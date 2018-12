Who Use My WiFi? Network Tool

Falls sich jemand heimlich an Ihrem WLAN bedient, dann kommen Sie dem Schnorrer mit dieser App auf die Schliche.

Wenn zuhause das Internet lahmt und die Nachbarn plötzlich mit einem zufriedenen Grinsen durch die Gegend laufen... dann bedienen die sich womöglich an Ihrem Internetzugang! Deswegen muss man nicht gleich eine Blutfehde vom Zaun treten - zumindest nicht, bis die Sache eindeutig geklärt ist. Dank der App Who Use My WiFi? Network Tool finden Sie die Datendiebe bequem von der heimischen Couch aus: Das Tool listet neben Bezeichnungen und den Bandbreiten ausgewählter Funknetze nämlich auch die damit verbundenen Geräte auf. Ob da etwas nicht stimmt, ist dann erst einmal ein einfaches Zahlenspiel: Sind mehr Geräte verbunden, als Sie selbst benutzen, dann haben Sie einen blinden Passagier an Bord. In dem Fall können Sie entweder kurz das WLAN abschalten und genau hinhören, woher laute Flüche zu vernehmen sind - oder Sie reden doch mal mit den Nachbarn. Ein neues WLAN-Kennwort sollten Sie in jedem Fall festlegen. Auch für Eltern hat die App einen Wert, damit lässt sich nämlich schnell herausfinden, ob der Nachwuchs verbotener Weise im Internet surft.

Einfach, zuverlässig aber nicht immer eindeutig

Der WLAN-Scan läuft bei der App denkbar einfach und weitgehend automatisch ab. Anschließend können Sie lokale IP-Adressen sowie kurze Beschreibungen der angeschlossenen Geräte ablesen. Neben dem Hersteller nennt die App auch MAC-Adressen. Zur Ortung von Nutzern reicht das aber nicht unbedingt aus, auch die Signalstärke der verbundenen Geräte wird nicht angezeigt.

Fazit zum Test der Android-App Who Use My WiFi? Network Tool

Eine einfache WLAN-App, die auf Tastendruck herausfindet, welche Geräte mit Ihrem Funknetz verbunden sind.

Deutschsprachig, kostenlos