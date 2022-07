Eigentlich sollte es bereits die siebte comTeam Fahrradtour werden - durch die zwei Corona-bedingt ausgefallenen Touren war es nun doch "erst" die fünfte. Wie sehr sich die Partner und Freunde des Technologie-Netzwerks auf das Event am 25. Juni 2022 gefreut haben, war nicht nur an den Anmeldezahlen zu sehen, sondern auch in jedem einzelnen Gesicht.

Bisherige Schauplätze der comTeam Fahrradtouren waren unter anderem die Lüneburger Heide und das Emsland. Dieses Mal erkundeten rund 30 Teilnehmer das Bremer Umland. Los ging es am Hotel Munte im Norden der Hansestadt. Von da aus führte die 40 Kilometer lange Strecke zunächst durch den Bürgerpark und dann raus aus der Stadt ins umliegende Blockland. Zwischen alten Fachwerkhäusern, Kleingärten, endlosen Feldern und den Entwässerungsgräben der Wümme ließ es sich hervorragend radeln.

"Allen hat die Tour durch diese schöne Landschaft bei strahlendem Sonnenschein und bester Laune sehr gut gefallen", berichtet Silvia Habeck, die das comTeam Partnermanagement leitet und auch die Fahrradevents organisiert. Sie ergänzt: "Es hat inzwischen schon fast etwas von einem großen Familientreffen - auf das wir nun so lange gewartet haben. Umso schöner war das Wiedersehen und alle sind bereits gespannt, wo es im nächsten Jahr hingeht!"



Weitere Channel-Events des Sommers 2022:

Sysob im Bayerischen Wald

Cradlepoint Partnertag

Bluechip Jubiläumsfeier zum 30-jährigen Bestehen

Deutschlands beste MSPs 2022 feiern

Herweck-Hausmesse Perspectives 2022

Samsung in der Frankfurter Motorworld