Im Jahr 2018, der dritten Runde des Digital Leader Award, bewarben sich wieder alle Digital Leader jeder Unternehmensgröße und Branche mit tollen Digital-Cases um eine der begehrten Trophäen. Im Vergleich zum Vorjahr haben die Bewerber 2018 bei ihren Einreichungen andere Schwerpunkte gesetzt, bedingt durch die fortgeschrittene Transformation. Jury und Veranstalter haben dieser Entwicklung Rechnung getragen und das Kategorien-Konzept entsprechend angepasst.

Weiterentwicklung der Kategorien

Vollkommen neu gestaltet wurden für den Digital Leader Award 2018 deshalb drei Kategorien: Rethink Marketing beheimatet alle Bewerbungen, die die Kundenkommunikation im digitalen Zeitalter transformieren. Dabei geht es nicht nur um den Wandel des methodischen Unterbaus oder der Organisation der eigenen Marketing-Abteilung, sondern vor allem um Kommunikationskonzepte mit durchgängigen Customer Journeys.

Mit der neuen Kategorie Envision Strategy trägt der Digital Leader Award zudem dem Wunsch der Wettbewerbs-Teilnehmer Rechnung, bereichsübergreifenden und strategische Bewerbungen, die über den Scope eines einzelnen Projektes hinausgehen, in einer eigene Kategorie zu verorten. Ausschlaggebend für den Erfolg dieser Initiativen im Wettbewerb ist, dass die Bewerber ihre strategische Vision nicht nur konzernweit und ganzheitlich konzipieren, sondern mit ihrer Zukunftsstrategie sämtliche Fachbereiche durchdringen und so die Basis für den nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens schaffen.

Schließlich wurden die beiden Vorjahres-Kategorien „Spark Collaboration“ und „Empower People“ zur neuen Kategorie Transform Culture zusammengelegt. Denn Digitalisierung braucht Menschen, die diese vorantreiben, andere inspirieren und damit zum wesentlichen Erfolg von Organisationen beitragen. Bewerbungen, die das bewerkstelligen, werden in dieser Kategorie prämiert.

Unverändert blieben die Kategorien Create Impact, Invent Markets, Shape Experience und Digitize Society. Während wie in den Vorjahren Bewerber Ihre organisatorischen oder prozessualen Transformations-Initiativen in der Kategorie Create Impact einreichen konnten, finden Bewerbungen mit Bezug auf Produkte und Services Ihr zuhause weiter in den Kategorien Shape Experience und Invent Markets. Erstere Kategorie nimmt Bewerbungen auf, die sich um digitale Neuerungen an bestehenden Produkten und Services drehen, letztere Kategorie legt ihren Fokus auf Bewerbungen, die sich völlig neue Märkte erschlossen haben. In der Kategorie Digitize Society schließlich werden durch die Jury des Digital Leader Award weiter Bewerbungen aus dem Non-profit-Bereich oder der Verwaltung ausgezeichnet.

Anke Anderie

Anke Anderie ist seit 2014 General Manager Human Resources & Workplaces und Mitglied der Geschäftsleitung bei Dimension Data in Deutschland und verantwortet dabei unter anderem das Personal- und Workplace-Management. Darüber hinaus treibt sie maßgeblich die Themen Wissensmanagement und lernende Organisation voran. Vor ihrem Wechsel zu Dimension Data war Anderie bereits in verantwortlichen HR-Positionen in Medien- und Consumer Goods-Unternehmen tätig und studierte Medienmarketing sowie internationales Personalmanagement. Ines Fiedler

Ines Fiedler ist seit dem 1. Mai 2016 Vorständin des IT-Dienstleistungszentrum Berlin. In diese Position bringt sie über 20 Jahre Erfahrung aus den unterschiedlichen Bereichen der IT mit. Bis 2010 leitete Ines Fiedler als Prokuristin die Bereiche IT-Operations Germany und European IT-Relationship Management bei der KPMG IT Service GmbH, dem IT-Dienstleister des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmens KPMG. Ins IT-Dienstleistungszentrum Berlin kam die studierte Diplom-Wissenschaftsorganisatorin 2013 und übernahm zunächst die Führung der neu gegründeten Abteilung Infrastruktur und Basisdienste, die unter anderem den störungsfreien Betrieb der Netzwerke, Telefonanlagen, Arbeitsplatzcomputer und die Einhaltung von IT-Sicherheitsstandards verantwortet. Seit August 2015 führte sie die Abteilung Kunden und Lösungen und war dort unter anderem für die Weiterentwicklung des Kundenmanagements zuständig. Im Dezember 2015 übernahm sie als stellvertretende Vorständin die Leitung des Hauses, bevor sie zum 1. Mai 2016 vom Verwaltungsrat zur Vorständin bestellt wurde. Dr. Roger Kehl

