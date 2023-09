Mehr als 150 nationale und internationale Partner fanden Anfang September den Weg zum Partner Summit von Lancom Systems, der dieses Jahr am WesthafenPier 1 in Frankfurt am Main stattfand. Neben dem Programm mit interaktiven Sessions, Updates aus dem Lösungsportfolio und Keynotes stand wieder der persönliche Austausch im Vordergrund.

Thematisch gab Peter Riedel, Geschäftsführer und COO der Lancm-Konzernmutter Rohde & Schwarz, mit seinem Impulsvortrag "Digitale Souveränität und IT-Sicherheit in Krisenzeiten" die Richtung vor. Gerade in dem in der öffentlichen Diskussion schon lange vorhandenen, jetzt aber wichtiger werdenden Aspekt der "digitalen Souveränität" sieht Lancom als deutscher und europäischer Hersteller einen Schwerpunkt seiner Geschäfts- und Lösungsstrategie. Daneben verspricht sich das Unternehmen viel Potenzial bei Remote Access, Netzwerksicherheit und -management sowie in der Standortvernetzung. Nicht zuletzt bietet die EU-Cybersicherheitsrichtlinie NIS 2 dem Netzwerkspezialisten und seinen Partnern neue Chancen im europäischen Markt.

Die Lancom Partner Awards 2023

Kein Partner Summit ohne Awards. Das gilt auch für Lancom. Dieses Jahr würdigte der Anbieter Spitzenleistungen seiner Partner in neun Kategorien: Standortvernetzung, Öffentliche Auftraggeber, Netzwerksicherheit, Netzwerkmanagement, Healthcare, Carrier & MSP sowie "Digitalisierung Deutschland" und "Newcomer of the Year". Die "International Partner of the Year" Awards gingen dieses Jahr an die Seabix AG in der Schweiz, Kufgem in Österreich, Integrated Solutions in Polen und WiFi4All in den Niederlanden.

"Unsere Partner leisten großartige Arbeit. Unseren Erfolg verdanken wir in großen Teilen ihrer herausragenden Expertise und der fruchtbaren Zusammenarbeit mit ihnen", sagt Ralf Koenzen, Gründer und Geschäftsführer von Lancom Systems. "All das kommt natürlich auch unseren gemeinsamen Kunden zugute: Mit passgenauen, sicheren und digital souveränen Lösungen 'made in Europe' begleiten wir sie auf ihrem Weg in die Digitalisierung."