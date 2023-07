In unserer zunehmend Geräte- und Plattformübergreifenden Welt sind PDF-Dateien vielleicht noch nützlicher als jemals zuvor. Es gibt eine ganze Reihe kostenloser PDF-Reader, mit denen Sie PDFs öffnen, ansehen und kommentieren können. Für die Bearbeitung von PDF-Dateien ist in der Regel ein Upgrade auf einen kostenpflichtigen Premium-PDF-Editor notwendig.

Acrobat vom PDF-Erfinder Adobe ist das bekannteste Programm und die erste Wahl für die meisten Menschen. Die Software bietet viel, ist aber auch teuer das macht es für Privatnutzer oft uninteressant. Daher haben wir eine ganze Reihe von alternativen Programmen und Web-Diensten mit unterschiedlichen Funktionen und Kosten getestet.

Wir haben die beste Gesamtlösung, die günstigste Option und sogar eine Empfehlung für den besten kostenlosen PDF-Editor zusammengestellt - denn manchmal braucht man wenige Funktionen und kann Einschränkungen in Kauf nehmen.

Empfehlung der Redaktion (kostenpflichtig): Adobe Acrobat Pro DC

Pro Leicht navigierbare Benutzeroberfläche mit Registerkarten

Umfassende PDF-Bearbeitungsfunktionen

Die optimierte Freigabefunktion erleichtert das Ausfüllen von Dokumenten und das Einholen von Unterschriften Kontra Reiche Funktionspalette kann neue Anwender überfordern

Adobe Acrobat Pro DC ist aus gutem Grund nach wie vor der Branchenstandard. Seine umfangreiche Kombination aus Erstellungs-, Bearbeitungs-, Überprüfungs- und Sicherheitsfunktionen ist die Grundlage für die besten alternativen Optionen. Die umfassenden PDF-Funktionen von Acrobat Pro DC zeigen, warum es immer noch der Editor ist, an dem sich alle anderen messen lassen müssen.

Die Benutzeroberfläche erleichtert die Navigation durch die robusten Werkzeuge im Vergleich zu den verschachtelten Menüs von früher. Adobe bietet weiterhin alles, was Sie für die Arbeit mit PDFs in einer Geschäftsumgebung benötigen. Sie können PDFs aus einer Vielzahl von Dateitypen erstellen (Microsoft-Office-Dateien, Bilder, HTML, gescannte Dokumente), sie für Kommentare und elektronische Unterschriften versenden und vertrauliche Informationen mit Verschlüsselung, Kennwortschutz und Textschwärzung schützen.

Gut: Adobe hat die Freigabe von Dokumenten optimiert. Die Schnittstelle bietet Ihnen die Möglichkeit, ein PDF als E-Mail-Anhang oder als Link zur Datei in Adobe Document Cloud zu versenden. Auch das Ausfüllen und Unterschreiben eines Dokuments ist einfacher geworden. Ein Assistent begleitet bei dieser Aufgabe.

Empfehlung der Redaktion (kostenlos): PDF Candy

Pro Viele erweiterte Funktionen OCR-Fähigkeit

Sehr einfach zu bedienen Kontra Keine einheitliche Benutzeroberfläche

Die kostenlose Version beschränkt Sie auf eine Aufgabe pro Stunde

keine Mac-Version

PDF Candy ist der seltene kostenlose PDF-Editor, der viele der Funktionen bietet, für die man normalerweise bezahlen muss. Wir sprechen hier von Scannen, mehreren Dateikonvertierungsoptionen und OCR-Funktionen. All dies hebt PDF Candy aus der Vielzahl der weniger guten kostenlosen PDF-Editoren hervor. Die Benutzeroberfläche ist zwar etwas unübersichtlich, aber wenn man den Dreh erst einmal raus hat, läuft es wie am Schnürchen.

Der webbasierte Editor wird nicht als einheitliche Oberfläche präsentiert, sondern als eine Reihe von einzelnen App-Symbolen, die von einer einzigen Startseite aus zugänglich sind. Insgesamt gibt es 47 Werkzeuge zum Erstellen, Bearbeiten und Konvertieren von PDFs. Sie wählen einfach eines aus, laden die Datei hoch und warten, bis PDF Candy die Aufgabe erledigt hat.

Wer mit den Nutzungsbeschränkungen leben kann, bekommt ein gutes PDF-Werkzeug. Für einmalig 99 Euro entfallen die Limitierungen und Sie können sowohl die Desktop als auch die Online-Version lebenslang nutzen.

Nitro PDF Pro: Bester Gesamt-Zweitplatzierter

Pro Intuitive Oberfläche im Stil der Microsoft-Office-Ribbons

Hervorragende Dokumentenkonvertierung

Multiplattform-Software Kontra Teuer Bietet mehr, als Gelegenheitsnutzer benötigen

Nitro PDF Pro trifft alle richtigen Töne für einen Premium-PDF-Editor, der es mit Adobe Acrobat aufnehmen kann. Die Software ist vollgepackt mit Funktionen, die Power-Usern sicher gefallen werden. Es gibt alle erforderlichen Werkzeuge für die Bearbeitung von Inhalten, Überprüfungs- und Markierungsfunktionen, Unterstützung für das Ausfüllen und Signieren von Formularen und robuste Sicherheitsoptionen für sensible Dokumente, wie Berechtigungen und Kennwortschutz. Bei der Konvertierung werden über 300 Dateiformate unterstützt, und das Hinzufügen von Hyperlinks, Bildern und Dateien zu einer PDF-Datei ist problemlos möglich.

In der Tat ist die Benutzerfreundlichkeit eine der großen Stärken von Nitro PDF Pro. Eine Ribbon-Oberfläche im Stil von Microsoft Office gruppiert die Aufgaben in einer vertrauten und intuitiven Oberfläche, die eine nahtlose Integration in Ihren Arbeitsablauf ermöglicht. Ja, der Preis ist für einen PDF-Editor etwas höher, aber mit allem, was er zu bieten hat, ist Nitro PDF Pro seinen Preis mehr als wert. Wenn Sie auf der Suche nach einem Acrobat-Ersatz sind, werden Sie nicht viel Besseres finden.

Preis-Leistungs-Tipp: Swifdoo

Pro Intuitive Oberfläche mit Registerkarten

Umfassende PDF-Bearbeitungsfunktionen

Günstig Kontra Nur für Windows

Keine App für Mobilgeräte

Swifdoo hat vielleicht nicht den Bekanntheitsgrad einiger der anderen Editoren auf dieser Liste. Allerdings bietet die Software genug Funktionen, um sich auf dem PDF-Editor-Markt zu behaupten. Swifdoo besitzt alle wichtigen Werkzeuge für die Verwaltung von PDF-Dateien ohne ausgefallene oder schwer zu verstehende Funktionen. Die Benutzer können direkt mit den Werkzeugen loslegen und nur das bearbeiten, was sie wirklich brauchen.

Die Funktionen von Swifdoo sind zwar großartig, gehören aber auch zum Standardangebot unter den PDF-Editoren. Was Swifdoo auszeichnet, ist sein günstiger Preis. Es ist ein gutes Angebot für alle, die regelmäßig PDFs bearbeiten und nicht viel Geld ausgeben möchten. Swifdoo bietet außerdem eine Testphase von 15 Tagen, sodass Sie das Programm ausprobieren können, um zu sehen, ob es ihren Anforderungen entspricht, bevor sie Geld bezahlen.