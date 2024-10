Gerade in Homeoffice-Zeiten kommt dem Drucken eine ganz neue Bedeutung zu. Viele Druckjobs, die Sie sonst im Büro erstellen, fallen nun zu Hause an. Da ist es verständlich, dass Sie so günstig wie möglich an das bedruckte Blatt kommen wollen. Die Lösung: Sie greifen zu einem Tintenstrahl-Multifunktions-Drucker mit Tanksystem.

Er lässt sich mit Tinte aus Flaschen befüllen und erreicht so derartig niedrige Seitenpreise, wie sie mit einem herkömmlichen Drucker unmöglich sind – egal, ob das Gerät mit Toner oder Tinte aus Patronen arbeitet.

Allerdings sind Tintentank-Geräte teurer. Sie starten derzeit bei etwa 200 Euro (UVP) und können bis zu einem vierstelligen Betrag kosten. Die Mehrheit der Modelle im Vergleichstest bewegt sich bei 300 bis 500 Euro (UVP). Dabei zeigen die Testkandidaten, wie vielfältig die Gerätekategorie inzwischen geworden ist.

Die Auswahl reicht vom Einstiegsmodell für zu Hause über das Multitalent für den Heim- und Arbeitsplatz sowie den Fotospezialisten bis hin zur Durchsatzmaschine für mehrere Anwender im Office. Hier sehen Sie die Multifunktions-Drucker-Empfehlungen, die aus den Tests hervorgegangen sind.

Canon Maxify GX4050: Test-Sieger

Pro 3 Papierzufuhren Karton- und Bannerdruck Touch-Display Dualband-WLAN Kontra Kein Randlosdruck Wuchtiges Gehäuse Viele Düsenspülgänge

Momentan führt der Canon Maxify GX4050 als Test-Sieger das Feld an. Er erweist sich als leistungsstarker Büroarbeiter, der den Bedarf an Drucken, Kopien, Scans und Faxen sogar dann meistert, wenn er mehrere Arbeitsplätze im Office abdecken soll. Dabei lässt er sich flexibel anschließen, bevorratet eine gute Menge an Papier und ist auch vom Mobilgerät aus leicht anzusteuern.

Dank der Tinten-Tanks sind die Seitenpreise sehr niedrig. Das gilt auch dann, wenn künftig einmal die Wartungskassette fällig wird. Damit empfiehlt sich der Canon Maxify GX4050 als Alternative zum Farblaser-Multifunktions-Drucker. Insofern ist es verzeihlich, dass der Drucker nicht randlos drucken kann und in einem relativ wuchtigen Gehäuse daherkommt. Als Spezialtalent kann er sogar starren Karton sowie Banner bedrucken.

Epson Ecotank ET-2840: Preis-Leistungs-Sieger

Pro Superniedrige Seitenpreise Fairer Gerätepreis Verbessertes Arbeitstempo Bannerdruck bis 1,20 Meter Länge Kontra Randlosdruck nur bei 10 x 15 Zentimetern Duplexdruck nur manuell

Mit dem Epson Ecotank ET-2840 erweitert der Hersteller die Einstiegsserie in den Tinten-Tank-Druck durchdacht. Die Bedürfnisse im Drucken, Scannen und Kopieren zu Hause deckt die Modellvariante gut ab. Schnickschnack ist allerdings nicht vorgesehen. Dafür ist das Tempoplus im Vergleich zu anderen Tank-Drucker-Modellen der Reihe genauso willkommen wie die weiterentwickelte Bedienung direkt am Gerät.

Damit empfiehlt sich der Multifunktions-Drucker auch für Aufgaben im Homeoffice. Aufgeschlossen zum Mitbewerb hat Epson hier zudem in puncto Bannerdruck. Dabei müssen Sie sich um die Tintenverbrauchskosten weiterhin keine Sorgen machen. Sie bleiben selbst im Vergleich zu anderen Tank-Multifunktions-Druckern sehr niedrig. Und auch der Gerätepreis fällt für das Gebotene durchaus fair aus.

Maxify GX2050: Top geeignet fürs Homeoffice

Pro Flottes Druckwerk Relativ kompakt gebaut Mit Fax-Funktion und ADF Schwenkbares Touch-Display Von vorne bedienbar Kontra Kein Randlosdruck

Wenn Sie einen relativ kompakten Multifunktions-Drucker mit Tank-System und Fax fürs Homeoffice suchen, dann liegen Sie beim Canon Maxify GX2050 richtig. Er wird Ihre Drucke, Scans und Kopien verlässlich flott und in hoher Büroqualität erledigen. Dazu kann er locker im Regal stehen, da Sie ihn bequem von vorne bedienen können. Unserer Meinung nach schafft der Canon Maxify GX2050 durchaus auch die Aufgaben, die bei mehr als einem Arbeitsplatz anfallen.