Seit Anfang 2014 ist Dr. Roger Kehl Global CIO und Member of the Executive Committee der Festo AG & Co.KG. Zuvor hatte Kehl Positionen bei renommierten Beratungsunternehmen inne. Zuletzt war er Mitglied des deutschen Management Board von Atos IT Solutions and Services, zuvor Mitglied der Geschäftsleitung des Bereiches Siemens IT Solutions & Services. Erfahrungen im produzierenden Gewerbe sammelte Kehl bei unterschiedlichen Arbeitgebern, so als Global Head Automotive Industry bei Siemens (SIS). In seiner gegenwärtigen Rolle als Global CIO der Festo verantwortet Roger Kehl die Transformation der Festo-IT hin zu einer innovativen und agilen Organisation mit signifikantem Wertbeitrag für das gesamte Unternehmen. Für seine strategische Arbeit entlang der Fokusthemen Digitalisierung, Industrie 4.0 und Internet of Things wurde er von COMPUTERWOCHE und CIO-Magazin mit dem Award „CIO des Jahres 2016“ in der Kategorie Großunternehmen ausgezeichnet. Stefanie Kemp

Stefanie Kemp wurde 1963 in Düsseldorf geboren und begann ihre berufliche Laufbahn in der Healthcare-Industrie. Vor rund 28 Jahren startete sie in der Informations-Technologie. Nach über 10 Jahren auf der Lieferantenseite zog sie 2002 auf die Anwenderseite. Dort arbeitete sie für Unternehmen wie die HypoVereinsbank oder Thomas Cook. 2006 wurde sie Group Chief Information Officer der Vorwerk Gruppe. Diese Erfahrung über Funktionen, Branchen und Unternehmen liefert eine gute Grundlage, um eine zukunftsorientierte IT-Organisation, Prozesse, Dienstleistungen und Produkte zu definieren. 2011 war Stefanie Kemp Preisträgerin des „Global Exchange Award“ und „CIO des Jahres“. Aktuell ist sie Mitglied des Beirates der Digitalen Wirtschaft NRW des Wirtschaftsministeriums Nordrhein-Westfalen. Frau Kemp wechselte 2013 zu RWE und ist aktuell Leiterin Cross Functional Services bei der RWE IT GmbH. Harald Schirmer

Harald Schirmer, seit 1989 im Continental Konzern, ist verantwortlich für die Digitale Transformation und Change in der Konzernpersonalfunktion. Als „Cross-mover“ war er in der Entwicklung, Qualität, Projektmanagment, in IT und ist seit 2011 im Personalbereich tätig. Seine Passion ist nachhaltige Organisationsentwicklung mit modernen Beteiligungsformaten auf Augenhöhe. Als Botschafter, Speaker aber vor Allem als Vorbild vertritt er neue Change Ansätze, ein modernes, netzwerkbasiertes und interkulturelles Führungsverständnis für das digitale Zeitalter. Für seine disruptiven Ansätze und den täglichen #MutAnfall wird er als „trusted irritator“ und pragmatischer Visionär bezeichnet und erhielt dafür den „Leader in the digital Age“ Preis. Transparenz, Diversität, Beteiligung, neue Lernformen und Kulturentwicklung sind Ihm sehr wichtig. Prof. Dr. Christian Schlereth

Seit Oktober 2014 ist Christian Schlereth Inhaber des Lehrstuhls für Digitales Marketing an der WHU – Otto Beisheim School of Management. Seine Forschung adressiert praxisrelevante Fragen zur Preisgestaltung, besonders von digitalen Diensten. Zudem beschäftigt er sich mit der mikroökonomischen Funktionsweise von digitalen Geschäftsmodellen und den Herausforderungen im Zuge der digitalen Transformation. Schlereths Forschung wurde bereits mehrfach ausgezeichnet: u.a. mit dem Schmalenbachpreis, dem Emerald/EFMD Outstanding Doctoral Research Award, dem IJRM Best-Paper Award im Special Issue für Marketing und Innovation sowie dem Förderpreis der Horizont-Stiftung. Seine Forschung adressiert praxisrelevante Fragen zur Preisgestaltung, besonders von digitalen Diensten (z.B. Cloud-Computing, Freemium Geschäftsmodelle). Zudem beschäftigt er sich mit der mikroökonomischen Funktionsweise von Geschäftsmodellen digitaler Dienste sowie mit der Messung von Kundenpräferenzen und Zahlungsbereitschaften (z.B. mittels Discrete Choice Experimenten). Die von ihm entwickelte online-basierte Umfragesoftware DISE wurde mittlerweile in über 100 Studien von Universitäten und Unternehmen in ganz Europa eingesetzt. Heinrich Vaske

