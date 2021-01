Die von ChannelPartner auf Grundlage vor "ChannelWatch"-Studie des Marktforschungsunternehmens Context vergebenen Channel Excellence Awards sind eine wertvolle Bestandsaufnahme für die Channel-Akteure zum Jahresbeginn.

In der Kategorie "Stationäre Clients" sind PC-Systeme unterschiedlicher Formfaktoren berücksichtigt, die ortgebunden eingesetzt werden. Dazu zählen unter anderem Desktop-PCs, Mini-PCs und PCs für Spezialanwendungen.

Insgesamt konnte dieses Segment weniger von dem durch die Corona-Pandemie ausgelösten Nachfrage-Boom profitieren als die mobilen Geräte. Teilweise wurden Projekte zurückgestellt oder verschoben.

Mit Fujitsu, HP und Lenovo belegen drei renommierte internationale Hersteller die vorderen Plätze. Von den regional agierenden Assemblierern hat nur Bluechip die erforderliche Anzahl von 50 Bewertungen der Reseller geschafft und belegt einen guten vierten Platz. Dahinter folgen dann Apple, Dell, Acer. Auch Microsoft hat es ins Ranking geschafft, obwohl der Hersteller keine stationären PCs im Portfolio führt. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Befragten nicht zwischen mobilen und stationären Clients unterscheiden oder auch das verwendete Betriebssystem berücksichtigt haben.

Channel Excellence Award 1. Fujitsu Preferred Vendor 2. HP 3. Lenovo 4. Bluechip 5. Apple 6. Dell 7. Acer 8. Microsoft

Üblicherweise werden die Preisträger der Channel Excellence Awards und der Qualitätssiegel "Preferred Distributor und "Preferred Vendor" in einer feierlichen Gala bekannt gegeben. Leider fällt auch diese Veranstaltung dem Coronavirus zum Opfer.

Stattdessen wird die ChannelPartner-Redaktion bis 21. Januar 2021 die Preisträger bekannt geben. Auch wenn Context, ChannelPartner und der gesamte Channel in diesem Jahr auf die großen Feierlichkeiten verzichten müssen, soll der informative Teil der Channel Excellence Awards nicht zu kurz kommen. Immerhin zählen die Ergebnisse der ChannelWatch-Studie von Context und die Award-Vergabe in insgesamt 13 Hersteller- und fünf Distributionskategorien mit über 2.300 befragten Resellern zu den weltweit größten Erhebungen im Channel. Sie sind damit eine wesentliche Standortbestimmung für Hersteller und Distributoren und eine wichtige Entscheidungshilfe für alle Systemhäuser und Fachhändler bei der Wahl ihrer bevorzugten Grossisten und Vendoren. Daher wird ChannelPartner in Zusammenarbeit mit Context am 21. Januar 2021 in der Online-Veranstaltung "Channel Excellence Deep Dive" die wichtigsten Erkenntnisse aus der ChannelWatch-Studie erläutern und einen exklusiven Einblick in die wichtigsten Trends der deutschen und internationalen ITK-Branche bieten. Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung finden Sie unter www.channelpartner.de/3338758.

In die Wertung kamen nur die Unternehmen, die von mindestens 50 Resellern beurteilt wurden. Zudem hat Context auch ein qualitatives Kriterium mit aufgenommen: "Wenn die Mehrheit der befragten Reseller die jeweiligen Hersteller und Distributoren mit 'schlecht' oder 'sehr schlecht' bewertet haben, dann kamen diese nicht ins Ranking", erklärt dazu Amanuel Dag, Country Director DACH Region bei Context. Wer diese Hürden gemeistert hat, wird mit dem Label "Preferred Distributor" bzw. "Preferred Vendor" ausgezeichnet. Der jeweilige Sieger einer Kategorie bekommt den "Channel Excellence Award".

