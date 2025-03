2025 hat sich Starface in der Kategorie "UCC/IP-Telefonie" den Meisterschaftstitel zurückgeholt, denn 2024 hat hier völlig überraschend Agfeo den ersten Platz erreicht. Den diesjährigen Sieg hat sich Starface redlich verdient. Denn das 2005 gegründete Unternehmen hat mit diversen Übernahmen, unter anderem von Estos und Vio Networks, sein Produktportfolio entscheidend erweitert und die Marktposition als UCC-Anbieter deutlich gestärkt.

Anfang 2025 hat der britische UCC-Anbieter Gamma verkündet, die gesamte Starface-Gruppe übernehmen zu wollen. Damit schreitet die Konsolidierung im deutschen Markt weiter voran, denn zu Gamma gehört auch die ehemaligen Cisco-Tochter Placetel sowie der deutsche IP-Telefonie-Spezialist HFO. Und der britische UCC-Anbieter untermauert seine Ambitionen in Deutschland nicht nur mit der Starface-Übernahme, sondern auch mit der Verpflichtung des langjährigen Nfon-Managers Thomas Muschalla als Vertriebsleiter.

Insoweit sind die ehrgeizigen Ziele des Starface-Gründers Florian Buzin gar nicht mal so vermessen: "Mit Gamma an unserer Seite möchten wir noch schneller wachsen und gemeinsam das Ziel erreichen, einer der Top-3-Player im DACH-Markt zu werden", verkündete der Starface-CEO via LinkedIn.

Die vom Marktforschungsunternehmen Context befragten TK-Reseller und -Systemintegratoren bescheinigen aber auch Agfeo eine hervorragende Channel-Performance. Der Bielefelder Telekommunikationsanbieter hat sich hier in Spitzengruppe festgesetzt - mit den Platzierungen 3, 1 und 2 in den vergangenen drei Jahren. Nicht mehr ins Ranking hat es hingegen Nfon geschafft, im Vorjahr war der deutsche Cloud-TK-Spezialist noch dritter.

Das es dort offensichtliche Probleme gibt, war schon länger bekannt. Ende Februar 2025 hat Nfon nun den "Reset"-Knopf gedrückt, etwa neue KI-Produkte gelauncht und ein neues Partnerprogramm gestartet (ChannelPartner berichtete). So ist im kommenden Jahr wieder mit Nfon im Channel zu rechnen.

Ob das mit Auerswald ebenfalls klappt, sei dahingestellt. Denn dieses Jahr ist der TK-Hersteller aus der Nähe von Braunschweig völlig überraschend nicht mehr unter Channel-freundlichsten UCC-/IP-Telefonie-Anbietern gelistet. Dabei hat Auerswald 2024 - und auch schon zu Beginn 2025 - viele neue Produkte auf den Markt geworfen sowie einige interessante Channel-Initiativen ins Leben gerufen.

Dafür gibt es gleich drei Neuzugänge im 2025-er Ranking - mit Alcatel-Lucent-Enterprise auf Rang 4, Innovaphone auf Platz 5 und Mitel als sechstem. Offenbar gelang es diesen Anbietern 2024 den Channel besser zu bedienen als in den Jahren davor.

Und das sind die Channel-freundlichsten Anbieter von UCC und IP-, bzw. Cloud-Telefonie:

Channel Excellence Award 1. Starface (2) Preferred Vendor 2. Agfeo (1) 3. 3CX (7) 4. Alcatel-Lucent Enterprise(-) 5. Innovaphone (-) 6. Mitel (-) 7. Yealink (4) 8. Snom (8) 9. Gigaset (6)

(Vorjahresplatzierung in Klammern)

Weitere Informationen wie die Ergebnisse zustande gekommen sind sowie eine Übersicht über alle Distributions- und Herstellerkategorien der Channel Excellence Awards findet Ihr unter www.channelpartner.de/3619288. Die schönsten Fotos der Gala im GOP Varieté-Theater in München sowie ein Video mit den Highlights haben wir unter www.channelpartner.de/3619323 bereitgestellt. Die Ergebnisse des Vorjahrs zum Vergleich gibt es unter www.channelpartner.de/3617554.