widget in der Taskleiste verfügbar.

Sicherer Browser und viele Extras

Das vergleichsweise umfangreiche Cleaner-Tool bringt einen sicheren und privaten Browser mit, kann heißlaufende Prozessoren per Entlastung abkühlen und verfügt über eine eigene Reinigungsroutine für den Messenger-Dienst WhatsApp. Damit der Cleaner auf teils üppige Werbung verzichtet, wird nach einem Upgrade verlangt: Das kostet aktuell 6,49 € pro Jahr.

Fazit zum Test der Android-App Fancy Cleaner 2021 - Antivirus, Booster, Reiniger

Mit zahlreichen praxistauglichen Extras hebt sich dieser Android-Cleaner in Sachen Funktionalität von der Masse ab, ein Premium-Upgrade gibt's aber nur als Abo.

Deutschsprachig, kostenlos

Phone Cleaner- Cache Clean, Android Booster Master

Dieser Cleaner entlastet die CPU, fegt Datenmüll vom Android-Gerät und schickt hyperaktive Apps in den Tiefschlaf.

Der Phone Cleaner schafft mehr Platz im Gerätespeicher, leert den Arbeitsspeicher zumindest vorübergehend und kann die Arbeitsgeschwindigkeit träger Smartphones beschleunigen. Wer mit der App ungenutzte Hintergrundprozesse schlafen schickt, darf sich zudem über eine verlängerte Gerätelaufzeit freuen. Das Tool beseitigt unnütze Überbleibsel einst installierter Apps, erinnert Nutzer regelmäßig an den virtuellen Hausputz und beseitigt Benachrichtigungen, wenn diese mal wieder die Taskleiste fluten. Die Handhabung des virtuellen Wischmops klappt im übersichtlichen Layout problemlos, modernes Design und geschmeidige Animationen runden das funktionsfähige Tool vorbildlich ab: Die wöchentliche Reinigungsroutine ist damit in wenigen Sekunden erledigt. Auch ein CPU-Kühler ist an Bord.

Bequemer Schnellzugriff aber noch keine Premium-Version

Alle Primärfunktionen stehen beim Phone Cleaner per Schnellzugriff in der Taskleiste zur Verfügung. Wir können damit gezielt die größten Dateien im Speicher aufspüren und beseitigen - Sicherheits-Bestätigung inklusive. Die deutsche Übersetzung der App ist aktuell aber noch lückenhaft und eine werbefreie Premium-Version steht ebenfalls noch aus.

Fazit zum Test der Android-App Phone Cleaner- Cache Clean, Android Booster Master

Flott, einfach, übersichtlich: Datenmüll oder besonders große Speicherschlucker werden wir mit diesem Cleaner im Handumdrehen wieder los. Ein Duplikate-Finder ist aber nicht an Bord.

Englischsprachig, kostenlos

Phone Master-App-Sperre,Datenmanager,Junk-Reiniger

Mehr Platz und mehr Sicherheit: Dieser Cleaner geht weit über Standardfunktionen hinaus, verspricht aber trotzdem eine einfache und übersichtliche Handhabung.

Der Phone Master entfernt alten Daten-Junk von Android-Geräten, bietet aber auch eine besonders umfangreiche Allround-Wartung sowie zahlreiche Extras. Per App-Locker riegeln wir damit Fotos, Nachrichten oder eben Apps per PIN sicher ab - auch Wischmuster lassen sich einrichten. Aufdringlichen Apps entzieht der Cleaner die Erlaubnis zum Autostart und heimlichen Bandbreite-Schluckern spüren wir damit ebenfalls nach: Wenn sich eine App mal wieder besonders dreist an der Netzverbindung bedient, machen wir diesem Treiben also schnell ein Ende. Auch längst vergessene Installationspakete, Videos oder Audio-Dateien nimmt die App aufs Korn und sogar Spam-SMS sowie unbekannte und potentiell aufdringliche Anrufer kann der Cleaner via Belästigungsfilter abwehren. Für den Messenger WhatsApp ist eine eigene Putzroutine an Bord.

Energiesparen und besser Laden

Energiehungrige Apps schicken wir mit dem Cleaner individuell ins Standby, mitunter lassen sich am Android-Gerät so mehrere zusätzliche Betriebsstunden herausschlagen. Auch an der Steckdose zeigt sich das Tool mit einem Überladungsschutz hilfreich. Ein Virenscanner sowie ein CPU-Kühler sind ebenfalls an Bord und Dateien lassen sich mit der App unkompliziert vom internen Speicher auf die SD-Karte verschieben.

