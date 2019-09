Controlware, ein Systemhaus aus Dietzenbach im Landkreis Offenbach, bietet mit der "Controlware-Cloud" eine Lösung zur Verwaltung und Absicherung von hybriden, verteilten Cloud-Strukturen. Im eigenen Rechenzentrum bietet das Systemhaus seinen Kunden an, sich individuell Server-, Storage- und Netzwerk-Ressourcen zusammenzustellen. Anschließend bindet Controlware die unterschiedlichen Private- oder Public-Cloud-Services an die eigene Plattform an und managt sie alle gemeinsam aus einer Konsole heraus.

Die Abrechnung der Ressourcen erfolgt minutengenau, sodass der Kunde nur für die tatsächlich genutzten Services zahlen muss. Gleichzeitig bekommt er mit Controlware einen Ansprechpartner für die Belange aller von ihm genutzten Cloud-Plattformen. Her verspricht das Systemhaus im eigenen Data Center alle Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Gleichzeitig können Kunden über Controlware auf Wunsch zusätzliche Cloud-Dienste buchen oder auch bestehende Services kündigen.

Christoph Wolf, Leiter Competence Center Data Center & Cloud Solutions bei Controlware, glaubt, dass seine Kunden mit dieser Lösung sich nicht mehr von einem Cloud-Provider abhängig machen müssen und stattdessen stets das beste Angebot aus der "Wolke" für sich beanspruchen können, ohne sich mit den unterschiedlichen Administrationswerkzeugen herumschlagen zu müssen.

"Da jede Cloud über eigene Management-Tools verfügt, müssten unsere Kunden die Sicherheitsrichtlinien und Datenschutzkonzepte in allen Clouds separat pflegen. Die wenigen herstellerübergreifenden Cloud-Management-Plattformen, die heute verfügbar sind, bieten nur rudimentäre Features und sind keine echte Alternative", so Wolf. "Die bessere Lösung ist es oft, das Handling der Multi-Cloud-Umgebung vollständig in die Hände eines erfahrenen Colocation-Partners zu geben. Ausgelagerte Lösungen wie unsere erlauben es den IT-Teams unserer Kunden, von den Potenzialen der Multi-Cloud zu profitieren, ohne eigene Ressourcen vorzuhalten oder die Kontrolle über ihre kritischen Daten abzugeben."