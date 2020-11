Eigenen Angaben zur Folge ist "EL Storage" um bis zu bis zu 80 Prozent günstiger als Konkurrenzprodukte. Ebertlangs Cloud-Speicher ist bereits ab einer Mindestabnahmemenge von einem Terabyte erhältlich und jederzeit kündbar. Zu der von Nutzungsdauer abhängigen Pauschale kommen keine weiteren Kosten hinzu - etwa durch Up- oder Download-Gebühren. Gespeichert werden die Daten in einem Rechenzentrum in Amsterdam.

Die technologische Basis von "EL Storage" stammt von dem US-amerikanischen Anbieter Wasabi. Über eine S3-kompatible Schnittstelle lassen sich auch Backup-Lösungen wie Altaro VM Backup oder BackupAssist an "EL Storage" anbinden.

Volker Lang, Co-CEO von Ebertlang, erklärt, warum sich der Distributor dazu entschlossen hat, seinen Resellern ein eigenes Cloud-Produkt anzubieten: "An der Nutzung eines zuverlässigen und performanten Cloud-Speichers führt für Systemhäuser heute kaum noch ein Weg vorbei. Dass dabei keine der bislang am Markt verfügbaren Profi-Lösungen über eine transparente, nachvollziehbare und vor allem einfach zu kalkulierende Kostenstruktur verfügt, macht Systemhäusern den Um- und Einstieg nicht wirklich einfach. Hier schaffen wir mit EL storage Abhilfe."

Denn unabhängig davon, wie viele neue Devices oder Services zum Einsatz kommen, wachse EL storage mit den Bedürfnissen der Kunden mit - transparent und ohne Mindestvertragslaufzeit. "So können Fachhändler vom boomenden Cloud-Markt profitieren", so Lang weiter. Mit EL storage müssen sich Dienstleister keine Sorgen mehr um unerfreuliche Überraschungen bei der nächsten Abrechnung machen, denn die Transparenz und Flexibilität unseres Abrechnungsmodells macht es dem Fachhändler so einfach wie möglich, Kunden genau das anzubieten, was diese auch wirklich benötigen. Bezahlt wird pauschal je Terabyte und Monat. Einfacher geht es nicht", so der Co-CEO abschließend.

Weitere Informationen zu "EL Storage" sowie die Möglichkeit eines kostenlosen einmonatigen Testzugangs finden sich hier.