Heinrich Vaske ist seit 2001 Chefredakteur der COMPUTERWOCHE, wo er auch seine berufliche Karriere startete. Vaske begann als Redakteur für Softwarethemen, wurde dann Reporter und stellvertretender Chefredakteur, um schließlich die Chefredaktion zu übernehmen. Nach dem Abitur schloss Vaske sein Studium der Fächer Geschichte, Deutsch und Politikwissenschaften ab und schrieb nebenher freiberuflich für diverse Lokalzeitungen. Die technischen Grundlagen für die angestrebte Karriere als Fachredakteur mit dem Schwerpunkt Business-IT holte er sich in der Siemens Schule für Kommunikations- und Informationswissenschaften in Münster, wo er sich nach dem Studium zum Programmierer ausbilden ließ. Dr. Carlo Velten

Dr. Carlo Velten ist CEO des IT-Research- und Beratungsunternehmens Crisp Research AG. Seit über 15 Jahren berät Carlo Velten als IT-Analyst namhafte Technologieunternehmen in Marketing- und Strategiefragen. Seine Schwerpunktthemen sind Cloud Strategy & Economics, Data Center Innovation und Digital Business Transformation. Zuvor leitete er 8 Jahre lang gemeinsam mit Steve Janata bei der Experton Group die „Cloud Computing & Innovation Practice" und war Initiator des „Cloud Vendor Benchmark". Davor war Carlo Velten verantwortlicher Senior Analyst bei der TechConsult und dort für die Themen Open Source und Web Computing verantwortlich. Dr. Carlo Velten war Jurymitglied bei den „Best-in-Cloud-Awards" und engagiert sich im Branchenverband BITKOM. Als Business Angel unterstützt er junge Startups und ist politisch als Vorstand des Managerkreises der Friedrich Ebert Stiftung aktiv.

Im Winners Club engagieren sich die bisherigen Sieger des Digital Leader Award weiter für die Digital-Leader-Initiative und bewerten mit einer Sammel-Stimme die eingereichten Projekte gemeinsam mit der Jury.

Unsere Finalisten des Jahrgangs 2018

In der Kategorie Transform Culture haben sich 2018 die mit Abstand meisten Digital Leader beworben. Wurden in den ersten beiden Jahren für den Wettbewerb noch viele Projekte, die Infrastrukturen, Prozesse oder Produkte transformieren eingereicht, zeigt sich 2018: Die Unternehmen in Deutschland gehen nun verstärkt Change-Themen an, transformieren die Art zu Arbeiten und entwickeln völlig neue Partizipationsmodelle für Mitarbeiter. Selbstverständlich stellten sich auch in den andeen Kategorien spannende Einsendungen dem Urteil unserer Jury – die Finalisten des Digital Leader Award 2018 – in alphabetischer Reihenfolge:

Create Impact

Arvato Systems

DKV Mobility Services

Rehau AG + Co.

Shape Experience

Eucon Digital GmbH

Lufthansa Innovation Hub

Rational AG

W. Schraml Softwarehaus

Invent Markets

Kaiserwetter Energy Asset

Koncept Hotel Management GmbH

Otto Group Media

Transform Culture

Capgemini Consulting

Commerzbank

Empolis Information Management

Envision Strategy

Daimler AG

Rödl&Partner

Schwan-Stabilo Cosmetics

Digitize Society

EWERK IT GmbH

Klinikum Forchheim

PMS Perfect Media Solutions GmbH

Rethink Marketing

Abl social federation GmbH

Comdirect bank AG

Constantia Flexibles Group GmbH

Und so geht es weiter

In den kommenden Wochen lesen hier auf computerwoche.de Portraits zu allen Finalisten-Bewerbungen, um sich ein besseres Bild der tollen Arbeit unserer Finalisten machen zu können. Auf der großen Award-Gala am 28. Juni 2018 in den Bolle Festsälen in Berlin erfahren Sie dann auch, wer sich die begehrten Trophäen in die Vitrine wird stellen dürfen. Wollen Sie in Berlin dabeiu sein? Dann nutzen Sie das Anmeldeformular auf der Website zum Event, www.digital-leader-award.de.