Wenn Sie Laptops unter 500 Euro in eine beliebige Internetsuche eingeben, werden Sie mit Ergebnissen überflutet. Sie werden zwar viele Geräte sehen, aber die meisten sind den Preis nicht wert, egal wie hoch der Rabatt ist. Deshalb ist es wichtig, dass Sie hier clever einkaufen.

Ich empfehle einen Laptop mit einem 1080p-Bildschirm und mindestens 8 GB RAM. Man braucht ein Gerät, das leistungsstark genug ist, um alltägliche Aufgaben wie das Surfen im Internet und Netflix zu erledigen. Sie wollen sich ja nicht mit den einfachsten Aufgaben herumschlagen müssen. Sie werden einige Abstriche machen müssen, aber das ist bei einem Notebook in dieser Preisklasse zu erwarten. Dennoch müssen Sie sich nicht mit etwas weniger als dem Durchschnitt zufrieden geben.

Nachfolgend finden Sie eine sorgfältig zusammengestellte Liste unserer Top-Picks bis 500 Euro. Wenn Sie Ihr Budget noch ein wenig weiter ausdehnen können, finden Sie in unserer Übersicht der besten Laptops noch mehr Alternativen.

Warum Sie uns vertrauen sollten: Wir sind stolz auf unsere Laptop-Erfahrung und unser Fachwissen. Wir berichten seit 1983 über PCs und testen inzwischen jedes Jahr mehr als 70 Laptops. Alle hier vorgestellten Modelle wurden von unseren Experten persönlich getestet und geprüft, wobei nicht nur Leistungsmaßstäbe, sondern auch strenge Normen für die Benutzerfreundlichkeit angelegt wurden. Wir haben uns außerdem verpflichtet, PC-Notebooks in jeder Preisklasse zu testen, damit Sie ein Gerät finden, das Ihrem Budget entspricht.

Sie sind auf der Suche nach einem Gaming-Notebook, dann informieren Sie sich in unserem Vergleichs-Test zu Gaming-Laptops. Für dezidierte Arbeitsgeräte haben wir ebenfalls einen spezialisierten Beitrag am Start: Die besten Business-Laptops im Vergleich. Und hier nun die besten Laptops für unter 500 Euro:

Acer Aspire Go 15: Bestes Notebook unter 500 Euro

Pro Günstig Anständige Akkulaufzeit Gute Ablesbarkeit des Displays Kontra Groß und sperrig Billig gebaut Begrenzte Leistung

Warum wir das Acer Aspire Go 15 mögen

Das Acer Aspire Go 15 bietet eine gute Leistung und Akkulaufzeit für seinen Preis. Der Intel Core i3-N305-Prozessor ist energieeffizient und für alltägliche Aufgaben wie Surfen, E-Mails abrufen usw. mehr als ausreichend. Außerdem lief er fast 12 Stunden mit einer einzigen Akkuladung, was nicht zu verachten ist. Auch die Anschlussausstattung ist recht gut. Auf beiden Seiten befinden sich USB-A-Anschlüsse, eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse und ein Kensington-Schloss-Halterung auf der rechten Seite sowie ein USB-C-Anschluss und ein HDMI-Anschluss auf der linken Seite.

Wer sollte das Acer Aspire Go 15 kaufen?

Alle, die ein günstiges Notebook mit zuverlässiger Alltagsleistung und guter Akkulaufzeit suchen. Es hat nicht all den Schnickschnack, den man von High-End-Geräten kennt, aber es ist sowohl brauchbar als auch günstig, was es zu einem klaren Kauf macht. Die CPU ist stromsparend und der Akku sollte den ganzen Tag durchhalten. Außerdem ist das 15,6-Zoll-1080p-Display trotz seiner geringen Helligkeit gut ablesbar. Ein solides Gerät, vor allem für Leute mit kleinem Budget.

Lenovo Flex 5i Chromebook Plus: Bestes Chromebook unter 500 Euro

Pro Großartige Verarbeitungsqualität Lebendiges Touchscreen-Display Leistungsfähig Gute Tastatur Kontra Eingabestift nicht enthalten Durchschnittliche Akkulaufzeit für ein Chromebook Schwerer als erwartet

Was uns an dem Lenovo Flex 5i Chromebook Plus gefällt

Das Lenovo Flex 5i Chromebook Plus bietet eine Menge, denn es hat alles, von einem konvertierbaren Design bis hin zu einem schönen Touchscreen. Das 2-in-1-Design, das den Vielseitigkeitsfaktor wirklich erhöht, ermöglicht es Ihnen, das Notebook wie ein Zelt aufzustellen oder den Bildschirm herumzuschwenken und es wie ein Tablet zu verwenden. Der 14-Zoll-Touchscreen hat eine Auflösung von 1.920 × 1.080 Pixel und eine Bildwiederholrate von 60 Hertz, was für den gelegentlichen Gebrauch völlig ausreichend ist.

