Kostenlose VPNs sind nicht nur für PCs geeignet. Sie können Ihre Verbindung auch auf einem Android-Handy oder -Tablet vortäuschen. Egal, ob Sie zusätzliche Sicherheit für Ihre Verbindung in einem öffentlichen Wi-Fi-Netzwerk wünschen oder geografische Beschränkungen für Ihren Lieblings-Streaming-Dienst umgehen möchten – ein kostenloses VPN kann Ihnen dabei helfen.

Worauf Sie bei einem kostenlosen VPN für Android achten sollten

Unsere Empfehlungen entsprechen einem Großteil der Ratschläge, die wir auch sonst für kostenlose Apps für Android geben. Google bemüht sich mehr denn je, schädliche Apps aus dem Play Store herauszuhalten. Aber es besteht immer noch die Möglichkeit, dass eine zufällige VPN-App bösartige Absichten hat. Selbst wenn die App in Ordnung ist, könnte möglicherweise der Dienst selbst nichts Gutes im Schilde führt. Aus diesen Gründen raten wir immer dazu, einen bekannten VPN-Anbieter zu nutzen. Das reduziert das Risiko von Sicherheitsproblemen.

Als Nächstes brauchen Sie eine kostenlose App, die wirklich kostenlos ist. Nicht irgendeine 7- oder 30-tägige Testversion, bei der die mit Ihrem Play-Konto verbundene Kreditkarte oder das PayPal-Konto nach dem Testzeitraum automatisch belastet wird. Sie sollten auch die Datenschutzrichtlinien lesen, um sicherzustellen, dass es dort nichts gibt, womit Sie ein Problem haben könnten. Schließlich sollten Sie sich vergewissern, dass das VPN Datenlimits hat, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.

Gratis-VPNs für Android

Das Problem ist natürlich, dass es im Play Store eine große Anzahl von VPNs gibt. Welche sind also Ihre Zeit wert, wenn Sie kein Geld für ein kostenpflichtiges Abonnement ausgeben wollen? Hier sind unsere drei besten Empfehlungen.

ProtonVPN: Empfehlenswert für die unbegrenzte Nutzung

Wenn Sie nur ein Gerät haben, um das Sie sich kümmern müssen, ist ProtonVPN eine ausgezeichnete Wahl. Dieser kostenlose Dienst bietet das, was das Unternehmen als „mittlere Geschwindigkeiten“ bezeichnet. Das bedeutet, dass Sie keinen Zugang zu den 10-Gigabit-pro-Sekunde-Servern erhalten. Die sind zahlenden Kunden vorbehalten. Dennoch sind die Geschwindigkeiten in Ordnung, aber was Sie hier nicht finden werden, sind Server, die Netflix-Streaming unterstützen. Das ist ein weiteres Premium-Feature. Aber Sie können wahrscheinlich immer noch andere Streaming-Dienste nutzen, die nicht so aktiv gegen VPNs kämpfen wie Netflix es tut.

ProtonVPN hat eine ausgezeichnete Datenschutzpolitik. Es gibt keine Datenbeschränkungen, aber Sie müssen ein Konto erstellen, um diesen Dienst zu nutzen, auch wenn er kostenlos ist. ProtonVPN Free bietet drei Länder zur Auswahl: USA, Niederlande und Japan. Die VPN-App ist so aufgebaut, dass Ihre Internetverbindung sicher und privat ist. Als ein von der Community unterstützter Dienst sind viele Wünsche der Nutzer in die Entwicklung der VPN-Funktionen eingeflossen. Proton VPN hilft, Sie im Internet zu schützen. Provider und Ermittlungsbehörden können Sie nicht ausspionieren und besuchte Websites können Sie nicht identifizieren und verfolgen.

Windscribe Pro: Empfehlenswert für mehrere Geräte

Eine gute Wahl für Android-Nutzer. Sie erhalten nicht das unbegrenzte Datenvolumen wie bei ProtonVPN. Stattdessen erhalten Sie bis zu 10 GB Surfvolumen pro Monat. Aber es gibt keine Gerätebeschränkungen und Sie haben 10 Länderverbindungsoptionen: USA, Kanada, Großbritannien, Hong Kong, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Schweiz, Norwegen und Rumänien. Gut: Nutzen Sie einen VPN-Server im Ausland, können Sie mit der Gratis-App sogar Ländersperren (Geoblocking) umgehen. Sie haben so etwa Zugriff auf Streaming-Dienste, die ansonsten in Deutschland nicht erreichbar sind. Windscribe erfordert eine bestätigte E-Mail-Adresse, um den kostenlosen Service nutzen zu können.

Hide.me: Empfehlenswert für die Nutzung ohne Anmeldung

Hide.me hat ziemlich gute Geschwindigkeiten. Wie Windscribe sind Sie allerdings auf 10 GB Volumen pro Monat beschränkt. Hide.me bietet fünf Verbindungsmöglichkeiten ohne Geschwindigkeitsdrosselung an, darunter zwei Standorte in den USA (Ost und West), Kanada, Deutschland und die Niederlande. Für die Anmeldung bei Hide.me ist kein Konto erforderlich, sodass die Nutzung reibungslos und einfach ist. Bei dem Gratis-Angebot von Hide.me handelt es sich um einen lebenslangen VPN-Service, also keine zeitlich beschränkte Testversion. Gut: P2P wird an allen fünf Free-Standorten unterstützt. Zusätzlich verzichtet der Betreiber auf Werbung, Tracker und Logs.