Gleichzeitig bleibt er in den Folgekosten tanktypisch niedrig, auch wenn die Seitenpreise einen Mini-Tick über den anderen Modellen der GX-Serie liegen. Insgesamt gelingt dem Hersteller eine gute Abrundung der Maxify-Familie nach unten in den Büro-Einstieg. Dabei können Sie wählen: Beim getesteten Canon Maxify GX2050 handelt es sich um die getestete Modellvariante mit Fax. Dazu gibt es noch den baugleichen Canon Maxify GX1050 ohne diese Funktion und ohne ADF, aber dafür auch etwa 50 Euro günstiger.

Epson Ecotank ET-4810: Kompakter mit Fax fürs Homeoffice

Pro Zweite Schwarztintenflasche Hohes Drucktempo für die Geräteklasse Fax-Funktion Bannerdruck bis 1,20 Meter Länge Kontra Duplex-Druck nur manuell Randlosdruck nur bei 10 x 15 Zentimetern

Beim Epson Ecotank ET-4810 macht der Hersteller einen wichtigen Entwicklungsschritt. Denn lange waren gerade die kompakten Tinten-Tank-Multifunktions-Drucker fürs kleine Büro zwar supergünstig in den Folgekosten, dafür aber im Arbeitsalltag zu langsam im Drucken. Der ET-4810 beseitigt diese Schwäche und bietet dazu mit LAN und Fax stark nachgefragte Ausstattungsmerkmale.

Ohne Kompromiss kommen Sie jedoch auch hier nicht aus: Denn eine Duplex-Druck-Einheit fehlt dem Druckermodell. Lobenswert sind jedoch die zweite Schwarztintenflasche im Lieferumfang und das aus unserer Sicht verbesserte Bedienkonzept direkt am Gerät. Insgesamt ein patenter Multifunktions-Drucker mit Tinten-Tanks, der aber auch einen gehobenen Preis hat.

HP Smart Tank 5105: Attraktiver Preis

Pro Randlosdruck Sehr niedrige Seitenpreise Günstig in der Anschaffung Kontra Weniger Tinte bei Starter-Farbtintenflaschen Niedriges Arbeitstempo Twain-Scantreiber nur zum Nachinstallieren

Das Attraktivste am HP Smart Tank 5105 ist die Kombination aus erschwinglichem Anschaffungspreis (für einen Tank-Multifunktions-Drucker) und superniedrigen Folgekosten. Dafür machen Sie angesichts des langsamen Arbeitstempos aber auch ein richtiges Zugeständnis.

Die leicht reduzierten Inhalte der Farbtintenflaschen sind ein erstes Anzeichen dafür, dass der Hersteller versucht, den Lieferumfang wie bei den Patronen-Geräten zu reduzieren. In diesem Fall geht das noch ohne allzu großen Nachteil für den Kunden aus. Er bekommt aber auch nur einen Multifunktions-Drucker in Grundausstattung.

Epson Ecotank ET-8500: Ideal für den Foto-Fan

Pro Sehr hohe Druckqualität Top für Graustufen-Fotos Verarbeitet sehr viele Materialtypen Sehr niedrige Seitenkosten trotz 6 Druckfarben Kontra Kein echter Ausschalter Hoher Anschaffungspreis

Schöne Fotos auf unterschiedlichen Druckmedien ist eine Kunst für sich. Sie beherrscht der Epson Ecotank ET-8500 auf bewundernswerte Weise – von klassischen Fotoformaten über den CD-/DVD-Druck bis hin zum Print auf lange Banner und Fine-Art-Papiere.

Vielseitigkeit macht diesen Tank-Multifunktions-Drucker aus und erzeugt richtig Spaß beim Ausprobieren. Dabei kommt kein schlechtes Gewissen über die Druckkosten auf. Denn dank der Tanks bleiben die Seitenkosten und damit auch die Fotokosten auf niedrigem Niveau. Nicht geschenkt, aber unerreichbar für die Konkurrenz mit Patronen oder Tonerkassetten.

