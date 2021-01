Die von ChannelPartner auf Grundlage der "ChannelWatch"-Studie des Marktforschungsunternehmens Context vergebenen Channel Excellence Awards sind eine wertvolle Bestandsaufnahme für die Channel-Akteure zum Jahresbeginn.

Die Kategorien "Server und Hyperconverged Systems" umfasst Server sowie Produkte, die gemeinsam genutzte, skalierbare Server-, Netzwerk- und Speicherressourcen zur Verfügung stellen - für die sich der Name Hyperconverged System oder HCI (Hyperconverged Infrastructure) durchgesetzt hat. Im vergangenen Jahr zeichneten ChannelPartner und Context die beiden Unterkategorien noch einzeln aus. Da in der Praxis aber nicht nur die Grenzen immer mehr verschwimmen und auch die Anbieter weitgehend dieselben sind, wurden beide Segmente 2021 in einer Kategorie zusammengeführt.

Die Anbieter hatten es 2020 nicht nur wegen Corona nicht ganz einfach. Sie blickten auch auf ein außergewöhnlich erfolgreiches Jahr 2019 zurück. Den Zahlen von Context zufolge wuchs der Markt in der Distribution damals gegenüber 2018 um 50 Prozent. 2020 verzeichneten die Marktbeobacher dagegen bis November ein Minus von 14 Prozent.

Zurückzuführen ist das vor allem auf zwei Gründe. Das Context-Panel erfasst Umsätze, die über die Distribution gemacht werden. Gerade im 2020 boomenden Cloud-Bereich ist das aber häufiger nicht der Fall, als im klassischen Firmengeschäft. Außerdem kann der Rückgang direkt mit Corona zusammenhängen, wie Amanuel Dag, Country Director DACH Region bei Context anmerkt, "weil viele IT-Dienstleister schlicht keinen physischen Zugang zu Räumlichkeiten der Kunden haben durften und deshalb nicht ausliefern beziehungsweise installieren konnten."

Channel Excellence Award geht an Fujitsu

Ähnlich wie in der Kategorie Storage dürfte Fujitsu in dem schwierigen Umfeld von der engen Zusammenarbeit mit einem fokussierten Kreis von Partnern profitiert haben. Der Channel Excellence Award 2021 geht auch in der Kategorie "Server und Hyperkonvergente Systeme" an Fujitsu.

Das soll den Verdienst nicht schmälern: Stammkunden sind oft die anspruchsvollsten Kunden. Allerdings dürfte es in den ungewissen Zeiten leichter gefallen sein, sich auf sie einzustellen - einfach, weil die Beziehungen enger und langfristiger sind als bei Anbietern, die einen umfangreichen und heterogenen Channel betreuen. Zudem war der Schritt für Fujitsu nicht groß: Bereits im Vorjahr belegte das Unternehmen in der Kategorie Server Rang 2. Der diesjährige Erfolg ist also kein Zufall, sondern Beleg für Kontinuität.

Preferred Vendors für Server und Hyperconvergence

Platz zwei und damit die Auszeichnung als einer der sechs "Preferred Vendor" in der Kategorie Server und Hyperconvergence geht an Lenovo. Damit wird das Unternehmen für eine Vielzahl an Aktivitäten und Unterstützungsmaßnahmen für den Channe l im Jahr 2020 belohnt. Allerdings dürfte es sich die gute Platzierung vor allem durch die Server-Aktivitäten verdient haben. Im Bereich HCI ist es weniger sichtbar, als es seiner Gesamtbedeutung und seinen Möglichkeiten entspricht.

Ebenfalls wie bereits im Vorjahr ausgezeichnet abgeschnitten haben HPE, Dell und IBM. Neu in die Wertung (Kriterien siehe unten) geschafft haben es Cisco - das auf Grund seiner Marktbedeutung als Server- und HCI-Anbieter mit eigenen Konzept auch auf alle Fälle dazugehört - sowie Supermicro. Für den Anbieter hat offenbar das Ende 2019 aktualisierte Partnerprogramm und die Stärkung der Aktivitäten in Europa bereits erste Früchte getragen.

