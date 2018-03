Yahoo Wetter Ansprechendes Design in HD, Bilder örtlicher Sehenswürdigkeiten und detaillierte Wetterdaten sollen Nutzer von Yahoo Wetter überzeugen. Diese offizielle Wetter-App des Internet-Riesen Yahoo bietet alle relevanten Infos rund ums aktuelle Wetter, hat Prognosen an Bord und besticht mit schönem Design. Infos werden hier besonders ansprechend präsentiert, da macht der Wetter-Check mit der App fast Spaß: Der Hintergrund besticht mit schönen HD-Fotos der Wetterlage und zentrale Infos werden dezent hervorgehoben, so checken wir die Lage hier auf einen Blick. Die schicken Hintergrundfotos der App werden ortsabhängig ausgewählt (Quelle: Flickr) und zeigen in größeren Städten zentrale Orte oder Sehenswürdigkeiten. Die Gratis-App kann sich mehrere Standorte merken, bietet flexible Benachrichtigungen und erlaubt die Datenbegrenzung beim Roaming: Top! Yahoo Wetter ist optisch besonders gelungen und bietet Wetterinfos sowie Vorhersagen in flexiblen Intervallen, ohne dabei überladen zu wirken. Widgets, Niederschlagswahrscheinlichkeiten und ein UV-Index sind ebenfalls an Bord. Fazit zum Test der Android-App Yahoo Wetter Diese funktionale Wetter-App punktet mit einem erstklassigen Look und geschmeidiger Bedienung im flotten Interface. Deutschsprachig, kostenlos