Fazit zum Test der Android-App Phone Master-App-Sperre,Datenmanager,Junk-Reiniger

Reinigen, warten und überwachen: Dieser Cleaner zeigt sich mit umfangreichen Extras besonders flexibel und kann auch die Gerätesicherheit verbessern.

Deutschsprachig, kostenlos

Files von Google: Mehr Platz auf deinem Smartphone

Übersichtlich, clever mit vielen handlichen Extras versucht Googles Gratis-Reiniger Eindruck zu schinden - mit Erfolg.

Gratis-Cleaner und Datei-Manager in einem: Files von Google punktet mit breiter Funktionalität und erweitert einfache Reinigungsroutinen mit intelligenten Tipps und einer funktionalen Dateienverwaltung. Die App findet alte Fotos vergessener Chat-Verläufe, beseitigt duplizierte Dateien und kann neben dem Cache auch solchen Apps zu Leibe rücken, die besonders lange nicht mehr im Einsatz waren. Im übersichtlichen Interface geben wir mit dem Tool auch manuell wieder Speicherplatz frei: Der Datei-Manager schaufelt Daten bei Bedarf vom internen in den externen Speicher und schlüsselt wichtige Dateitypen übersichtlich auf. Anhand von Empfehlungen entscheiden wir mit der App selbst, welche Daten wir vom Gerät werfen und was vielleicht noch einmal bleiben darf. Das Google-typische Interface verspricht intuitive Bedienung und stellt Inhalte gewohnt übersichtlich dar.

Lokaler Datei-Transfer inklusive

Eine anschauliche Speicherauslesung, intelligente Beratung beim Löschen alter Dateien und eine flotte Dateisuche mit Kategorienfiltern schnüren bei diesem Gratis-Cleaner ein überzeugendes Gesamtpaket. Eine Backup-Funktion für Google Drive ist bereits integriert und über eine lokale Kopplung leiten wir mit der App Dateien auch an andere App-Nutzer weiter - das klappt mit bis zu 480 Mbit/s und ohne Internetverbindung.

Fazit zum Test der Android-App Files von Google

Ein handlicher und intelligenter Cleaner, der die Speicherbereinigung mit einem funktionalen Dateimanager ergänzt.

Deutschsprachig, kostenlos

SD Maid - Systemreiniger

Heimlicher Alleskönner: Dieses virtuelle Zimmermädchen fegt das Android-Gerät blitzeblank und entstaubt auch die hinteren Ecken der Dateienstruktur.

SD Maid - Systemreiniger ist der heimliche Meister unter den Android-Cleanern. Der umfangreiche Putzteufel geht beim Geräte-Putz besonders gründlich vor und stellt Nutzern gleich mehrere virtuelle ist der kleine Bruder einer fast gleichnamigen App vom selben Entwickler und soll sich auch für den Einsatz auf älteren Geräten eignen. Der flotte Putzteufel findet angestaubte Apps die niemand mehr braucht, spürt fehlerhafte oder duplizierte Fotos auf und rückt Daten-Junk zu Leibe. Sogar Anwendungen, die besonders viele mobile Daten beanspruchen, stellen wir mit dem Cleaner bloß. Der Putzteufel fegt Browser-Verläufe vom Gerät und verfügt über einen App-Manager: Der beseitigt etwa Anwendungen, die besonders viel Arbeitsspeicher für sich beanspruchen. Damit beim Löschen von Fotos nicht aus Versehen wichtige Erinnerungen verloren gehen, ist der Cleaner an dieser Stelle besonders vorsichtig: Alle beschädigten oder gedoppelte Bilder dürfen wir hier vor dem Löschen mit Hilfe von Miniaturansichten noch einmal prüfen.zur Verfügung. Ein Leichenfinder beseitigt nutzlose Überbleibsel längst vergessener Anwendungen, App- sowie System-Cache lassen sich separat von Altlasten befreien und ungenutzten Datenbanken rückt die SD Maid ebenfalls zu Leibe. Mit einem einfachen Dateimanager durchsuchen wir die Verzeichnisstruktur hier auch per Hand, alternativ steht eine Suchfunktion parat - die spürt Dateien auch anhand des Erstellungsdatums auf. Auch stark: Ein Duplikate-Finder listet gedoppelte Fotos, Musikstücke oder Dokumente auf und verbessert damit oft auch die Handhabung von Media-Playern oder der Gallerie. Diese Funktion steht hier aber erst nach einem Upgrade zur Verfügung.