Warum manche Firmen nicht dabei sind

Da nur Unternehmen in die Wertung kamen, die von mindestens 50 Resellern beurteilt wurden, hatten es Spezialisten im HCI-Markt wie Pivot3, Scale Computing, DataCore oder StorMagic schwer. Auch von anderen Marktforschern aufgrund ihrer Software immer wieder dem HCI-Markt zugeordnete Firmen wie VMware und Microsoft sind in der Bewertung nicht vertreten. Über deren Channel-Perfomance gibt bei den Channel Excellence Awards die Bewertung in der Kategorie "Software" Auskunft.

Vermissen wird mancher auch deutsche Anbieter, die HCI-Server für Azure Stack anbieten. Die Produkte dürften aber zum Zeitraum der Befragung noch zu neu gewesen sein, um eine ausreichende Anzahl an Resellern zu erreichen, die dazu qualifiziert Auskunft geben können. Man darf gespannt sein, ob das 2021 anders ist.

Ebenfalls durch die Maschen des Netzes aus Kategorieneinteilung und Bewertungsmethode geschlüpft ist Nutanix - Mitbegründer des Marktsegmentes und immer noch führender Anbieter im Bereich HCI. Das mag daran liegen, dass sich das Unternehmen 2020 endgültig vom Hardware- zum Software-Anbieter gewandelt hat und nun Produkte in den Vordergrund stellt, die Multi-Cloud-Nutzung ermöglichen. Als offizieller Technologiepartner von Fujitsu, Lenovo, HPE, Dell und IBM sowie mit seinem Angebot für Cisco-Server ist es inzwischen der am breitesten aufgestellte Technologielieferant für Hyperconvergence. Offenbar wird das Unternehmen aber im Channel weniger wahrgenommen als die Unternehmen, deren Namen vorne auf dem Server stehen. Im Sommer angekündigte Channel-Initiativen dürften erst nach der Befragung wirksam geworden sein und hatten daher noch keinen Einfluss auf die Wahrnehmung.

Channel Excellence Award 1. Fujitsu (2.) Preferred Vendor 2. Lenovo (5.) 3. HPE (1.) 4. Cisco (-) 5. Dell (4.) 6. IBM (6.) 7. Supermicro (-)

In Klammern die Vorjahresplatzierung.

Üblicherweise werden die Preisträger der Channel Excellence Awards und der Qualitätssiegel "Preferred Distributor und "Preferred Vendor" in einer feierlichen Gala bekannt gegeben. Leider fällt auch diese Veranstaltung dem Coronavirus zum Opfer.

Stattdessen wird die ChannelPartner-Redaktion bis 21. Januar 2021 die Preisträger bekannt geben. Auch wenn Context, ChannelPartner und der gesamte Channel in diesem Jahr auf die großen Feierlichkeiten verzichten müssen, soll der informative Teil der Channel Excellence Awards nicht zu kurz kommen. Immerhin zählen die Ergebnisse der ChannelWatch-Studie von Context und die Award-Vergabe in insgesamt 13 Hersteller- und fünf Distributionskategorien mit über 2.300 befragten Resellern zu den weltweit größten Erhebungen im Channel. Sie sind damit eine wesentliche Standortbestimmung für Hersteller und Distributoren und eine wichtige Entscheidungshilfe für alle Systemhäuser und Fachhändler bei der Wahl ihrer bevorzugten Grossisten und Vendoren. Daher wird ChannelPartner in Zusammenarbeit mit Context am 21. Januar 2021 in der Online-Veranstaltung "Channel Excellence Deep Dive" die wichtigsten Erkenntnisse aus der ChannelWatch-Studie erläutern und einen exklusiven Einblick in die wichtigsten Trends der deutschen und internationalen ITK-Branche bieten. Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung finden Sie unter http://www.channelpartner.de/3338758.

In die Wertung kamen nur die Unternehmen, die von mindestens 50 Resellern beurteilt wurden. Zudem hat Context auch ein qualitatives Kriterium mit aufgenommen: "Wenn die Mehrheit der befragten Reseller die jeweiligen Hersteller und Distributoren mit 'schlecht' oder 'sehr schlecht' bewertet haben, dann kamen diese nicht ins Ranking", erklärt dazu Amanuel Dag. Wer diese Hürden gemeistert hat, wird mit dem Label "Preferred Distributor" bzw. "Preferred Vendor" ausgezeichnet. Der jeweilige Sieger einer Kategorie bekommt den "Channel Excellence Award".