Wer sollte das Lenovo Flex 5i Chromebook Plus kaufen?

Wenn Sie ein hochwertiges Chromebook für die Arbeit oder den privaten Gebrauch suchen, dann ist das Lenovo Flex 5i Chromebook Plus eine gute Wahl. Mit einem Preis liegt es zwar im oberen Segment der Chromebooks, aber wir sind der Meinung, dass die Ausstattung, die Verarbeitung und die Feuerkraft das zusätzliche Geld wert sind. Wir waren sehr beeindruckt von der flotten Leistung im Alltag und den blitzschnellen Startzeiten.

Alternative: Wenn Sie auf der Suche nach einem günstigeren Chromebook sind, ist das Acer Chromebook 515 Plus ab 329 Euro eine gute Wahl.

Pro Gute Audioqualität Flotte Leistung 1080p-Webcam Schönes Tipperlebnis Kontra Durchschnittliche Akkulaufzeit für ein Chromebook Fragwürdiges Design Die Ränder sind dicker als mir lieb ist

Warum wir das Acer Chromebook Plus 515 mögen

Auf den ersten Blick mag die Ausstattung dieses Gerätes nicht besonders beeindruckend erscheinen. Schließlich ist der Intel Core i3 Prozessor in der Regel für browserbasierte Aufgaben ausgelegt und für nicht viel mehr. Für ein Gerät, das nur gelegentlich genutzt wird, ist das Acer Chromebook Plus 515 jedoch ein echter Profi. Wenn Sie auf der Suche nach einem schnellen Gerät für den täglichen Gebrauch sind, ist das Acer Chromebook Plus 515 definitiv Ihre Zeit und Aufmerksamkeit wert. Von der zuverlässigen Leistung bis hin zum angenehmen Tippgefühl hat das Acer Chromebook Plus 515 viel für den täglichen Gebrauch zu bieten. Auch der Ton ist dank der nach oben gerichteten Lautsprecher klar und deutlich. Auch wenn das Design etwas zu wünschen übrig lässt und die Displayränder dicker sind, als ich es mir wünsche, überwiegen die Vorteile, vor allem angesichts des günstigen Preises.

Wer sollte das Acer Chromebook Plus 515 kaufen?

Das Acer Chromebook Plus 515 ist eine gute Wahl für den Gelegenheitsnutzer, insbesondere wenn Sie gerne Filme ansehen oder Musik hören. Die Audiowiedergabe ist beeindruckend und die Leistung reicht für alltägliche Aktivitäten aus. Auch das 15,6-Zoll-Display ist dank der 1080p-Auflösung recht gut.

HP Laptop 14-ep0865no: Beste Akkulaufzeit

Pro Kompakt und gut konstruiert Ausgezeichnete Tastatur und Maus Gute Akkulaufzeit Kontra Rechenleistung könnte besser sein Nicht der beste Bildschirm Geräuschvolle Kühlung

Warum wir das HP Laptop 14 mögen

Auch wenn uns die kompakte Größe und die komfortable Tastatur des HP Notebook 14 gefallen, ist die Akkulaufzeit der eigentliche Star der Show. Mit einer einzigen Akkuladung hält er bei leichter Nutzung etwa 15 Stunden durch. Das ist ein unglaubliches Ergebnis für ein Windows-Gerät unter 500 Euro. Das Notebook wiegt nur etwas mehr als 1,4 Kilogramm und ist damit leicht genug, um es von Vorlesung zu Vorlesung oder von Meeting zu Meeting mitzunehmen. Sogar eine 1080p Webcam ist an Bord und dank der Intel Core i3 1315U-CPU ist die Leistung schnell genug, um im Internet zu surfen und dergleichen. Wunderschön ist auch das gedämpfte Mitternachtsblau.

Wer sollte den HP Laptop 14 kaufen?

Für alle, die ein ausdauerndes Notebook für unter 500 Euro brauchen! Die Akkulaufzeit von 15 Stunden reicht für mehr als einen ganzen Arbeitstag (oder Schultag), d.h. Sie müssen nicht nach einer Steckdose suchen. Außerdem ist es leicht und dünn, so dass man es einfach in einen Rucksack oder eine Umhängetasche stecken und mitnehmen kann. Während die allgemeine Leistung in Ordnung ist, ist es nicht das beste Gerät für Multimedia-Aufgaben und das Lüftergeräusch ist etwas störend. Angesichts des Preises sind dies jedoch vernünftige Kompromisse.