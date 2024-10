Wi-Fi 7 bringt fürs WLAN höheres Tempo und mehr Sicherheit. Zugegeben – das behauptet jeder neue WLAN-Standard. Doch Wi-Fi 7 mit dem offiziellen Namen IEEE 802.11be untermauert das mit starken Argumenten.

Der Standard unterstützt die zusätzliche Frequenz 6 GHz, auf der er über breite 320-MHz-Funkkanäle übertragen kann. Höheres Tempo und stabilere Verbindungen liefert Multi-Link-Operation (MLO), weil Geräte über mehrere Verbindungen gleichzeitig Daten austauschen können. Außerdem nutzt er das Übertragungsmedium Funk effizienter, was die Latenz reduziert und Online-Games, Streaming und Video-Meetings flüssiger ablaufen lässt. Nicht zuletzt ist der aktuell beste Verschlüsselungsmodus WPA3 für alle Wi-Fi-7-Geräte mit 6 GHz Pflicht.

Diese Vorteile haben auch die meisten Router-Hersteller überzeugt, die für den neuen Standard schon zahlreiche Modelle anbieten. Bestes Beispiel ist AVM: Die deutsche Firma hat den Vorgänger-Standard Wi-Fi 6E ausgelassen und sich voll auf Wi-Fi-7-Router konzentriert – drei Router mit dem neuen Standard gibt es schon zu kaufen, zahlreiche andere sind angekündigt.

Nicht jedes Modell setzt jedoch alle Vorteile des Standards um – einigen fehlt die 6-GHz-Frequenz, andere übertragen nur über zwei statt vier MIMO-Streams, und auch Funktionen wie Multi-Link Operation (MLO) sind nicht immer ab Verkaufsstart dabei.

Wichtig ist deshalb, einen Wi-Fi-7-Router auszuwählen, der zum jeweiligen Heimnetz passt. Dabei gilt es zum Beispiel zu berücksichtigen, wie viele Geräte dort aktiv sind, welche per WLAN und welche per LAN mit dem Router verbunden werden und wie groß der Bereich ist, den das Router-WLAN abdecken soll.

AVM Fritzbox 5690 Pro: Testsieger

Pro für DSL und Glasfaser geeignet Wi-Fi 7 mit 6 GHz sehr hohes WLAN-Tempo s ehr gute USB-Geschwindigkeit umfangreiches Menü einfache Einrichtung Kontra hohe Leistungsaufnahme nur ein 2,5-Gbit-Port über 2,4 GHz nur Wi-Fi 6 nur ein analoger Telefonanschluss

Der Modem-Router ist ein echter Allrounder, denn er lässt sich entweder fürs Internet per VDSL oder per Kabel nutzen. Auch wer schnelles WLAN im Heimnetz braucht, wird gut bedient: Über 6 GHz liefert die 5690 Pro unter optimalen Bedingungen deutlich über 2 GBit/s, auf der 5-GHz-Frequenz knapp darunter.

Dass die 5690 Pro bei 2,4 GHz nur Wi-Fi 6 nutzt, fällt beim Tempo kaum ins Gewicht, schränkt aber die Möglichkeiten von MLO ein. Im NAS-Einsatz überzeugt der AVM-Router dank USB 3.0 mit hohen Datenraten. Abzüge gibt es für die hohe Leistungsaufnahme – die ist aber typisch für Wi-Fi-7-Router mit Tri-Band-Technik.

Die Zukunftssicherheit der 5690 Pro hätte AVM mit einer besseren Ausstattung aufwerten können – etwa einem weiteren Multi-Gigabit-Port und einem zusätzlichen USB-Anschluss, zum Beispiel Typ-C.

TP-Link Deco BE85: Bestes Mesh-System

Pro herausragendes WLAN-Tempo 10-GBit/s-Anschlüsse Kontra sehr teuer hohe Leistungsaufnahme viele Einstellungen nur per App möglich

Das Mesh-Set aus zwei Wi-Fi-7-Stationen ist teuer, lässt aber wenige Wünsche bei WLAN-Tempo und Ausstattung offen: Die Datenrate zwischen den Nodes liegt über die 6-GHz-Frequenz und dank vier MIMO-Streams bei mehr als 7 GBit/s – wenn Sie eine LAN-Verbindung für den Backhaul nutzen, sogar bei über 8 Gbit/s. Passenderweise bietet jeder Node zwei 10-Gbit/s-Ports sowie zwei weitere LAN-Anschlüsse mit 2,5-Gbit/s.

Auch über größere Distanzen bleibt das Tempo hoch: Im Test sind sogar über 25 Meter noch mehr als 1 GBit/s drin. Für diese hohe Leistung gönnt sich jede Mesh-Station eine üppige Leistungsaufnahme von bis zu 31 Watt. Dennoch springt der Lüfter im Router nur selten an und läuft dann sehr leise.

Gewöhnungsbedürftig: Die meisten Einstellungen müssen Sie über die Smartphone-App erledigen, für die Sie ein TP-Link-Konto benötigen. Ärgerlich: Erweiterte Sicherheits- und Kinderschutz-Funktionen bietet TP-Link nur im Abo für 40 Euro pro Jahr an. Doch wer keine Kompromisse eingehen will und ein schnelles und großes WLAN aufbauen will, sollte zugreifen.

