Fünf IT-Security-Hersteller konnten sich im Bereich VPN (Virtual Private Network) ganz vorne im Techconsult-Ranking platzieren und dürfen sich nun VPN-Champions nennen. Durch die jeweilige Spitzenplatzierung sowohl in der Hersteller- als auch in der Lösungsbewertung setzt sich Lancom Systems ganz klar an die Spitze. Knapp dahinter folgt Fortinet. Auf den Rängen drei bis fünf reihten sich SonicWall, WatchGuard und Check Point ein, die alle drei aktuell auf ähnlichem Niveau agieren.

Lesetipp: Watchguard aktualisiert Partnerprogramm

Lancom sicherte sich damit bereits zum vierten Mal in Folge nach 2016, 2017 und 2018 die Auszeichnung als "VPN-Champion" - 2019 sogar mit besonders großem Vorsprung. Besonders die hochsichere Standortvernetzung sicherte Lancom die Spitzenposition unter den VPN-Herstellern, so die Analyse von Techconsult. Lancoms VPN-Lösungen werden uneingeschränkt weiterempfohlen, der Wiederkauf ist sicher, so der Marktforscher.

Nach zwei Platzierungen im Mittelfeld und dem letztjährigen Rang als "High Performer" gelang WatchGuard 2019 zum ersten Mal der Sprung ins Spitzenfeld. Besonders gut hat WatchGuard im Bereich "Produktloyalität und Kaufempfehlung" abgeschnitten. Kunden würden die VPN-Lösungen von WatchGuard aufgrund positiver Erfahrungen noch einmal erwerben und auch das Unternehmen an sich weiterempfehlen. Darüber hinaus konnte WatchGuard auch beim Thema "Nachhaltigkeit" überzeugen.

Lesetipp: Lancom auf Fachhandelstour

Michael Haas, Area Sales Director Central Europe bei WatchGuard Technologies, freut sich, dass die Anstrengungen des Hersteller von Kunden wahrgenommen und gewürdigt wurden: "Wir haben in den vergangenen Jahren kontinuierlich und konsequent an der Verbesserung unserer Produkte gearbeitet."

Für Dr. Tarik Erdemir, Vice President Router & VPN-Gateways bei Lancom, ist die Techconsult-Bewertung eine tolle Bestätigung der Unternehmens- und Portfoliostrategie von Lancom: "Zusammen mit der Top-Platzierung beim aktuellen Professional User Rating IT Operations, aus dem unsere Cloud Management-Plattform als Champion im Bereich Netzwerkmanagement hervorging, unterstreicht Techconsults VPN-Auszeichnung auch die Leistungsfähigkeit unserer SD-WAN-Lösung".

Ehrung: Lancom zeichnet Top-Partner aus

Laut Techconsult ist der VPN-Markt nach wie sehr zersplittert und eine Konsolidierung nicht in Sicht. Insgesamt qualifizierten sich 17 VNP-Anbieter - zur Auswahl standen 24 - für die Aufnahme in das Ranking.