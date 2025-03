Am 20. März 2025 gab IBM die Namen derjenigen Partner bekannt, die jeweils in ihrer Region den Hersteller überzeugt haben. In der EMEA-Region wurde auch ein deutscher IBM-Partner ausgezeichnet.

Die Valantic GmbH erhielt den "IBM Partner Plus Award 2025" in der Region EMEA (Europa, mittlerer Osten und Afrika) in der Kategorie "Mitarbeiter-Produktivität". Der Hersteller ehrt das Münchner Unternehmen dafür, dass es datengestützte Erkenntnisse dazu nutzt, die Produktivität der eigenen Mitarbeiter auf ein höheres Level zu heben. Gleichzeitig honoriert IBM mit diesem Award Valantics Innovationsfreude.

Zwei weitere globale IBM-Partner mit starker Deutschland-Präsenz wurden ebenfalls mit den EMEA-Awards bedacht. EY wurde im Bereich "Künstliche Intelligenz" (KI für Kunden) ausgezeichnet. Hier lautete IBMs Begründung so: "Durch den Aufbau, die Skalierung und die beschleunigte Einführung vertrauenswürdiger KI in Unternehmen nimmt EY im KI-Bereich eine Vorreiterrolle ein". Es gehe um nicht weniger, als "die Art und Weise, wie Geschäfte gemacht werden, neu zu erfinden", heißt es weiter in der Laudatio.

Protiviti erhielt den "IBM Partner Plus Award" in der Kategorie "Automatisierung". In Deutschland ist das mit 700 ex-Arthur Andersen-Mitarbeitern besetzte Unternehmen seit 2006 vertreten - aktuell mit Niederlassungen in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München. Bei Protivity in EMEA sah IBM ein durch Geschwindigkeit und Skalierbarkeit erreichtes hohes Leistungsniveau, das dennoch alle Sicherheitsbestimmungen erfüllt und so dafür sorgt, dass Systeme und Geschäftsprozesse weitgehend automatisiert arbeiten, was natürlich zu hoher Mitarbeiterproduktivität führt.

Zwei weitere EMEA-Awards verlieh IBM an indische Konzerne: HCLTech bekam die Auszeichnung für die beste "Hybride Cloud"-Strategie, Tata Consultancy Services wurde für die ambitionierten Nachhaltigkeitsbemühungen ausgezeichnet. Der britische IT-Dienstleister Recarta IT erhielt von IBM den "EMEA Partner Award 2025" in der Kategorie "Infrastruktur-Modernisierung".

"Die Gewinner der einzelnen Kategorien zeigen, was möglich ist, wenn unsere Partner ihr eigenes Fachwissen mit unserer Technologie kombinieren", sagt Patrick Bauer, VP Ecosystem, IBM EMEA. Alle Award-Träger aus der EMEA-Region haben sich für das große Finale in Boston qualifiziert. Dort werden am 5. Mai 2025 die globalen "IBM Partner Plus Awards 2025" vergeben. Neben EMEA stellen auch die Regionen APAC (Asien-Pazifik), Japan, Latein- und Nordamerika Kandidaten dafür ab.