Reinigung nach Zeitplan und per Widget

Wer sich nicht jedesmal per Hand durch das App-Interface wischen möchte, der kann die SD Maid auch selbstständig per Zeitplan ans Werk schicken, ein Widget steht ebenfalls zur Verfügung. Wie der Duplikate-Finder kommen aber auch diese Funktionen erst nach einem kostenpflichtigen Upgrade an Bord. Aktuell schlägt die Premium-Version mit 3,59€ zu Buche und schaltet eine Reihe zusätzlicher Nutzerstatistiken frei.

Fazit zum Test der Android-App SD Maid

Gründlich, clever und flexibel: Dieser Android-Cleaner nimmt den Frühjahrsputz am Android-Gerät besonders genau. Auch die Gratis-Version leistet hier gute Dienste.

Deutschsprachig, kostenlos

All-In-One Toolbox -Telefonreiniger, App-Sperre

Eine App, alles drin: Dieser Multifunktions-Reiniger entsorgt Datenmüll und bringt Android-Geräte mit mehr als 30 verschiedenen Werkzeugen wieder auf Vordermann.

Wenn Cleaner-Apps Reinigungskräfte sind, dann ist die All-In-One-Toolbox der Hausmeister: Die Android-App kommt mit einem besonders breiten Funktionsumfang daher und will uns mit mehr als 30 verschiedenen Werkzeugen dabei helfen, Geräte individuell zu optimieren. Wir legen mit dem Tool etwa fest, welche Apps starten dürfen und welche nicht, besonders ältere Android-Geräte dürfen sich von dieser Funktion mehr Bedienkomfort versprechen. Apps dürfen wir hier zumindest teilweise vom internen Speicher auf die SD-Karte verschieben und (De-)Installationen führt die Toolbox auch stapelweise durch - wer regelmäßig mit wechselnden Apps zu tun hat, spart sich allein mit dieser Funktion jede Menge Zeit. Um System-Apps vom Gerät zu werfen, sind aber auch bei Toolbox Root-Rechte notwendig.

Ein-Klick-Bedienung und diverse Plug-Ins

Sowohl die Geräte-Reinigung wie auch ein Leistungsbooster funktionieren bei der Toolbox auf Knopfdruck, mit komplizierten Einstellungen oder langen Menüs muss sich hier niemand herumschlagen. Eine ganze Reihe von Plug-Ins und Funktionen dürfen wir zudem nachträglich noch hinzufügen: Darunter etwa ein Kompass, ein App-Locker sowie ein QR- und Barcode-Scanner. Mit einem Upgrade verschwindet Werbung aus der Anzeige und wir können den Cleaner auf bis zu sechs verschiedenen Geräten gleichzeitig nutzen. Der Preis zum Testzeitpunkt: 11,99 € pro Jahr.

Fazit zum Test der Android-App All-In-One Toolbox

Diesem Android-Cleaner mangelt es nicht an Extras: Die Toolbox gibt Speicher frei, verwaltet Apps und beschleunigt das System. Wir dürfen den Reiniger zudem unkompliziert um viele Funktionen erweitern.

Deutschsprachig, kostenlos

Droid Optimizer

Auf Knopfdruck oder automatisch im Hintergrund gibt dieser System-Cleaner am Android-Gerät Speicherplatz frei und verwaltet Geräte-Funktionen.

Einfache Handhabung und volle Übersicht auch für Laien: Der Droid Optimizer bleibt seinem Namen treu und unterstützt Android-Geräte gleich an mehreren Fronten. Auf Knopfdruck oder nach Zeitplan im Hintergrund fegt der Cleaner durch den Geräte-Speicher und löscht System- sowie App-Caches. Auch besonders große Dateien findet das Tool: Wenn der Speicherplatz einmal knapp wird, verspricht diese Funktion besonders schnelle Hilfe. Ein App-Manager ist ebenfalls an Bord, Browser-Verläufe geraten mit dem Cleaner in Vergessenheit und ein Bewertungssystem soll Lust aufs Putzen machen: Kleine Bilder und Errungenschaft winken hier all jenen, die mit der App regelmäßig zum virtuellen Wischmop greifen. Eine Weiße Liste, flexible Optionen für die 1-Klick-Reinigung und eine automatische Routine zum Löschen wiederkehrender Ordner runden den Cleaner sinnvoll ab.

