Die besten Windows-11-Shortcuts

Tipps und Tricks zu Windows gibt's im Netz wie Sand am Meer - insbesondere, wenn es dabei um Kurzbefehle und Tastenkombinationen geht.

Aus diesem Grund beschränken wir uns in diesem Ratgeber auf die acht wichtigsten und nützlichsten Shortcuts für Windows 11, die Ihnen schnell und einfach einen deutlichen Produktivitätsschub verleihen.

1. Clipboard-Verlauf aktivieren

Windows verfügt über eine integrierte "Clipboard History". Diesen Verlauf für die Zwischenablage öffnen Sie mit der Tastenkombination Windows + V. Sollten Sie dieses Feature bislang noch nicht aktiviert haben, können Sie das in dem Fenster, das aus dem Kurzbefehl resultiert, mit wenigen Klicks erledigen.

Den Clipboard-Verlauf können Sie außerdem über die Windows-Einstellungen unter System > Zwischenablage > Zwischenablagenverlauf aufrufen und aktivieren. Diese Funktion ist nicht nur in Windows 11, sondern auch im Vorgänger Windows 10 verfügbar.

Der aktivierte Zwischenablagenverlauf ermöglicht Ihnen nicht nur, auf kopierte Inhalte zuzugreifen: Sie können damit beispielsweise auch Elemente, die Sie häufig kopieren, für leichteren Zugriff anpinnen. Die Clipboard History unterstützt Sie bei Bedarf auch geräteübergreifend, falls Sie sich für die Option entscheiden, diese über Ihr Microsoft-Konto zu synchronisieren.

2. Power-User-Menü nutzen

Das Power-User-Menü stammt noch aus Windows-8-Zeiten, als Microsoft sich vorübergehend dazu entschlossen hatte, das Startmenü zu killen. Um darauf zuzugreifen, nutzen Sie den Shortcut Windows + X - oder absolvieren einen Rechtsklick auf das Windows-Symbol.

Das lohnt sich auch in der Windows-11-Ära noch, denn das Power-User-Menü bietet Schnellzugriff auf eine Vielzahl nützlicher Systemoptionen und Management-Tools.

3. Plaintext kopieren

Wenn Sie vorwiegend mit Texten arbeiten wissen Sie: Copy-Paste-Arbeit kann aufreibend sein. Insbesondere, wenn dabei Schriftarten und -farben sowie Links und andere Formatierungen mitkopiert werden - obwohl Sie eigentlich nur Plaintext gebrauchen können.

Dieses Problem lässt sich einfach beheben, indem Sie statt Strg + V die Tastenkombination Strg + Shift + V nutzen, um kopierte Inhalte einzufügen. Dieser Shortcut funktioniert mit so gut wie allen Apps - inklusive Google Chrome und Microsoft Word.

4. Textarbeiten verkürzen

Wahrscheinlich kennen Sie bereits die grundlegenden Tastenkombinationen im Bereich der Textverarbeitung. Etwa, die Shift-Taste gedrückt zu halten und mit den Pfeiltasten einzelne Zeichen zu markieren.

Mit Hilfe der Strg-Taste können Sie sich Text-basierte Tasks mit Word oder Webbrowsern zusätzlich erleichtern:

Strg + Backspace entfernt ganze Wörter, die sich links vom Cursor befinden - nicht nur einzelne Zeichen.

Strg + Entf löscht ganze Wörter rechts vom Cursor.

Strg + Pfeiltaste (links oder rechts) bewegt den Cursor zum nächsten Wort.

Strg + Shift + Pfeiltaste (links oder rechts) markiert das nächste ganze Wort rechts vom Cursor.

5. Fenster snappen

Die Snap-Funktion in Windows ist eine nützliche Methode, um mehrere Fenster schnell auf dem Screen zu koordinieren. Um Fenster an einer Bildschirmseite auszurichten, können Sie auch Shortcuts wie Windows + Pfeiltaste (links oder rechts) nutzen.

Oder Sie rufen mit der Tastenkombination Windows + Z das Menü für Snap Layouts auf.

6. Task Manager direkt aufrufen

Der Task-Manager ist ein essenzielles Windows-Tool. Um ihn aufzurufen, müssen Sie allerdings nicht den Umweg über Strg + Alt + Entf gehen. Stattdessen empfiehlt sich der Shortcut Strg + Shift + Esc, um direkt auf den Task-Manager zuzugreifen.

Ein Rechtsklick auf eine (leere) Stelle in der Taskleiste ist ein weiterer Weg, um schneller Tasks zu managen.

7. Emojis schneller einfügen

Emojis und GIFs haben sich im Rahmen der modernen Kommunikationskultur längst etabliert. Wenn Sie zu deren Verfechtern gehören, steht Ihnen auch ein besonders schneller Weg zur Verfügung, um diese in so gut wie allen Windows-Anwendungen zu nutzen.

Die Tastenkombinationen Windows + . sowie Windows + ; rufen das Windows-eigene Emoji- und GIF-Menü auf und ermöglichen Ihnen, entsprechende Inhalte direkt in Word-Dokumente, E-Mails und sogar Dateinamen einzufügen. Auch diese Funktion steht nicht nur Windows-11-, sondern auch Windows-10-Nutzern zur Verfügung. Dieses Schnellmenü bietet darüber hinaus auch Zugriff auf Symbole - und den Zwischenablagenverlauf.

8. Angepinnte Apps aufrufen

Vermutlich haben Sie die Applikationen, die Sie am häufigsten benutzen, an Ihre Windows-Taskleiste angepinnt. Diese Anwendungen können Sie auch per Shortcut aufrufen.

Dazu nutzen Sie einfach die Tastenkombination Windows + 1. Die Zahl, die Sie dabei verwenden, bezieht sich auf die Position der App in der Taskleiste. Die 1 ruft die erste App-Verknüpfung von links in der Taskleiste auf, die 2 die zweite - und so weiter. Die 0 ruft dabei die zehnte App auf.

Dieser Beitrag basiert auf einem Artikel unserer US-Schwesterpublikation Computerworld.