Es gibt viele Gründe, warum die Geschwindigkeit eines Rechners nach einigen Monaten erlahmt. Eine Ursache kann sein, dass auf dem Computer noch verwaiste Treiber oder Treiber-Reste lagern, die beim Austausch von Hardware übrig geblieben sind. Beispielsweise beim Wechseln von einer Nvidia- auf eine AMD-Grafikkarte. Alternativ verlangsamen Rechner, wenn Nutzer Applikationen fehlerhaft deinstallieren oder die Registry nicht pflegen. In solchen Fällen durchleuchten Sie mit Diagnose-Tools einfach Hard- und Software - und machen so Fehler ausfindig.

Diagnose-Tools: Wie heiß wird der Chip meiner Grafikkarte?

Unknown Device Identifier ist beispielsweise ein Gerätemanager, der Ihnen ausführlich alle in Ihrem PC installierten Geräte detailliert auflistet. So sehen Sie, welche Treiber überhaupt noch nötig sind. Und Process Monitor überwacht im Hintergrund alle Systemaktivitäten auf Ihrem Rechner in den Bereichen Dateisystem, Registrierdatenbank und Prozesse/Threads.

(PC-Welt)