Auto-Reiniger, Widget und Nachtmodus

Die Geräte-Reinigung klappt beim Droid Optimizer auch automatisch, nach flexiblen Zeitintervallen führt die App ausgewählte Reinigungsprozesse dabei im Hintergrund durch. Ein Widget steht als Schnellzugriff für den Homescreen zur Verfügung und der "Privacy Advisor" soll Datenkraken in den eigenen App-Listen bloßstellen. Die App ist kostenlos, verzichtet auf Werbung und verfügt über einen nützlichen Nachtmodus: Damit schalten wir ausgewählte Funktionen wie WLAN oder Bluetooth innerhalb ausgewählter Zeitintervalle einfach ab - und anschließend wieder ein.

Fazit zum Test der Android-App Droid Optimizer

Weniger Daten-Junk dafür mehr Leistung: Dieser werbefreie Cleaner fegt auch in Eigenregie durch den Geräte-Speicher und verfügt über einen App-Manager sowie einen Autostart-Assistenten.

Deutschsprachig, kostenlos

AVG Cleaner Lite

Dieser extra schlanke Cleaner von AVG findet Daten-Junk, fehlerhafte Fotos und sogar jene Apps, die zu viele mobile Daten für sich beanspruchen.

Der AVG Cleaner LiteClean Droid: Handy-Beschleuniger und -Reiniger

Premium-Version 30 Tage testen

Ohne jede Werbung und mit ihrem einfachen aber übersichtlichen Interface zeigt sich diese simple App besonders laienfreundlich. Wer keine Lust hat, sich durch Ausnahmen-Listen zu arbeiten oder App-spezifische Löschprotokolle zu planen, der ist hier genau richtig. Wer sich mehr Einstellungsmöglichkeiten und Extras wünscht, der greift aber besser zu einem der Platzhirsche unter den Android-Reinigern wie etwa dem "Clean Master" oder "Norton Clean".

Fazit zum Test der Android-App AVG Cleaner Lite

App-Manager, Verlaufsbereinigung und Cache-Cleaner: Dieser Android-Reiniger sorgt auf Knopfdruck für klar Schiff. Auch Berechtigungen sowie die in Anspruch genommenen Dienste installierter Apps lassen sich damit detailliert auslesen.

Englischsprachig, kostenlos

Telefon Reiniger - Reinigen Sie mein Telefon

Dieses Android-Tool ist Akku-Doktor und Junk-Cleaner in einem. Die App unterstützt Geräte beim Aufladen und entfernt Datenschrott mühelos.

Gratis-Cleaner mit vielen Talenten: Telefon Reiniger - Rei nigen Sie mein Telefon ist eine leistungsfähige Putzkraft fürs Android-Gerät, mit der wir sowohl unliebsamen Datenschrott als auch schwächelnde Akkus ins Visier nehmen können. Das Tool findet und entfernt leere Ordner, spürt besonders große Dateien auf und kann duplizierte Bilder und doppelte Audio-Dateien identifizieren. Auch alte APK-Dateien werden wir damit wieder los und ein App-Manager hilft beim Verwalten und Veinstallieren von Anwendungen. Der leistungsfähige Cleaner nimmt sich auch Akku-Problemen an, kann Gerätefunktionen energiesparend verwalten und den Auflade-Vorgang auf Tastendruck optimieren. Auch Akku-Werte wie Temperatur, Gesundheit, Spannung oder das verbaute Modell lesen wir mit dem Tool aus. Um leere Ordner auf der SD-Karte zu entfernen, sind hier leider Root-Rechte notwendig.

Besonders starker Duplikate-Finder

Wer eigene Musik aufs Android-Gerät überträgt oder bei WhatsApp oft die gleichen GIFs und Videos bekommt, der kann sich vor gedoppelten Medien bald nicht mehr retten. Der Telefon Reiniger schafft da Abhilfe und macht das besonders geschickt: Das Tool kann nach doppelten Bildern, Videos oder Audio-Dateien suchen - oder auch pauschal alle anderen Datei-Formate am Android-Gerät auf Duplikate abgrasen. Kleines Manko: Beim Löschen gedoppelter Dateien müssen wir den Vorgang für jede einzelne Datei manuell bestätigen.

