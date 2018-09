5 Minuten Heimtraining: Schnelle Übungen Diese App nimmt uns alle Ausreden: Ohne Zusatzgeräte und in gerade einmal fünf Minuten können wir damit ein wirksames tägliches Workout absolvieren. Wenn es Ihnen an der Zeit oder am Willen fehlt, um sich stundenlang mit sportlichen Einheiten zu quälen, dann können Sie mit 5 Minuten Heimtraining: Schnelle Übungen trotzdem fitter werden. Die App bietet einfache Eigengewichts-Übungen für die Nutzer nur ein paar Quadratmeter Platz und fünf bis zehn Minuten Zeit benötigen. Dabei dürfen Sie natürlich keine Wunder erwarten: Kraft, Ausdauer und Fitness lassen sich bei regelmäßigem Einsatz der App zwar verbessern, zum zweiten Schwarzenegger werden Sie damit aber kaum. In einem recht schlichten Interface präsentiert der Fitness-Coach Einheiten für gezielten Fettabbau, zum Trainieren spezifischer Körperregionen aber auch für Pilates und Yoga finden sich diverse Übungen. Alle Workouts kommen mit einfachen aber klaren Grafiken daher und erläutern das richtige Vorgehen auch in knappen und verständlichen deutschen Texten. In fünf Minuten zum Muskelberg? Ganz klar: Für den Adonis-Körper sind fünf Minuten Workout pro Tag etwas zu wenig. Wer mit solchen Ansprüchen daher kommt, geht aber sowieso besser ins Fitnessstudio. Wer hingegen im stressreichen Alltag zwischen Bürostuhl und Sofacouch kaum Bewegung bekommt, freut sich über das kompakte Angebot dieser Gratisapp: Das kurze Workout lässt sich damit mühelos auch in terminreiche Tage integrieren. Fazit zum Test der Android-App 5 Minuten Heimtraining: Schnelle Übungen Einfach aber klasse: Mit dieser App können Sie in kürzester Zeit effektive Workouts nach individuellen Vorlieben absolvieren. Deutschsprachig, kostenlos