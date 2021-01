Die von ChannelPartner auf Grundlage vor "ChannelWatch"-Studie des Marktforschungsunternehmens Context vergebenen Channel Excellence Awards sind eine wertvolle Bestandsaufnahme für die Channel-Akteure zum Jahresbeginn.

Üblicherweise werden die Preisträger der Channel Excellence Awards und der Qualitätssiegel "Preferred Distributor und "Preferred Vendor" in einer feierlichen Gala bekannt gegeben. Leider fällt auch diese Veranstaltung dem Coronavirus zum Opfer.

Stattdessen wird die ChannelPartner-Redaktion bis 21. Januar 2021 die Preisträger bekannt geben. Auch wenn Context, ChannelPartner und der gesamte Channel in diesem Jahr auf die großen Feierlichkeiten verzichten müssen, soll der informative Teil der Channel Excellence Awards nicht zu kurz kommen. Immerhin zählen die Ergebnisse der ChannelWatch-Studie von Context und die Award-Vergabe in insgesamt 13 Hersteller- und fünf Distributionskategorien mit über 2.300 befragten Resellern zu den weltweit größten Erhebungen im Channel. Sie sind damit eine wesentliche Standortbestimmung für Hersteller und Distributoren und eine wichtige Entscheidungshilfe für alle Systemhäuser und Fachhändler bei der Wahl ihrer bevorzugten Grossisten und Vendoren. Daher wird ChannelPartner in Zusammenarbeit mit Context am 21. Januar 2021 in der Online-Veranstaltung "Channel Excellence Deep Dive" die wichtigsten Erkenntnisse aus der ChannelWatch-Studie erläutern und einen exklusiven Einblick in die wichtigsten Trends der deutschen und internationalen ITK-Branche bieten. Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung finden Sie unter www.channelpartner.de/3338758.

In die Wertung kamen nur die Unternehmen, die von mindestens 50 Resellern beurteilt wurden. Zudem hat Context auch ein qualitatives Kriterium mit aufgenommen: "Wenn die Mehrheit der befragten Reseller die jeweiligen Hersteller und Distributoren mit 'schlecht' oder 'sehr schlecht' bewertet haben, dann kamen diese nicht ins Ranking", erklärt dazu Amanuel Dag, Country Director DACH Region bei Context. Wer diese Hürden gemeistert hat, wird mit dem Label "Preferred Distributor" bzw. "Preferred Vendor" ausgezeichnet. Der jeweilige Sieger einer Kategorie bekommt den "Channel Excellence Award".

Engpässe durch Corona-Pandemie

Den Anfang macht die Kategorie Zubehör. Zu dieser Produktgruppe gehören an mobile oder stationäre Clients andockbare Bedienungshilfen und Eingabegeräte wie Mäuse und Tastaturen sowie Webcams, Überwachungskameras und Headsets.

Dieses Segment ist während der Corona-Pandemie besonders in den Fokus gerückt. Bereits während des Lockdowns im Frühjahr gab es große Engpässe bei der Verfügbarkeit. Renner waren vor allem Kameras und WLAN-Ausstattung für Homeoffices sowie Thermographiekameras bei Zugangskontrolle, um berührungslos Temperatur messen zu können", bestätigt Context-Marktforscher Amanuel Dag. So waren von März bis Mai 2020 die Lager bei der Distribution komplett leer. Der Channel hätte hier noch wesentlich mehr Ware absetzen können, wäre sie verfügbar gewesen. Mittlerweile gibt es laut Context in der Breite keine Engpässe mehr, es kann aber bei bestimmten Modellen immer wieder knapp werden. Die mangelnde Verfügbarkeit hat sich auch unmittelbar auf die Preisgestaltung ausgewirkt: Die Context-Experten verzeichneten beispielsweise bei Kameras in einem gewissen Zeitraum eine Verdoppelung der Preise, bei einzelnen Modellen sogar eine Verdreifachung.

Im Ranking der Channel-freundlichsten Zubehöranbieter hat D-Link Logitech vom ersten Platz verdrängt. Bei den Channel Excellence Awards 2020 holte nämlich Logitech noch die Zubehörkrone. Cherry schafft es noch aufs Podest. Dahinter reihen sich dann die Headset-Spezialisten Plantronics, Sennheiser und Jabra ein.