Fazit zum Test der Android-App Telefon Reiniger - Reinigen Sie mein Telefon

Flottes Multitalent: Dieser Cleaner findet gedoppelte Dateien auch in untypischen Formaten, hilft beim Aufladen und beseitigt Junk-Dateien.

Deutschsprachig, kostenlos

Ace Cleaner (Boost Speed Free)

Ob Datenschrott, nervige Benachrichtigungen oder gedoppelte Bilder: Dieser Cleaner gibt Speicherplatz frei und macht die Bedienung am Android-Gerät wieder komfortabel.

Kompakt, übersichtlich und mit einer soliden Grundausstattung steht der Ace Cleaner (Boost Speed Free) kostenlos im Play Store. Der virtuelle Putzteufel findet und löscht alte APK-Dateien, knöpft sich unliebsame Datenreste verflossener Werbeanzeigen vor und fegt im gleichen Durchgang auch noch den App-Cache leer. Ein System-Booster ist ebenfalls an Bord, der nimmt bremsenden Apps das Recht auf Autostart und wer sich vor Benachrichtigungen nicht mehr retten kann, der kann diese mit dem Tool einfach abschalten. Per App-Manager lassen sich Anwendungen hier komfortabel entfernen und ein App-Locker schützt das liebste Chat-Programm oder den privaten E-Mail-Client vor unbefugten Blicken. Schön: Für Facebook hat das Tool eine eigene Reinigungs-Routine an Bord.

Doppelte Fotos auf Knopfdruck löschen

Der kompakte Ace Cleaner gibt sich mit Reinigungsfunktionen allein nicht zufrieden, die Entwickler haben dem Tool eine Reihe willkommener Extras verpasst. Dazu gehört ein Duplikate-Finder, der im Gerätespeicher zuverlässige doppelte Bilder aufspürt und diese auch löschen kann. Ein CPU-Kühler ist ebenfalls an Bord und besonders energiehungrige Apps spürt die virtuelle Putzkraft auch auf - die lassen sich auf Knopfruck dann einfach in den Standby schalten.

Fazit zum Test der Android-App Ace Cleaner (Boost Speed Free)

Flotter Cleaner mit satten Extras: Diese App schaufelt Speicherplatz frei, beschleunigt lahmende Geräte und verfügt über einen praktischen App-Locker. Nur eine deutsche Übersetzung vermissen wir noch.

Englischsprachig, kostenlos

Finally Clean: Booster, CPU Cooler

Befreiungsschlag fürs Android-Gerät: Dieser Cleaner findet auch gut versteckten Datenmüll und will mit großzügigen Einstellungsmöglichkeiten punkten.

Ob Vorschaubilder, App-Cache oder längst vergessene APK-Dateien: Finally Clean: Booster, CPU Cooler findet am Android-Geräte zuverlässig jene Datenreste, die keiner mehr will oder braucht. Die App misst die RAM-Auslastung, zählt verbleibende Speicherkapazitäten auf und kann heiß gelaufenen Prozessoren mit einem CPU-Kühler zu Hilfe eilen. Ein System-Booster ist ebenfalls verfügbar und mit dem integrierten App-Manager lassen sich Anwendungen auch stapelweise entfernen. Eine erweiterte Putzfunktion, die auch Medien etwa von WhatsApp, der eigenen Galerie oder des Download-Ordners ins Visier nimmt, ist ebenfalls an Bord. Aus gutem Grund ruft der Android-Cleaner hier aber zur Vorsicht auf, schließlich geht es bei so privaten Apps oft um Urlaubsfotos und andere lieb gewonnene Inhalte. Vor dem Löschen in diesem Modus müssen entsprechende Daten deshalb noch einmal manuell freigegeben werden.

Weiße Listen und Schnellzugriffe versprechen Bedienkomfort

Mit mehreren weißen Listen für APK-Dateien, App-Caches und sogar für individuelle Anwendungsinhalte ermöglicht dieser Cleaner eine besonders präzise Gerätereinigung. Einzelne Apps lassen sich hier auch pauschal vor dem virtuellen Wischmop schützen und sogar der Benachrichtigungs-Filter kennt beliebige Ausnahmen. Auch schön: Der Cleaner kann wichtige Funktionen via Schnellzugriff dauerhaft in der Statusleiste einblenden.

