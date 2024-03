Das biometrische Hello-System von Microsoft nutzt eine Tiefenkamera und Gesichtserkennungstechnologie, um Sie in Sekundenbruchteilen bei Windows 10 oder Windows 11 anzumelden. Ihr Gesicht ist Ihr Passwort!

Webcams sind in den vergangenen Jahren immer besser geworden, auch die Modelle mit Windows Hello. Manche kosten weniger als 100 Euro. Die meisten Webcams mit Windows Hello bieten Features wie eine 1080p-Auflösung - doch immer mehr Webcams sind mittlerweile mit 4K ausgestattet, um eine Premiumbildqualität zu bieten. Dies macht sich auch bei Videoanrufen in Microsoft Teams oder Zoom für die Gesprächspartner positiv bemerkbar.

Im Folgenden stellen wir einige empfehlenswerte Windows Hello Webcams vor. Wünschen Sie weitere Informationen? Im Anschluss an unsere Auswahl finden Sie eine Kaufberatung und eine FAQ.

Logitech Brio 4K Ultra HD: Empfehlung der Redaktion

Pro Scharfe Detailauflösung mit leuchtenden Farben

Weitwinkliges Sichtfeld

Infrarotbasierte Gesichtserkennung Kontra Teuer

Die Brio von Logitech ist nach wie vor eine der besten Webkameras, vor allem weil sie eine der wenigen Webkameras mit Autofokus ist, die Aufnahmen in 4K-Auflösung macht. Windows Hello ist mit von der Partie. Die Brio verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, die dafür sorgen, dass Sie gut aussehen, und dank der Unterstützung von Windows Hello können Sie sich im Handumdrehen anmelden.

Die Logitech Brio Ultra HD-Webcam ist wieder lieferbar. Das war in Pandemie-Zeiten noch ganz anders. Da war diese beliebte Kamera ständig ausverkauft und teuer. Für viele Nutzer wird die Brio Ultra HD von Logitech immer noch zu teuer sein. Aber eine Schar treuer Fans hält sie auch für den Goldstandard unter den PC-Webkameras, mit oder ohne Windows Hello.

Dell UltraSharp 4K (WB7022): Beste 4K-Webcam

Pro 5-fach Digitalzoom

Konfigurierbare Sichtfelder

Rauschunterdrückung Kontra Kein Mikrofon

Die Dell UltraSharp WB7022 bietet eine Vielzahl von Funktionen: HDR, Autofokus, Digitalzoom (bis zu 5-fach), Bildausschnitt, Helligkeit, Sättigung und mehr. Ungewöhnlich ist, dass die WB7022 weder einen Fixfokus noch ein festes Sichtfeld (FOV) bietet. Dells KI-Rahmen schneidet das Bild so zu, dass Ihr Gesicht in der Mitte bleibt, und Sie haben die Möglichkeit, das Sichtfeld von 90 Grad, 78 Grad und bis zu einem schmalen 65 Grad zu konfigurieren.

Dell wendet HDR sowie eine zeitliche und räumliche Rauschunterdrückung an, damit Sie gut aussehen. Es gibt kein Mikrofon - Dell verwendet stattdessen Ihren Laptop - dafür eine magnetische Sichtschutzklappe, die Sie für einen besseren Schutz Ihrer Privatsphäre nutzen können.

NexiGo HelloCam: Die beste günstige Windows Hello Webcam

Pro Solider Gegenwert für den Preis

1080p-Auflösung Kontra Eigene Software muss installiert werden

Das Kabel ist kurz und manchmal locker

Offen gesagt, werden viele von Ihnen wahrscheinlich diese Windows Hello-Webcam kaufen und die teureren Alternativen einfach nicht vermissen. Die einzige Funktion, die Sie bei dieser Webcam mit 1080p und 30 Bildern pro Sekunde vermissen werden, ist die Autofokus-Funktion. Die meisten Webcams mit festem Fokus sind auf die durchschnittliche Entfernung (im Fall der HelloCam zwischen 31,5 und 120 cm) abgestimmt, die jemand von seinem Laptop oder Bildschirm entfernt sitzt. Das Sichtfeld beträgt relativ schmale 90 Grad.

Diese Webcam besitzt Mikrofone mit Rauschunterdrückung und hat eine automatische Belichtung. Es gibt auch eine Sichtschutzabdeckung, wenn die Webcam nicht verwendet wird. Interessanterweise ist die Sichtschutzabdeckung softwaregesteuert, die Objektivabdeckung ist orange. So ist es offensichtlich, wann die Kamera Sie sehen kann und wann nicht. NexiGo erfordert die Installation seiner Dienstsoftware.

CSL Hello DX5 RGB-Webcam: Guter Allrounder

Pro Schwenkbare Klemmhalterung

Full-HD-Auflösung Kontra Gelegentliche Fokus-Probleme

Die CSL Hello DX5 ist eine kombinierte Webcam und Infrarot-Tiefenkamera - ideal für die Anmeldung per Gesichtserkennung. Einmal eingerichtet, erkennt die Kamera sofort, wenn Sie sich vor den Bildschirm setzen und meldet Sie augenblicklich an. Zusätzlich stehen die üblichen Funktionen einer RGB-Webcam zur Verfügung. Unterstützt werden Video-Chats mit einer Full-HD-Auflösung von 1920 × 1080 Pixel mit maximal 30 Bildern pro Sekunde.

Dazu gibt es ein integriertes Mikrofon. Die optimale Aufnahmedistanz der Kamera liegt zwischen 30 und 100 cm. Gut: Die CSL Hello DX5 lässt sich dank ihrer schwenkbaren Klemmhalterung nahezu überall ganz einfach befestigen - ob Monitor, TV oder Notebook