Epson Ecotank ET-5150: Top-Design

Pro Zwei Flaschen Schwarztinte Alle Tinten pigmentiert Automatischer Vorlageneinzug Kontra Kein echter Ausschalter Kein Randlosdruck Keine Fax-Funktion

Mit dem Epson Ecotank ET-5150 erhalten Sie ein echtes Arbeitsgerät, das sich auf Office-Aufgaben im Drucken, Scannen und Kopieren konzentriert. Dabei ahmt das Gerätedesign das Aussehen vieler Laser-Multifunktions-Drucker nach. Das ist insofern praktisch, da viel Platz für die Papierablage bleibt. Der Geräteaufbau ist nicht verspielt, sondern auf den Arbeitsalltag ausgelegt.

Der Hersteller sieht das Modell im Einsatz bei Arbeitsgruppen mit bis zu vier Anwendern. Im Test spricht nicht viel dagegen – im Gegenteil: Dank der Tintentanks drückt der Epson Ecotank ET-5105 die Seitenkosten auf unter 1 Cent pro A4-Blatt. Angesichts der niedrigen Preise tut sich hier selbst ein gestandener Büro-Laser-Drucker schwer.

Canon Maxify GX7050: Empfehlung der Redaktion

Pro Duplex-Druck und -Scan Bannerdruck bis 1,20 Meter Länge Üppiger Papiervorrat Klappbares Touch-Display Kontra Wuchtiges Gehäuse Satter Anschaffungspreis Kein Randlosdruck

Als patentes Büromodell erfüllt das Canon Maxify GX7050 die Ansprüche mehrerer Anwender und bietet sich im Homeoffice, aber auch im kleinen Büro überzeugend als Alternative zu einem Farblaser-Multifunktions-Drucker an. Die sehr günstigen Seitenkosten und das flotte Druckwerk sprechen im Test für sich. Die Investition von rund 700 Euro (UVP) ist zwar auf den ersten Blick nicht gering, lässt sich aber rechtfertigen angesichts der üppigen Ausstattung und der hohen Leistung. Beides hat im Test so überzeugt, dass der Canon Maxify GX7050 die Auszeichnung „Empfehlung der Redaktion“ für sich verbuchen kann.

HP Smart Tank 7605: Tank-Drucker mit üppigem Tintenvorrat

Pro Fax-Funktion Dual-Band-WLAN Touch-Display Zusätzliche XL-BK-Tintenflasche Kontra Limitierte USB-Host-Funktionen Kein echter Ausschalter

Wenn Sie fürs Homeoffice oder kleine Büro nach einem Office-Drucker Ausschau halten, der sowohl eine Fax-Funktion als auch besonders viel Tinte im Lieferumfang mitbringt, liegen Sie beim HP Smart Tank 7605 richtig. Er senkt die bereits äußerst niedrigen Seitenkosten durch das Tank-System dank der zweiten Schwarztintenflasche im Lieferumfang noch weiter.

Dabei ist der Multifunktions-Drucker in Ausstattung, Ausgabequalität und Bedienung gut auf den Büroalltag zugeschnitten. Die starke Konzentration auf die App HP Smart wird nicht jedem Anwender gefallen. Sie ist aber immerhin für den HP-Fan mit einem Konto beim Hersteller praktisch. Im Betrieb über den PC zeigt sich der Nachteil, dass Sie das klassische Treiberpaket nachinstallieren müssen, um alle Funktionen auch wirklich nutzen zu können. Wer den zusätzlichen Schritt nicht scheut, erhält ein patentes Ausgabegerät, das auch den Druckbedarf mehrerer Arbeitsplätze gut erledigen kann.

Epson Ecotank ET-5800: Herausragendes Tempo

Pro Hoher Papiervorrat Duplex-Druck und -Scan Großes Touch-Display Randlosdruck Kontra Wuchtiges Gerät Hoher Anschaffungspreis

Im Test entpuppt sich der Epson Ecotank ET-5800 als vielseitiger Bürohelfer, der im Tempo und in der Ausgabequalität den Ansprüchen an den Arbeitsalltag absolut gerecht wird. Dabei halten sich die Folgekosten in sehr moderaten Grenzen. Eine vergleichsweise hohe Investition erfordert jedoch die Hardware. Sie liegt bereits in Regionen, die wir von Farblaser-Multifunktions-Druckern gewohnt sind. Wer die Anschaffung nicht scheut, erhält ein Tintentank-Multifunktions-Drucker, der auch bei einer hohen Arbeitsbelastung nicht in die Knie geht.