Die von ChannelPartner auf Grundlage der "ChannelWatch"-Studie des Marktforschungsunternehmens Context vergebenen Channel Excellence Awards sind eine wertvolle Bestandsaufnahme für die Channel-Akteure zum Jahresbeginn.

Zur Kategorie "Storage-Komplettsysteme" zählen sowohl SAN-, NAS- und DAS-Systeme, als auch Tape- und Disk-basiernde Hardware-Backup-Lösungen. Die auf Backup-Software spezialisierten Anbieter wurden hier nicht abgefragt, sie fallen im Rahmen der Channel Excellence Awards 2021 in die Kategorie "Software".

Entwicklungen im Storage-Channel im Jahr 2020

2020 war auch im Storage-Bereich zweigeteilt: Die für das erste Halbjahr von Context erfassten Zahlen waren für die Anbieter sehr positiv. In dieser Zeit profitierte auch der Storage-Markt von den hektischen Bemühungen der Firmen, sich auf die neu entstandene Situation einzustellen.

Das zweite Halbjahr lief allerdings zumindest im Channel deutlich schlechter. Je nach Produktbereich stellte Context hier Rückgänge im zweistelligen Prozentbereich fest. Das gesamte Jahr über spielten zudem auch die Lieferfähigkeit und die Produktverfügbarkeit eine Rolle. Mancher hätte durchaus mehr und besser verkaufen können, wenn nur die Produkte vorhanden gewesen wären. Unter dem herrschenden Zeitdruck wollten die Unternehmen aber oft nicht auf das eigentlich präferierte System warten, sondern entschieden sich bereitwilliger als sonst für vergleichbare Wettbewerbsprodukte.

Ein Grund dafür ist nach Ansicht von Amanuel Dag, Country Director DACH Region bei Context, "die strategische Herangehensweise der Firmen bei der Vorbereitung auf die zweite Corona-Welle." Vielfach griffen sie dabei auf Cloud-Angebote zurück. Die waren die großen Gewinner. Speicherkapazitäten werden natürlich auch dafür benötigt - allerdings eben an anderer Stelle und häufig über andere Wege beschafft.

Channel Excellence Award 2021 für Storage-Komplettsysteme

Am besten gemeistert hat die schwierigen Monate nach Ansicht der befragten Vertriebspartner Fujitsu. Der japanische Konzern erhielt die beste Gesamtbewertung und hat sich damit den Channel Excellence Award 2021 in der Kategorie Storage-Komplettsysteme verdient. Wie im Vorjahr HPE profitierte diesmal auch Fujitsu davon, dass in den Bereichen Storage, Server und Hyperkonvergente Systeme immer mehr die Gesamtleistung zählt, weniger die Performance in Teildisziplinen.

Kunden sind weniger versessen auf technische Details als früher. Das macht es einfacher, Gesamtlösungen zu platzieren, die insgesamt stimmig sind. Sie scheitern heute seltener an bestimmten, exotischen Vorgaben. Umso lösungsorientierter und umso enger Hersteller und Vertriebspartner Hand in Hand vorgehen können, umso besser läuft das Projekt. Dabei dürfte das Unternehmen Fujitsu in den Corona-Monaten 2020 auch davon profitiert haben, dass es mit einem engeren Kreis an Channel-Partnern zusammenarbeitet als der Vorjahressieger HPE - was deren Leistungen jedoch keineswegs schmälert.

Preferred Vendor 2021 für Storage-Komplettsysteme

Insgesamt eine gute Nachricht ist, dass sich die Zahl der Preferred Vendors - also derjenigen, die sowohl die Mindestanzahl an 50 Bewertungen erhalten haben als auch entsprechend gut benotet wurden - erhöht hat. Neu in diesem Kreis ist Buffalo. Der Anbieter schließt damit in der Gunst der Vertriebspartner zu Synology und Qnap auf, die bereits 2020 diesen Status hatten. Ansonsten sind im Bereich Storage-Komplettsysteme wie bereits im Vorjahr Dell, Netapp, IBM und Lenovo auch 2021 für die Qualität ihrer Channel-Betreuung gelobt worden.

Verschiebungen bei den Platzierungen im Detail sind aufgrund der eng beieinanderliegenden Bewertungen wenig aussagekräftig. Bemerkenswert ist jedoch, dass sich Netapp von Rang vier auf Patz zwei vorgeschoben hat. Die zu Beginn der Corona-Krise angekündigten, umfangreichen Unterstützungsmaßnahmen für Partner, waren offenbar wirksam. Schlagen die erst nach der Context-Befragung vorgestellten Neuerungen im Netapp-Partnerprogramm genau so gut ein, ist nächstes Jahr durchaus die Spitzenposition in Reichweite.

Channel Excellence Award 1. Fujitsu (2.) Preferred Vendor 2. Netapp (4.) 3. HPE (1.) 4. Synology (5.) 5. IBM (6.) 6. Dell (3.) 7. Qnap (7.) 8. Lenovo (8.) 9. Buffalo (-)

In Klammern: Vorjahresplatzierungen

SAN-, NAS- und DAS-Systeme, sowie Tape- und Disk-basiernde Hardware-Backup-Lösungen

Üblicherweise werden die Preisträger der Channel Excellence Awards und der Qualitätssiegel "Preferred Distributor" und "Preferred Vendor" in einer feierlichen Gala bekannt gegeben. Leider fällt auch diese Veranstaltung dem Coronavirus zum Opfer.

Stattdessen wird die ChannelPartner-Redaktion bis 21. Januar 2021 die Preisträger bekannt geben. Auch wenn Context, ChannelPartner und der gesamte Channel in diesem Jahr auf die großen Feierlichkeiten verzichten müssen, soll der informative Teil der Channel Excellence Awards nicht zu kurz kommen. Immerhin zählen die Ergebnisse der ChannelWatch-Studie von Context und die Award-Vergabe in insgesamt 13 Hersteller- und fünf Distributionskategorien mit über 2.300 befragten Resellern zu den weltweit größten Erhebungen im Channel. Sie sind damit eine wesentliche Standortbestimmung für Hersteller und Distributoren und eine wichtige Entscheidungshilfe für alle Systemhäuser und Fachhändler bei der Wahl ihrer bevorzugten Grossisten und Vendoren.

Daher wird ChannelPartner in Zusammenarbeit mit Context am 21. Januar 2021 in der Online-Veranstaltung "Channel Excellence Deep Dive" die wichtigsten Erkenntnisse aus der ChannelWatch-Studie erläutern und einen exklusiven Einblick in die wichtigsten Trends der deutschen und internationalen ITK-Branche bieten. Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung finden Sie unter http://www.channelpartner.de/3338758.

In die Wertung kamen nur die Unternehmen, die von mindestens 50 Resellern beurteilt wurden. Zudem hat Context auch ein qualitatives Kriterium mit aufgenommen: "Wenn die Mehrheit der befragten Reseller die jeweiligen Hersteller und Distributoren mit 'schlecht' oder 'sehr schlecht' bewertet haben, dann kamen diese nicht ins Ranking", erklärt dazu Amanuel Dag. Wer diese Hürden gemeistert hat, wird mit dem Label "Preferred Distributor" bzw. "Preferred Vendor" ausgezeichnet. Der jeweilige Sieger einer Kategorie bekommt den "Channel Excellence Award".

