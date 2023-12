Mit Passcode-Wallets können wir Tickets, Bordkarten, Coupons und Kundenkarten komfortabel und sicher auf dem Smartphone ablegen. Ausgedacht hat sich das Konzept eigentlich mal Apple, längst stehen die virtuellen Wallets aber auch für Android zur Verfügung.

Neben einem Smartphone oder Tablet brauchen wir dafür nur eine passende App und entsprechende Codes, beziehungsweise pkpass-Dateien. Tickets, Karten und Co. hat man damit zum Vorzeigen, oder um Sitzplätze und Abflugterminals zu checken, immer griffbereit. Auch Verlust und Diebstahl lässt sich mit solchen digitalen und verschlüsselten Brieftaschen vorbeugen.

Hinweis: Nur wenige Android-Wallets sind auch für iOS verfügbar. Soweit vorhanden, haben wir entsprechende Download-Links fürs iPhone aber mit aufgelistet.

Google Wallet

Pro:

+ Auf dem Smartphone mitunter vorinstalliert

+ Intensive Betreuung von Google

+ Unterstützt WearOS

+ PayPal bei NFC-Zahlungen möglich Contra:

– Kaum Bedienungshilfen, anfangs unübersichtlich

– Keine iOS-Version

Mit Google Wallet können wir Kredit- oder Debitkarten hinterlegen und damit schnell und bequem via NFC kontaktlos bezahlen. Die App speichert aber auch digitale Versionen von Bordkarten, Konzertkarten, Gutscheinen und allerlei Kundenkarten.

Die kann man am Smartphone dann bei Bedarf einfach vorzeigen, via WearOS klappt das auch mit kompatiblen Smartwatches. Praktisch: Konzert- oder Kinokarten werden am Gültigkeitstag automatisch angezeigt und fürs kontaktlose Zahlen kann man hier auch einen PayPal-Account verknüpfen.

Fazit

Treuepunkte sammeln, Eintrittskarten vorzeigen oder kontaktlos bezahlen: Google Wallet machts möglich. Die App erklärt ihre Funktionen gegenüber neuen Nutzern aber ziemlich schlecht.

Sprache: Deutsch

Download: Android

Pass2U Wallet - digitize cards

Pro:

+ Komfortable Sortierung

+ iOS-Version verfügbar

+ Kann relevante Tickets zeit- sowie ortsabhängig anzeigen

+ Mit Editor Contra:

– Einige Funktionen hinter Bezahlschranke

– Werbung

Nie mehr auf den letzten Drücker Kinokarten suchen, Gutscheine verlieren oder sich von fiesen Windböen Eintrittsticket stehlen lassen: Mit Pass2U Wallet können wir Tickets und Karten bequem am Android-Gerät abspeichern und bei Bedarf schnell wieder herausholen.

Auch der Export zu Google Drive wird unterstützt. Ein integrierter Scanner liest hier auch Barcodes ein, iBeacon wird unterstützt und sobald sich an den Ticket-Daten etwas ändert, meldet sich die App via Push-Nachricht.

Fazit

Ein vergleichsweise komfortables Wallet für Android und iOS mit soliden Extras und zuverlässiger Handhabung. Die Premium-Version unterstützt auch WearOS.

Sprache: Deutsch

Download: Android | iOS

ONEWallet - Karten-Geldbörse

Pro:

+ Komfortable Widgets und Schnellzugriffe

+ Backup und Restore

+ Karten einfach über die Gerätekamera hinzufügen Contra:

– Werbung in Gratis-Version

– Einige Funktionen kostenpflichtig

– Keine iOS-Version

Mitgliedskarten, Coupons oder Flugtickets: Mithilfe eines Barcode- oder QR-Scanners können wir virtuelle Karten mit diesem Passcode-Wallet komfortabel auf dem Smartphone ablegen und bei Bedarf schnell wieder auspacken.

Neue Tickets nimmt die App auch anhand von Fotos auf, Kategorien-Filter und eine Favoriten-Funktion sorgen für viel Übersicht. Besonders wichtige oder oft genutzte Karten lassen sich praktische Schnellzugriffe bei der App auch direkt auf dem Homescreen anlegen. Zudem werden Kryptowährungsadressen sowie WearOS unterstützt und Widgets sind ebenfalls an Bord.

Fazit

Digitalisiert sogar den Führerschein: Dieses Android-Wallet zeigt sich im täglichen Einsatz sehr flexibel und punktet mit Komfortfunktionen.

Sprache: Deutsch

Download: Android

WalletPasses | Passbook Wallet

Pro:

+ Automatische Karten-Updates

+ Schönes Interface

+ Ohne Werbung oder Abo-Kosten Contra:

– Keine iOS-Version

Einchecken per Smartphone? Mit dieser App ist das kein Problem: WalletPasses | Passbook Wallet speichert Flugtickets, Kinokarten, Coupons und vieles mehr zuverlässig ab. Dabei unterstützt das virtuelle Ticket-Heft alle Eigenschaften vom Apple Wallet (wie iBeacon), verfügt über einen eigenen Scanner und kann Änderungen in gespeicherten Tickets mit automatischen Updates von selbst übernehmen.

Fazit

Die insgesamt recht ressourcenschonende App verzichtet auf Kosten und Werbung, so bleiben hier kaum Wünsche offen.

Sprache: Deutsch

Download: Android