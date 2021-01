Die von ChannelPartner auf Grundlage der "ChannelWatch"-Studie des Marktforschungsunternehmens Context vergebenen Channel Excellence Awards sind eine wertvolle Bestandsaufnahme für die Channel-Akteure zum Jahresbeginn.

Die Kategorie UCC- und IP-Telefonie umfasst Anbieter von Produkten für Unified Communication & Collaboration sowie IP-Telefonie - von der Hardware bis zur Cloud-Telefonie. "Corona-getrieben verzeichnete das Segment 2020 extrem starke Nachfrage", erklärt Amanuel Dag, Country Director - DACH Region bei Context.

Die Entwicklung kann sicher jeder anhand der Berichte in den Medien, zahlreichen Diskussionen und oft aus eigener Erfahrung nachvollziehen. Die großen Gewinner waren zahlenmäßig Zoom und Microsoft Teams. "Homeoffice-Lösungen werden bleiben. Inwiefern Zoom langfristig bleiben wird, ist noch nicht ausgemacht", gibt Dag zu bedenken. "Denn klassische Channel-Anbieter werden versuchen, hier Komplettlösungen anzubieten."

Channel Excellence Award 2021 für Starface

Weltweit aktive Anbieter wie Microsoft und Cisco haben dazu schon erste Schritte gemacht. Aber auch europäische und deutsche Anbieter wollen und können mithalten. Bestes Beispiel ist Starface, dass 2021 erneut den Channel Excellence Award in der Kategorie UCC- und IP-Telefonie erhalten hat. Die Karlsruher werben nach wie vor mit "Telefonanlagen für Unternehmen" für sich, haben aber inzwischen ein deutlich breiteres Portfolio, um die Kommunikation in und von Firmen zu unterstützen.

Zum Beispiel wurde Ende 2020 die eigene Videomeeting-Plattform in den UCC-Client integriert. Auf die gestiegene Nachfrage reagierte der Anbieter mit der zahlenmäßigen Erweiterung der Partnerbasis. Um die gestiegenen Sicherheitsbedürfnisse der Kunden zu befriedigen sowie Zugang zu zusätzlichen Partnern zu erhalten, ging Starface zudem eine Kooperation mit Securepoint ein. Eine glückliche Wahl: Der deutsche Security-Anbieter aus Lüneburg erhielt 2021 im Bereich Security Software den Channel Excellence Award.

Preferred Vendor für UCC und IP-Telefonie

Preferred Vendor im Bereich UCC und IP-Telefonie sind 2021 Cisco, 3CX, Unify/Atos und Gigaset. Damit besteht das Feld aus einer interessanten Mischung aus Veteranen der TK-Welt und inzwischen gar nicht mehr so neuen Newcomern der IP- und Netzwerk-Welt. Auffällig ist, dass sich - womöglich bedingt durch die Kriterien und Methodik (siehe unten) - die traditionellen TK-Anlagenhersteller nicht mehr durchsetzen konnten. Im vergangenen Jahr fand sich zum Beispiel noch Auerswald auf Platz zwei. 2021 auch nicht mehr dabei: der deutsche VoIP-Pionier Swyx.

Channel Excellence Award 1. Starface Preferred Vendor 2. Cisco Systems (Vorjahr -- ) 3. 3CX (Vorjahr 5) 4. Unify/Atos (Vorjahr -- ) 5. Gigaset (Vorjahr 4)

Üblicherweise werden die Preisträger der Channel Excellence Awards und der Qualitätssiegel "Preferred Distributor und "Preferred Vendor" in einer feierlichen Gala bekannt gegeben. Leider fällt auch diese Veranstaltung dem Coronavirus zum Opfer.

Stattdessen wird die ChannelPartner-Redaktion bis 21. Januar 2021 die Preisträger bekannt geben. Auch wenn Context, ChannelPartner und der gesamte Channel in diesem Jahr auf die großen Feierlichkeiten verzichten müssen, soll der informative Teil der Channel Excellence Awards nicht zu kurz kommen. Immerhin zählen die Ergebnisse der ChannelWatch-Studie von Context und die Award-Vergabe in insgesamt 13 Hersteller- und fünf Distributionskategorien mit über 2.300 befragten Resellern zu den weltweit größten Erhebungen im Channel. Sie sind damit eine wesentliche Standortbestimmung für Hersteller und Distributoren und eine wichtige Entscheidungshilfe für alle Systemhäuser und Fachhändler bei der Wahl ihrer bevorzugten Grossisten und Vendoren. Daher wird ChannelPartner in Zusammenarbeit mit Context am 21. Januar 2021 in der Online-Veranstaltung "Channel Excellence Deep Dive" die wichtigsten Erkenntnisse aus der ChannelWatch-Studie erläutern und einen exklusiven Einblick in die wichtigsten Trends der deutschen und internationalen ITK-Branche bieten. Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung finden Sie unter http://www.channelpartner.de/3338758.

In die Wertung kamen nur die Unternehmen, die von mindestens 50 Resellern beurteilt wurden. Zudem hat Context auch ein qualitatives Kriterium mit aufgenommen: "Wenn die Mehrheit der befragten Reseller die jeweiligen Hersteller und Distributoren mit 'schlecht' oder 'sehr schlecht' bewertet haben, dann kamen diese nicht ins Ranking", erklärt dazu Amanuel Dag. Wer diese Hürden gemeistert hat, wird mit dem Label "Preferred Distributor" bzw. "Preferred Vendor" ausgezeichnet. Der jeweilige Sieger einer Kategorie bekommt den "Channel Excellence Award".