Fazit zum Test der Android-App Finally Clean: Booster, CPU Cooler

Dieser Cleaner beseitigt auch gut versteckten Datenmüll zuverlässig und ist beim Löschen vorsichtig. Weiße Listen, ein komfortabler Schnellzugriff und ein App-Manager runden das Tool sinnvoll ab.

Deutschsprachig, kostenlos

Clean Droid: Handy-Beschleuniger und -Reiniger

Problemlösung leicht gemacht: Unnützen Daten-Ballast macht Clean Droid: Handy-Beschleuniger und -Reiniger auf Tastendruck platt. App-Cache und Gerätespeicher lassen sich damit effektiv und besonders einfach bereinigen. Die vergleichsweise schlichte App arbeitet flott und zuverlässig, verzichtet aber auf viele Extras, die bei der Konkurrenz schon fast zum Standard zählen. Weiße Listen, App-Manager oder CPU-Kühler suchen wir hier vergebens, immerhin haben die Entwickler dem Tool aber einen App-Monitor spendiert: Der findet zuverlässig und präzise heraus, wie dreist sich installierte Apps am Akku bedienen. Besonders gierige Energiefresser lassen sich so direkt abschalten, der Lebensdauer des Akkus kann diese Funktion im Alltag spürbar unter die Arme greifen.

Übersichtliches Interface ohne Werbung

Ohne jede Werbung und mit ihrem einfachen aber übersichtlichen Interface zeigt sich diese simple App besonders laienfreundlich. Wer keine Lust hat, sich durch Ausnahmen-Listen zu arbeiten oder App-spezifische Löschprotokolle zu planen, der ist hier genau richtig. Wer sich mehr Einstellungsmöglichkeiten und Extras wünscht, der greift aber besser zu einem der Platzhirsche unter den Android-Reinigern wie etwa dem "Clean Master" oder "Norton Clean".

Fazit zum Test der Android-App Clean Droid: Handy-Beschleuniger und -Reiniger

Ein sehr einfacher und zuverlässiger Cleaner, der flott arbeitet, aber auf Tiefenreinigung verzichtet und kaum Extras an Bord hat.

Deutschsprachig, kostenlos

Telefon Optimizer

Leistung wie am ersten Tag: Dieser Android-Cleaner kann lahmende Geräte beschleunigen, energiehungrige Prozesse beenden und damit sogar die Lebensdauer des Akkus verbessern.

Mehr Leistung, weniger Datenschrott und eine längere Lebensdauer für den Akku sind nur ein paar der Versprechen, die der Telefon Optimizer beim Download macht. Das sind hier dann aber keine leeren Worte, der flotte Cleaner hat nämlich einiges auf dem Kasten: Ein Junk-Cleaner beseitigt unbrauchbare Bits und Bytes, per Memory-Booster schicken wir Hintergrund Apps in den vorübergehenden Ruhestand und ein Akkusparer sorgt für mehr Geräte-Laufzeit an langen Tagen. Auch ein CPU-Kühler mitsamt Temperatur-Anzeige ist an Bord und mit dem integrierten App-Manager lassen sich Anwendungen komfortabel und flott auch stapelweise vom Gerät verbannen. Backups der wichtigsten Apps sind mit dem Tool ebenfalls möglich, eine App-Sortierung nach Installationsgrößen hilft beim Freigeben von Speicherplatz und Geräteinfos liest der Cleaner ebenfalls aus - wenn auch nur in sehr überschaubarem Umfang.

Mini-Upgrade schaltet Werbung ab

Eine Pro-Version der App steht für 1,89 € zur Verfügung (Testzeitpunkt), damit verschwinden die sonst recht aufdringlichen Werbeanzeigen aus dem Interface des Reinigers. Wer das Tool aber ohnehin nur alle paar Tage einmal über den Gerätespeicher laufen lässt, der ist auf das Upgrade nicht unbedingt angewiesen - zumal damit auch keine neuen Funktionen bereitgestellt werden.

Fazit zum Test der Android-App Telefon Optimizer

Ein kompaktes Cleaner-Leichtgewicht, das nicht mit sinnvollen Funktionen geizt: App-Manager, Speed-Booster und ein Akkusparer sind hier kostenlose Extras.