Pro hohes WLAN-Tempo zwei 2,5-GBit-Anschlüsse Zigbee-Unterstützung ü bersichtliches Menü mit vielen Funktionen einfache Einrichtung Kontra 6 GHz wird nicht unterstützt langsamer USB-Anschluss

Dem VDSL-Top-Modell von AVM fehlt die 6-GHz-Frequenz und damit der größte Tempovorteil von Wi-Fi 7. Über 5 GHz ist die 7690 aber mit knapp 1,8 Gbit/s bei optimalen Funkbedingungen schneller als die meisten Wi-Fi-6-Router. Je nach Umgebungsbedingungen lässt sich der Geschwindigkeitsvorteil durch manuelle Kanalwahl noch vergrößern – im unserer Test-Umgebung brachte das vor allem bei der 5-GHz-Reichweite ein deutliches Tempoplus.

Bei der Ausstattung macht der DSL-Router mit zwei 2,5-Gbit-Ports einen Sprung Richtung Zukunftssicherheit, da er sich damit auch an schnelleren Online-Anschlüssen als VDSL einsetzen lässt. Gleiches gilt für Smart-Home, da der Router den Zigbee-Standard bereits unterstützt und bald ein Update für Matter erhalten soll. Zudem unterstützt er MLO für Wi-Fi 7.

Stark zeigt sich die 7690 im VPN-Test: Per Wireguard-Verbindung liefert sie knapp über 900 Mbit/s. Als NAS-Ersatz taugt sie dagegen nicht, weil AVM sie seltsamerweise nur mit einem lahmen USB-2.0-Port ausstattet, was die Transferrate zu einer externen SSD auf rund 46 MB begrenzt.

AVM Fritzbox 6670 Cable: Bester Modem-Router für Kabelanschluss

Pro 2,5-Gbit-LAN übersichtliches Menü niedrige Leistungsaufnahme Zigbee-Unterstützung Kontra unterstützt 6 GHz nicht nur USB 2.0

Der erste Kabelmodem-Router von AVM mit Wi-Fi 7 ist ein Mittelklasse-Modell für kleinere Heimnetze: Das merken Sie schon bei der Ausstattung – zum Beispiel, weil es neben den vier Gigabit-Ethernet-Ports nur einen mit 2,5-GBit/s gibt.

Außerdem beherrscht die 6670 nur zwei statt vier MIMO-Streams: Damit bringt sie es im Test unter optimalen Funkbedingungen auf knapp 1,5 Gbit/s bei der 5-GHz-Übertragung. Mehr geht nicht, denn wie das VDSL-Modell unterstützt auch der Kabel-Router trotz Wi-Fi 7 nicht die 6-GHz-Frequenz. MLO kann er aber. Über größere Distanzen ist die WLAN-Leistung solide, aber nicht herausragend.

Gut für Anwender mit hohen Ansprüchen ans Smart Home: Der Router beherrscht den Zigbee-Standard, was die Komponenten-Auswahl erweitert. Den noch umfassenderen Standard Matter bekommt die 6670 Cable über ein künftiges Firmware-Update.

Das insgesamt gute Preis-Leistungsverhältnis des Kabel-Routers umfasst nicht die NAS-Leistung: Externen Speicher können Sie nur per USB 2.0 verbinden – das Ergebnis sind magere Transferraten im Bereich von 45 MB/s. Für Kabelkunden mit älteren Routern lohnt sich das Upgrade auf die 6670 Cable – vor allem, weil sie inzwischen günstiger ist als der Vorgänger 6660 Cable.

Netgear Nighthawk RS700S: Bester WLAN-Router

Pro hohes WLAN-Tempo 10-GBit-Anschlüsse sehr schnell beim NAS-Transfer Kontra MLO fehlt teuer für einige Funktionen wenige Einstellungen im Menü

Mit drei Frequenzen (6, 5 und 2,4 GHz) und vier MIMO-Streams ist der Netgear-Router für höchstes WLAN-Tempo ausgestattet. Zwei 10-Gbit/s-Ports sorgen dafür, dass es auch bei passenden Ethernet-Geräten im Heimnetz ankommt.

Mit einem üblichen 2×2-Client lässt sich das Tempo-Potential nicht ausschöpfen: Der Netgear-Router liefert dann mehr als 2 GBit/s über 6 GHz und knapp 1,8 Gbit/s über 5 GHz. Die Leistungsaufnahme fällt mit rund 20 Watt etwas niedriger aus als bei einem Wi-Fi-7-Modem-Router mit Tri-Band-Technik und ist deutlich geringer als bei einem vergleichbaren Mesh-System.

Der leistungsstarke Quad-Core-Prozessor leistet vor allem bei der NAS-Funktion gute Dienste: Mit einer externen SSD am USB-3.0-Port erzielt der Nighthawk hervorragende Lese- und Schreibraten von 330 beziehungsweise 145 MB/s – das macht ihn zu einem sinnvollen NAS-Ersatz. VPN per Wireguard beherrscht der Netgear-Router nicht – er lässt sich aber als Open-VPN-Server einsetzen.

Das umfangreiche, aber unübersichtlichen Menü nervt mit teilweise spartanischen Einstellungsmöglichkeiten für bestimmte Router-Funktionen. Außerdem kosten grundlegende Sicherheitsfunktionen wie ein Kinderschutz extra, ebenso wie der Dienst Netgear Armour, der zusätzlichen Heimnetz-Schutz verspricht: Für den bekommen Sie immerhin eine Jahreslizenz beim Kauf des RS700S. Zudem beherrscht der Router bis heute kein MLO, obwohl Netgear dies als Ausstattungsmerkmal angibt.