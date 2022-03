Die spannende Frage ist: Wie viel sollte ich für ein Kinderhandy ausgeben? Das hängt wirklich von Ihnen ab. Wir würden nicht dazu raten, für die allerbesten Handys die entsprechend hohen Preise zu zahlen. Aber wir wissen, dass einige Eltern bereit sind, tief in die Tasche zu greifen. Wir haben uns in erster Linie auf günstige Budget-Smartphones konzentriert, aber auch einige etwas teurere Mittelklasse-Geräte begutachtet - die sind dann interessant, wenn Sie etwas Ausgefalleneres suchen oder einfach ein höheres Budget haben.

Android oder iOS - was ist besser für mein Kind?

Ob Sie sich für ein iPhone oder ein Android-Gerät entscheiden, hängt weitgehend von Ihrem Budget ab und davon, was Ihr Kind gewohnt ist. Die meisten iPhones liegen weit über dem Budget für das erste Telefon eines Kindes, aber es ist immer noch möglich, ältere Modelle wie das iPhone 8 aus zweiter Hand oder generalüberholt bei Händlern zu kaufen. Wenn es ein iPhone der aktuellen Generation sein soll, empfiehlt sich das vergleichsweise günstige iPhone SE (2020) von Apple. Aber selbst das könnte mit knapp 450 Euro zu teurer sein.

Die meisten der von uns empfohlenen Handys laufen mit Android, das genauso gut wie iOS ist (und in der Regel eine größere Auswahl an kostenlosen Apps unterstützt). Android-Geräte sind auch sehr einfach zu bedienen. Beide Plattformen sind für Kinder gleichermaßen geeignet, da sie gesperrt werden können, sodass Ihr Kind nur auf Apps und Websites zugreifen kann, die Sie ihm gestatten.

OnePlus Nord 2: Empfehlung der Redaktion

Das Smartphone überzeugt mit großartiger Leistung, 5G, der für OnePlus charakteristischen Oxygen OS-Benutzeroberfläche und einer sehr guten Hauptkamera. Was das OnePlus Nord 2 wirklich ausmacht, ist die Fähigkeit des Unternehmens, die Funktionen zu priorisieren, nach denen die Nutzer derzeit suchen, und sie in ein attraktives Paket mit einem überzeugenden Preis zu verpacken.

Das Nord 2 verzichtet auf Flaggschiff-Features wie kabelloses Laden und Wasserdichtigkeit – aber das sind wirklich die einzigen Kompromisse, die hier gemacht werden. Spar-TipP: Es ist auch das OnePlus Nord CE 5G erhältlich, das eine abgespeckte Version des ursprünglichen Nord-Modells zu einem etwas niedrigeren Preis ist.

OnePlus Nord 2 bei Amazon

Xiaomi Poco X3 Pro

Wäre da nicht Xiaomis eigenwillige MIUI-Benutzeroberfläche, würde das Poco X3 Pro mit seinem Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem ersten Platz im Test landen. Sicher, der große Akku macht es sperrig und die Kameras könnten auch besser sein, aber sie halten das X3 Pro nicht davon ab, ein unverschämt gutes Budget-Angebot zu sein. Starke Spezifikationen führen zu einer außergewöhnlichen Leistung, während ein wunderschönes 120Hz-Display und eine absolut fantastische Akkulaufzeit auch nicht schlecht sind. Das Poco X3 Pro ist eine großartige Wahl für Kinder.

Xiaomi Poco X3 Pro bei Amazon

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Das Redmi Note 10 Pro ist im Wesentlichen ein aktualisiertes Poco X3 NFC mit einem schöneren Display und einer besseren Kamera. Das 6,67-Zoll-Panel mit 120 Hz ist mit AMOLED-Technologie ausgestattet, was einen hervorragenden Kontrast und leuchtende Farben bedeutet. Die Hauptkamera mit 108 Megapixeln ist hervorragend und wird von zwei sekundären Objektiven begleitet. Extras wie 33-Watt-Schnellladung, eine Kopfhörerbuchse und sogar ein IR-Blaster heben das Redmi Note 10 Pro von einem guten zu einem großartigen Budget-Angebot. Vor allem, wenn man bedenkt, was Xiaomi hier untergebracht hat.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro bei Amazon

Apple iPhone SE (2020)

Das iPhone SE ist ein Telefon, bei dem die Funktion wichtiger ist als die Form. Es stellt die reine Leistung und die Kamerafunktionen über das Design oder die Ästhetik. Und das alles nur, um den - für Apple-Smartphones - relativ günstigen Preis zu erreichen. Das ist gar nicht iPhone-like, mit Ausnahme des beeindruckenden A13-Prozessors zu einem Mittelklasse-Preis. Es ist schwer, Geld für ein billiges 720p-LCD-Display und ein veraltetes Design auszugeben. Wenn Sie jedoch ein Telefon mit einer zuverlässigen Kamera, schneller Leistung und garantierten iOS-Updates für die nächsten Jahre suchen, dann ist dies das iPhone für Ihre Kinder.

Apple iPhone SE (2020) bei Amazon

Motorola Moto e7i Power

Wenn der Preis das wichtige Auswahlkriterium für das Smartphone ist, dann ist das Moto E7i Power von Motorola so etwas wie ein Schnäppchen. Vor allem, wenn Sie erst einmal erkannt haben, was Sie für den Preis erhalten. Die Leistung - ein Bereich, in dem billige Handys so oft Abstriche machen müssen - ist überraschend gut, auch wenn die Benchmarks etwas anderes vermuten lassen. Motorola hatte keinen Grund, die ohnehin schon sehr gute Software zu ändern - und das moderne Design imitiert teurere Mobiltelefone sehr gut. Die Kameras sind ein wenig durchwachsen, können aber von Zeit zu Zeit mit ihren Fähigkeiten überraschen. Das Moto E7i Power ist mit einigen Kompromissen behaftet, aber für den Preis, den man zahlt, sind diese leicht zu verzeihen.

Motorola Moto e7i Power bei Amazon

(PC-Welt)