Deutschsprachig, kostenlos

Clean Master Lite - For Low-End Phones

Wenn ältere Android-Geräte langsam im Datenmüll ersticken und immer lahmer werden, dann schafft diese App Abhilfe: Der Cleaner hat besonders niedrige Systemvoraussetzungen.

Ältere Geräte sind für Datenmüll besonders anfällig: Geringer Speicherplatz und wenig RAM sorgen dafür, dass betagte Modelle unter Hintergrund-Apps, übervollem App-Cache und anderen Arten von Speichermüll besonders schwer leiden. Der Clean Master Lite - For Low-End Phones will hier Abhilfe schaffen, die kompakte App mit kleiner Installationsgröße läuft auch auf Geräten, die weniger als 1 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung haben und verzichtet weitgehend auf optischen Schnickschnack. Über eine Homescreen-Verknüpfung lässt sich die Gerätereinigung besonders flott durchführen, auch einen Schnellzugriff zum Einschalten des Ruhemodus dürfen wir da ablegen. Eine Whitelist schützt sensible Apps vor dem virtuellen Putzteufel und Benachrichtigungen können Nutzer automatisch davon in Kenntnis setzen, wenn etwa nur noch wenig RAM zur Verfügung steht, der Gerätespeicher überläuft oder wenn Apps häufig neu starten.

Kein Mangel an coolen Extras

An Extras herrscht bei diesem Cleaner kein Mangel: Ein App-Locker sperrt sensible oder private Apps per Wischmuster vor Unbefugten und ein WhatsApp-Reiniger ist ebenfalls an Bord. Virenscanner, CPU-Kühler, Geräte-Booster und ein Benachrichtigungs-Reiniger stehen ebenfalls zur Verfügung. Der Cleaner ist kostenlos, blendet aber Werbefenster ein.

Fazit zum Test der Android-App Clean Master Lite - For Low-End Phones

Flotter Cleaner für betagte Android-Patienten: Dieser Reiniger ist speziell für ältere Smartphones ausgelegt und hat eine Handvoll starker Extras an Bord.

Deutschsprachig, kostenlos

Better Cleaner - Reinigen, Beschleunigen, Abkühlen

Mehr Hausmeister als Putzkraft: Dieser Android-Cleaner fegt den Speicher wieder sauber, beschleunigt oder kühlt Geräte und mistet doppelte oder unscharfe Fotos aus.

Trotz seiner kleinen Größe hat der Better Cleaner - Reinigen, Beschleunigen, Abkühleneiniges auf dem Kasten. Neben den typischen Reinigungsfunktionen für App-Caches, Junk-Dateien und Installationsrückstände, stehen hier viele starke Extras zur Verfügung. Darunter etwa ein Duplikate-Finder für Fotos, der auch unscharfe Bilder identifizieren und löschen kann sowie eine App-Analyse, die energiehungrige Anwendungen bloßstellt. Besonders viel Speichergewinn verspricht auch eine erweiterte Reinigung, die außergewöhnlich große Dateien auflistet, bereits angesehene Videos findet und gespeicherte Audio-Dateien sowie Dokumente listet. Sogar ein Augenschutzmodus ist an Bord, der reduziert die Helligkeit des Displays oder schaltet Blautöne hinzu - besonders Abends und Nachts wirkt sich das schnell positiv auf Augen und Konzentration aus.

Inklusive Speed-Booster, CPU-Kühler und Benachrichtigungs-Sperre

Mit einem Prozessor-Kühler, einem Benachrichtigungsfilter sowie mit einem Speed-Booster, der träge Hintergrund-Apps beendet, machen die Entwickler diesen Cleaner zum echten Multitalent. Sogar System-Infos listet die App detailliert. Darunter finden sich etwa die verbauten Sensoren, CPU- und GPU-Modelle sowie Infos zu Kamera, Akku und Display. Mit einem Upgrade für 3,19 € (Testzeitpunkt) verzichtet der Cleaner auf Werbeanzeigen, alle Funktionen stehen aber so oder so in vollem Umfang zur Verfügung.

Fazit zum Test der Android-App Better Cleaner - Reinigen, Beschleunigen, Abkühlen



Weniger Müll, dafür mehr Speicherplatz: Mit diesem Cleaner können Sie Energie sparen, heiß gelaufene Geräte abkühlen oder den Speicher entrümpeln - und noch einiges mehr.

