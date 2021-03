Lassen wir dazu am besten unsere Kunden sprechen. Denen vertraut man sowieso eher als einem PR-Text:

Vom Berater zum MSSP - wie Enginsight ISMS/ISO-Prozesse automatisiert

"Dank Enginsight konnten wir bei der Einführung von Information-Security-Management- Systemen den Aufwand unserer Gap-Analysen herunterschrauben und eine deutlich bessere Erfolgsquote in der Beauftragung erreichen. Im Nachgang wird Enginsight dank der viel niedrigeren Einstiegshürde als bei Konkurrenzprodukten zum Kundenbindungsinstrument. Deshalb ist das Tool für uns essenziell in der Entwicklung vom Unternehmensberater zum Managed Security Service Provider."

Als IT-Dienstleister einfach Kunden gewinnen

"Mit Enginsight haben wir eine Security-Software gefunden, die uns Analyseergebnisse ohne Quantenphysik liefert. Während ich bei anderen oder Open Source Tools zu viel Zeit investieren muss, um Reports auszuwerten und für Normalverbraucher zu formulieren, reduziert sich der Aufwand nun auf ein Minimum. Weil hiermit auch wirklich unkompliziert erste Scans durchgeführt werden können, lässt sich dem Kunden schnell zeigen, wo der Schuh drückt. Das macht es ihm leichter, sich für weitere Analysen und eine dauerhafte Überwachung zu entscheiden."

Genug des Lobes. Ihre Zeit ist schließlich kostbar. Sie sind hier der Entscheider und es geht um IHRE Kunden. Also warum sollten Sie nun auf Enginsight setzen?

Weil wir ständig dazulernen und zuletzt waren es die Probleme des Mittelstandes, die wir selbst miterlebt haben: zu viele Einzeltools mit ihren Silo-Sichten und zu teure und komplizierte Big-Player-Lösungen, die nicht zur Kundschaft passen.

Mit Enginsight haben wir die technologische Basis, um in Zukunft nahezu jedes denkbare Security-Szenario abzubilden und das Ganze auch noch zu 100% selbst entwickelt. Unsere Software ist praxisorientiert und wird stetig anhand der Kundenbedürfnisse weiterentwickelt.

So haben wir einen automatisierten Security-Prozess geschaffen, der plattformunabhängig (Hallo Windows, Hallo Linux!) sowohl im Whitebox- als auch im Blackbox-Kontext arbeitet:

IP-Inventarisierung/Asset-Management Security-Monitoring inkl. Anomalie-Erkennung Schwachstellenmanagement Patchmanagement Konfigurationsmanagement Websecurity Host-basiertes Intrusion Prevention System Automatisches Pentesting etc.

Lassen wir die Feature-Schlacht. Das Wichtige ist doch, dass Sie als IT-Dienstleister damit arbeiten können.

Mandantenfähig, SaaS oder On-Premises, automatische Analysen

Ihr Kunde benötigt ein Security-Audit? Kein Problem - das ist an einem Tag abgeschlossen und die Plattform nebenbei schon beim Kunden installiert. Sie führen ein ISMS ein und manuelle Inventarisierung und Risikoklassifizierung dauern Ihnen zu lange? Say no more - Enginsight macht's automatisch, mit einem Pentest zum Nachtisch.