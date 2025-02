Sogenannte RMM-Tools (Remote Monitoring & Management) erfreuen sich bei Managed Service Providern (MSP) höchster Beliebtheit, denn mit diesen Werkzeugen können sie die IT-Infrastruktur ihrer Kunden bequem aus der Ferne überwachen und bei Bedarf eingreifen. Viele ehemalige RMM-Anbieter haben ihr Portfolio inzwischen stark erweitert und offerieren mittlerweile Software-Suites, mit denen MSPs auch den kompletten Betrieb ihrer bei Kunden installierten Anwendungen kontrollieren können.

Diese Plattformen unterstützen IT-Dienstleister auch bei der Provisionierung, beim Lizenz- und Vertrags- Management sowie bei der Abrechnung aller XaaS-Angebote (X-as-a-Service), wobei das X für alles mögliche stehen kann: Software, Security, Backup, Storage, Netzwerk, Printing, Desktop, Workplace, etc.

Diese Softwarekategorie umfasst also viel mehr als nur RMM: Sie deckt Plattformen für alle Managed Services ab - inklusive der Überwachung und Pflege sämtlicher bei Kunden installierter Software. Und deswegen haben wir die Softwarekategorie "Plattformen für Service Provider" 2025 zum ersten Mal als eigene Kategorie in unsere Channel-Excellence-Befragung aufgenommen.

Erfreulich ist die Tatsache, dass die von Context befragten Service Provider gleich sechs unterschiedliche Anbieter von "Plattformen für MSPs" als auszeichnungswürdig erachtet haben. Damit ist die große Bedeutung dieses Marktsegments für den Channel eindeutig belegt.

Die von Context befragten MSPs haben die Produkte von NinjaOne ganz vorne gesehen und als "sehr gut" bezeichnet. Auch bei der Partnerbetreuung hat dieser Softwarehersteller am besten abgeschnitten und daher verdient den "Channel Excellence Award 2025" in der Kategorie "Plattformen für Service Provider" gewonnen. Aber auch die dahinter platzierten "Preferred Vendor" haben einen hervorragenden Job gemacht, so dass das Rennen in der auch dieses Jahr stattfindenden Befragung zum Channel Excellence Award wieder völlig offen ist.

Plattformen für Service Provider

Diese Kategorie umfasst Plattformen, die MSPs bei Provisionierung, Lizenz- und Vertrags- Management, Betrieb sowie Abrechnung von XaaS-Angeboten unterstützen:

Channel Excellence Award 1. NinjaOne Preferred Vendor 2. ITscope 3. Datto 4. ConnectWise 5. Cloud Blue 6. Kaseya

ChannelPartner gratuliert allen ins Ranking aufgenommenen Anbietern!

Weitere Informationen darüber, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind sowie eine Übersicht über alle Distributions- und Herstellerkategorien der Channel Excellence Awards findet Ihr unter www.channelpartner.de/3619288. Die schönsten Fotos der Gala im GOP Varieté-Theater in München sowie ein Video mit den Highlights haben wir unter www.channelpartner.de/3619323 bereitgestellt. Die Ergebnisse des Vorjahrs zum Vergleich gibt es unter www.channelpartner.de/3617554.