Deutschsprachig, kostenlos

Fancy Cleaner - Booster & Telefonreiniger

Frühjahrsputz zu jeder Jahreszeit: Dieser Tiefenreiniger findet Datenmüll am Android-Gerät auch in den hintersten Ecken und ersetzt mit vielen Extras so manches System-Tool.

Fancy Cleaner - Booster & Telefonreiniger gehört zu den leistungsfähigsten Putzteufeln im Play Store, der Cleaner macht nämlich beim Geräteputz noch lange nicht halt. Neben dem Beseitigen von Cache-Müll, Daten-Junk und Überbleibseln alter Installationen, kann das Tool auch nach Viren suchen, die CPU abkühlen, unnötige Benachrichtigungen blockieren und sensible Apps mit einem 4-Punkte-Wischmuster schützen. Auch doppelte Fotos findet das Tool im Gerätespeicher und ein Telefon-Assistent ist ebenfalls an Bord, der kann bestimmte Anrufer blockieren oder daran erinnern, wichtige Telefonate zu führen. Stark: Ein "App-Tagebuch" fasst übersichtlich zusammen, wie lange wir welche App eingesetzt haben. Eine Liste führt dabei alle Anwendungen übersichtlich nach Nutzungszeit sortiert auf und meldet Ergebnisse für den aktuellen Tag oder für das ganze Jahr.

Schnellzugriffe und Zusatzinfos im Info-Bereich

Im Info-Bereich finden wir hier gleich eine Reihe nützlicher Infos und Funktionen. Da wird etwa der aktuelle Up- oder Download am Gerät in Byte pro Sekunde präzise angezeigt oder die Temperatur der CPU aufgeführt. Auch die Reinigungsfunktion sowie ein Schnellzugriff auf WLAN und die Taschenlampe stehen hier zur Verfügung. Die Werbung verschwindet bei der Cleaner-App leider nur im Abo: Zum Preis ab 54 Cent pro Monat (Testzeitpunkt).

Fazit zum Test der Android-App Fancy Cleaner - Booster & Telefonreiniger

Dieser Cleaner kann viel mehr als nur putzen: App-Locker, Netzwerk-Analyse, Duplikate Finder und ein App-Tagebuch zählen zu den umfangreichen Extras, die hier kostenlos zu haben sind.

Deutschsprachig, kostenlos

QCleaner Reiniger, Speicherentlader, Game-Booster

Flotte Gerätereinigung mit Ladeassistenz und Hardware-Infos: Dieser übersichtliche Cleaner kümmert sich um den Android-Geräteputz und säubert das System auch im Hintergrund.

Der QCleaner Reiniger, Speicherentlader, Game-Booster bietet umfangreiche Kernfunktionen und kann sich im umkämpften Feld der Reinigungstools schnell einen guten Namen machen. Neben Cleaner-Funktionen zum Beseitigen von Cache-Dateien und angesammeltem Datenmüll, kann das Reinigungstool auch bei besonders anspruchsvollen Android-Spielen dringend benötigte Ressourcen freigeben und der Hardware damit unter die Arme greifen. Ein Auflade-Assistent ist ebenfalls an Bord und in einem flexiblen Hintergrundmodus kann das Tool in regelmäßigen Zeitabständen den Geräteputz auch selbstständig durchführen. Ein App-Manager ist verfügbar, der kann unerwünschte Programme im Hintergrund ausschalten und kennt Infos wie etwa die Installationsgrößen einzelner Apps. Auch Geräte-, Speicher- und Netzwerkinfos stellt das Tool zur Verfügung.

Grafische Anzeige zentraler Akku-Daten

In einer statistischen Auswertung kann die App mit grafischen Verlaufsdiagrammen Messwerte der Batteriespannung, der Akku-Temperatur und des Ladestatus darstellen. Das klappt mitsamt einer Angabe von Höchst- und Mindestwerten für einen Zeitraum von bis zu fünf Tagen. Wenn der Akku einen festgelegten Temperaturbereich überschreitet, kann der Cleaner Warnungen schalten und Meldung geben.

Fazit zum Test der Android-App QCleaner Reiniger, Speicherentlader, Game-Booster

Ein werbefreier Cleaner der zuverlässig Datenjunk beseitigt, den Akku überwacht und ein paar kompakte Geräteinfos anzeigt.

Deutschsprachig, kostenlos

