1. Anhänge speichern: Das Menü zum Speichern der Anhänge einblenden

Erhält man eine E-Mail mit Anhängen, sind diese entweder als Symbol oder – bei Bildern und PDFs – als Vollbild am Ende der Nachricht eingefügt. Um alle Anhänge in einen Ordner zu speichern, bewegt man am besten den Mauszeiger auf die Trennlinie zwischen dem Briefkopf und der Nachricht. Mail blendet dann fünf Symbole ein, das rechte mit der Büroklammer ist für die Anhänge zuständig. Es zeigt mit einer Zahl an, wie viele Anhänge sich in der Nachricht befinden. Mit einem Mausklick auf das Symbol öffnet man ein Aufklappmenü und wählt dort „Alles sichern“ aus. Im sich öffnenden Dialogfenster lässt sich nun auswählen, wo die Anhänge gespeichert werden sollen. Im Aufklappmenü ist zudem auch eine Option zu finden, um angehängte Bilder direkt an Fotos oder an iPhoto zu übergeben.

2. Ballast loswerden: Nicht mehr gebrauchte E-Mail-Anhänge löschen

Sichert man die Anhänge einer eingegangenen E-Mail in einem Ordner oder in Fotos beziehungsweise iPhoto, bleiben die Anhänge aber weiterhin auch in Mail gespeichert. Sie sind dann doppelt auf dem Mac vorhanden. Dasselbe gilt für die Dateien und Bilder, die man selbst verschickt, da diese an ihrem Ursprungsort verbleiben und außerdem von Mail gespeichert werden. Von daher ist es oft sinnvoll, nicht mehr benötigte Anhänge in Mail zu löschen, um nicht unnötig Speicherplatz auf dem Mac zu belegen. Zum Löschen markiert man eine oder mehrere Nachrichten mit Anhängen und ruft im Menü „E-Mail > Anhänge entfernen“ auf. Nach dem Löschen der Anhänge erscheint in eingegangenen Nachrichten anstatt des Dateisymbols der Hinweis „[Der Anhang „…“ wurde manuell entfernt]“. Bei selbst versendeten E-Mails wird ein Dateisymbol mit der Bezeichnung „Mail-Anhang“ angezeigt. Klickt man dieses doppelt an, erscheint dann ebenfalls der Hinweis.

3. Anhänge löschen: Von Mail automatisch gespeicherte Anhänge löschen

Öffnet man in einer E-Mail einen Anhang per Doppelklick, um diesen sofort anzuschauen, legt Mail automatisch eine Kopie des Dokuments im Ordner „Library“ des Benutzers ab. Diese Kopie wird normalerweise von Mail wieder gelöscht. Wann dies geschehen soll, legt man in den Vorgaben von Mail unter „Allgemein“ im Aufklappmenü bei „Nicht bearbeitete Downloads entfernen“ fest. Standardmäßig ist dies „Nach dem Löschen der E-Mail“. Stellt man stattdessen „Beim Beenden von Mail“ ein, sollten diese Kopien verschwinden, sobald man das Programm beendet. Die Originale der in Mail gespeicherten Anhänge sind von der Löschung nicht betroffen. Nicht immer wird das Löschen von Mail aber korrekt erledigt, und so bleiben die Kopien der Anhänge gespeichert und belegen unnötig Speicherplatz. Man findet diese unter „Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail Downloads“ im Benutzerordner des Anwenders und kann sie dann selbst löschen.